Guerre Russie - Ukraine : l'Afrique deviendra-t-elle l'alliée de Kiev au détriment de Moscou ?

il y a 23 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une manifestation contre l'invasion russe en Ukraine dans la ville de Durban, en Afrique du Sud, le 6 mars 2022.

La guerre de la Russie contre l'Ukraine et le blocus des ports ukrainiens ont entraîné une hausse des prix des céréales et d'un certain nombre d'autres marchandises, qui a touché les pays africains. L'Ukraine était l'un des principaux fournisseurs de ces produits dans la région.

Des protestations et un appauvrissement de la population ont déjà lieu en Afrique en raison de l'augmentation des prix.

Près de la moitié des pays africains n'ont pas condamné publiquement l'invasion russe. Ils essaient de poursuivre leur coopération avec la Russie. Aucun pays africain ne s'est associé aux sanctions contre la Russie.

L'Ukraine veut changer cette attitude et attirer les pays africains à ses côtés. En outre, les autorités ukrainiennes tentent d'acheter les armes nécessaires aux forces armées ukrainiennes sur le continent.

Articles recommandés :

La Russie veut également attirer l'Afrique à ses côtés. Cette semaine, le ministre des affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie.

Selon Bloomberg, la chaîne de télévision RT, soutenue par le Kremlin, prévoit d'ouvrir prochainement un bureau africain pour promouvoir la Russie.

BBC News Ukraine explique pourquoi l'Ukraine a besoin du soutien africain pendant la guerre, ce que les Africains en pensent et si les États africains sont prêts à soutenir les Ukrainiens dans la guerre contre la Russie.

Pourquoi l'Ukraine a-t-elle besoin du soutien de l'Afrique ?

La réaction de la plupart des pays occidentaux a été d'imposer des sanctions en réponse à l'invasion russe en Ukraine. Dans le même temps, l'Afrique, l'Amérique latine et la majorité des pays asiatiques n'ont pas adhéré aux sanctions, ce qui a permis aux politiciens russes de dire qu'une grande partie du monde rejette la politique occidentale envers la Russie.

Oleksandr Mishin, cofondateur du Centre ukrainien pour l'étude de l'Afrique et maître de conférences à l'Institut des relations internationales de l'Université nationale Taras Shevchenko de Kiev, estime que la neutralité de nombreux pays a affaibli la capacité à punir rapidement l'agresseur.

Selon lui, la Russie tente aujourd'hui de remplacer les marchés européens perdus par les marchés de ces "États neutres" et veut se présenter comme l'un des fondateurs d'un nouveau monde multipolaire équitable.

"De facto, la Russie explique à tous ces pays que le moyen de construire cette justice multipolaire passe par la destruction de l'Ukraine indépendante et le massacre des Ukrainiens", note Mishin.

Crédit photo, Getty Images

Selon l'expert, la tentative de contester le discours de guerre russe en Afrique ne signifie pas seulement la lutte pour les votes à l'ONU. Cela signifie également une victoire plus rapide sur l'envahisseur, rendant impossible pour la Russie de compenser ses pertes par de nouveaux marchés. Enfin, c'est une lutte pour l'avenir de l'humanité sans guerres coloniales.

"Le comportement de la Russie peut devenir un modèle pour d'autres États agressifs. Ils ont maintenant un exemple de la manière de diviser le monde pendant l'agression afin d'éviter un isolement total. Cela peut toucher des pays en Afrique si un pays décide de changer les frontières du continent."

Toutefois, la réaction à l'invasion russe a montré combien il sera difficile pour l'Ukraine de convaincre certains États africains.

Douche froide à l'ONU

Le 2 mars, l'Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution condamnant l'invasion russe et exigeant le retrait des troupes russes du territoire ukrainien.

Cependant, seuls 28 des 54 pays africains ont soutenu cette résolution, tandis que 17 pays se sont abstenus et 8 étaient absents. Au total, 141 des 193 États membres de l'ONU ont condamné la Russie, les pays africains représentant environ la moitié de ceux qui se sont abstenus ou n'ont pas voté.

Les résultats sont les suivants :

Pour : Le Bénin, le Botswana, le Cap-Vert, les Comores, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la République démocratique du Congo, Djibouti, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Lesotho, la Libye, le Liberia, le Malawi, Maurice, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles, la Sierra Leone, la Somalie, la Tunisie, la Zambie, le Tchad,

Contre : Érythrée.

Se sont abstenus : Algérie, Angola, Burundi, République centrafricaine, Congo, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Mozambique, Namibie, République d'Afrique du Sud, Sénégal, Soudan, Soudan du Sud, Ouganda, Tanzanie, Zimbabwe.

N'ont pas participé : Burkina Faso, Cameroun, Eswatini, Ethiopie, Guinée, Guinée-Bissau, Maroc, Togo.

Crédit photo, UN

Le vote visant à expulser la Russie du Conseil des droits de l'homme le 7 avril, alors que des rapports font état de crimes de guerre russes dans la région de Kiev, était encore plus symbolique.

Seuls 8 pays africains ont soutenu la décision, la majorité s'est abstenue ou n'a pas voté, 9 ont voté contre.

Crédit photo, Sergiy Kyslytsya Légende image, Le vote d'expulsion de la Russie du Conseil des droits humains.

Le 31 mars, Zelensky a averti les diplomates ukrainiens dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qu'ils perdront leur emploi s'ils n'obtiennent pas le soutien de ces pays dans la lutte contre la Russie.

"S'il n'y a pas de fourniture d'armes, pas de soutien aux sanctions et que la coopération avec la Russie se poursuit, alors vous devriez chercher un autre emploi".

Il a licencié les ambassadeurs ukrainiens au Maroc et au Nigéria.

Le traitement des étudiants africains à la frontière

Au début, la perception de la guerre en Afrique a pu être influencée par les histoires d'étudiants africains qui ont tenté de quitter l'Ukraine fin février, mais sont restés longtemps dans les files d'attente à la frontière avec la Pologne. Le film de BBC Africa Eye raconte les cas où ils ont été envoyés à la fin de la file d'attente pour le départ et ont dû attendre longtemps dans des températures inférieures à zéro.

Beverly Ochieng, experte de BBC Monitoring pour l'Afrique (Nairobi), explique que les réseaux sociaux du continent ont été largement indignés par les histoires de ressortissants africains qui ont étudié et vécu en Ukraine et ont été victimes de discrimination en essayant de quitter le pays.

"Je ne peux pas dire définitivement si cela a eu un impact sur l'attitude ultérieure à la guerre. Mais cela a certainement lancé des conversations sur l'apparent meilleur traitement des Ukrainiens, qui étaient accueillis dans les pays européens, alors que d'autres ressortissants ne bénéficiaient pas du même traitement en temps de guerre", explique Beverly Ochieng.

Selon le politologue africain, fondateur du centre analytique Wathi (Dakar) Gilles Yabi, la situation des étudiants a eu et aura un grand impact.

"C'est un sujet important. La question de la perception des Africains, en particulier des étudiants africains, doit être résolue. Cette situation a beaucoup influencé l'opinion publique ici. Cette attitude envers les Africains, comme s'ils étaient dangereux, existe partout dans le monde, en Europe, en Russie et en Ukraine. La différence de traitement entre les étudiants africains et les autres réfugiés à la frontière a suscité l'indignation."

L'Union africaine a averti le 28 février que cette attitude peut être évaluée comme "scandaleusement raciste et violant le droit international".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des mères d'étudiants nigérians qui étudient en Ukraine manifestent à Abuja pour demander à Poutine d'arrêter la guerre. Les impressions de leurs T-shirts comparent Poutine à Hitler et à Staline.

Le chef du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, explique que les problèmes étaient dus au "chaos à la frontière et aux postes de contrôle" et a annoncé la création d'une ligne d'assistance téléphonique pour les étudiants étrangers. Il a accusé la Russie de manipuler ce sujet et a qualifié l'invasion russe de seule raison de la situation à la frontière.

"Les Africains qui cherchent à être évacués sont nos amis et doivent avoir les mêmes chances de retourner dans leur pays en toute sécurité. Le gouvernement ukrainien ne ménage aucun effort pour résoudre ce problème", dit M. Kuleba.

La Russie a utilisé ces informations contre l'Ukraine. Les problèmes des étudiants étrangers ont été largement discutés par les médias et les réseaux sociaux russes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des étudiants tunisiens évacués d'Ukraine posent avec le drapeau ukrainien à l'aéroport de Tunis-Carthage, le 1er mars 2022.

Selon une étude de la Brookings Institution, immédiatement après le début de l'invasion de l'Ukraine, les récits de guerre russes ont commencé à se répandre rapidement sur les réseaux sociaux en Afrique.

Entre le 24 février et le 9 mars, 178 000 tweets d'utilisateurs africains ont affirmé que les Européens et les Ukrainiens étaient racistes, mais pas les Russes. Certains auteurs de ces messages ont écrit que l'UE avait ordonné à l'Ukraine de ne pas autoriser les étudiants africains à se rendre dans les pays de l'UE. Certains auteurs ont fait valoir que, contrairement à l'Europe, la Russie n'a pas d'histoire de colonialisme. En fait, la Russie était le plus grand empire continental de l'histoire et a conquis des nations voisines telles que les Ukrainiens, les Polonais, les Géorgiens, les Lituaniens, etc.

105 000 messages sur Twitter ont utilisé la méthode dite du "whataboutism" (méthode de communication dans laquelle le sujet principal est ignoré au profit de contre-accusations), ils ont ignoré la guerre en Ukraine, rejeté les critiques à l'encontre de la Russie, rappelé qu'il existe de nombreux autres conflits, de la Syrie à l'Éthiopie en passant par le Nigeria, et répandu l'opinion selon laquelle "la vie des Ukrainiens semble avoir plus de valeur que les autres".

Les chercheurs ont constaté que les récits anti-occidentaux et le "je-ne-sais-quoi" étaient principalement partagés dans les messages sur les médias sociaux de RT, de l'ambassade de Russie en Afrique du Sud et du ministère russe des affaires étrangères. En février également, le nombre de nouveaux comptes sur Twitter a augmenté de façon spectaculaire, ce qui pourrait indiquer l'activation de bots.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une file d'étrangers, principalement des étudiants d'Afrique et du Moyen-Orient, au poste de contrôle de Shegyni.

L'expert ukrainien de l'Afrique Artem Gudkov estime que la Russie a mené une opération psychologique dans cette affaire.

"J'ai écrit aux responsables ukrainiens, j'ai expliqué qu'il était nécessaire de mettre les étudiants africains dans une ligne séparée et de leur permettre de quitter le pays rapidement. Mais les fonctionnaires m'ont répondu qu'il y avait une seule ligne pour tout le monde. Par conséquent, l'opération psychologique russe a réussi à 100%."

Il estime qu'il est important pour la Russie d'attirer les étudiants africains d'Ukraine dans les universités russes, donc pour la Russie c'est aussi une question d'argent.

Une communication difficile avec l'Union africaine

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avec le début de la guerre, les prix des denrées alimentaires en Afrique ont commencé à augmenter. En avril, l'Égypte a introduit le contrôle des prix commerciaux du pain.

Le 3 juin, le chef de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, a rencontré Poutine à Sotchi pour résoudre la question du blocus des ports ukrainiens qui a provoqué la hausse des prix des denrées alimentaires.

Bien qu'un responsable de l'administration de Macky Sall ait déclaré à BBC News Afrique qu'il avait l'intention de rencontrer M. Zelensky sans date précise, le président sénégalais ne s'est pas rendu en Ukraine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Macky Sall a rencontré Poutine le 3 juin à Sotchi.

Dans une interview à RFI, Macky Sall a expliqué qu'il est venu voir Poutine avec des demandes au nom de l'Afrique :

de débloquer les céréales des ports ukrainiens,

de permettre l'accès aux céréales et aux engrais russes,

et d'entamer des négociations avec l'Ukraine.

Selon M. Sall, la Russie a promis d'ouvrir le libre accès aux navires transportant des céréales à condition que le plan d'eau d'Odesa soit déminé et que les navires soient contrôlés pour vérifier la présence d'armes.

Le président sénégalais a expliqué que certaines sanctions contre la Russie affectaient l'Afrique.

"Nous ne reprochons pas à l'Europe d'imposer des sanctions sur les céréales, mais les sanctions contre Swift et certains oligarques qui produisent des céréales et des engrais font que les banques ne veulent pas travailler avec eux, et cela nous affecte", affirme-t-il.

Le Trésor américain nie l'existence de sanctions contre les produits agricoles russes, non seulement en ce qui concerne les céréales, mais aussi les engrais et les machines agricoles. L'Union européenne a annoncé en juillet qu'elle envisageait d'assouplir certaines sanctions contre les banques russes afin de faciliter le commerce des denrées alimentaires russes. Les sanctions contre les produits agricoles russes n'ont pas été introduites dans l'UE non plus, mais les pays africains pourraient avoir des difficultés à payer les produits agricoles en raison précisément des sanctions introduites contre les banques russes.

Dans l'interview, le président Sall explique également qu'il souhaitait se rendre à Kiev, mais qu'il n'a "jamais été invité". L'Ukraine lui a plutôt demandé de s'exprimer devant l'Union africaine, et si l'Ukraine le souhaite, il viendra.

L'Ukraine a eu l'impression que Sall a ignoré la position ukrainienne.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a déclaré que les paroles de Poutine "ne sont pas dignes de confiance" et "il est désagréable d'entendre que l'on demande à l'Ukraine de faire quelque chose sans condamner la Russie et lui demander d'arrêter la guerre destructrice."

Cependant, le fondateur du centre d'analyse Wathi (Dakar) Gilles Yabi estime que Macky Sall a exprimé la position de l'Union africaine, qui est un compromis complexe entre différents États qui ont des relations différentes avec la Russie.

"En fait, il est difficile pour la diplomatie ukrainienne d'obtenir le soutien de pays avec lesquels elle a une coopération économique ou politique limitée. La Russie a plus d'influence, et bien sûr, les pays africains prêtent attention à ces intérêts."

En outre, selon lui, de nombreuses personnes en Afrique pensent que cette guerre ne concerne pas seulement l'intégrité de l'Ukraine, mais la confrontation entre deux rivaux - l'Occident et la Russie avec ses alliés.

Crédit photo, Samuelle Banga Légende image, Gilles Yabi

Le 20 juin, Volodymyr Zelensky a pris la parole devant le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine.

Cette intervention a été autorisée 10 semaines après que l'Ukraine en ait fait la demande. Les 55 dirigeants des pays africains étaient invités, mais seuls quatre d'entre eux étaient présents, les autres pays étant représentés par divers hauts fonctionnaires.

Crédit photo, Офіс президента Légende image, Le président ukrainien n'a été autorisé à s'exprimer lors d'une réunion de l'assemblée de l'Union africaine que dix semaines après la première demande.

Zelensky estime que l'Afrique est devenue l'otage de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

"S'il n'y avait pas la guerre russe, les gens en Afrique, en Asie et partout ailleurs dans le monde ne souffriraient pas d'une augmentation catastrophique des prix des denrées alimentaires."

Il a accusé la Russie de colonialisme.

"La crise alimentaire dans le monde continuera tant que cette guerre colonialiste se poursuivra, la guerre de la Russie contre notre pays, et tant que nos ports seront bloqués. Pour éviter la famine, les pays comme la Russie doivent arrêter la politique agressive du colonialisme. Le temps des empires est révolu !"

Zelensky a annoncé qu'il nommerait un représentant spécial de l'Ukraine pour les affaires africaines, et le ministre des affaires étrangères Dmytro Kuleba se rendrait dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne.

Le 12 juillet, il a nommé le représentant spécial de l'Ukraine au Moyen-Orient et en Afrique, Maksym Subh, ancien ambassadeur en Algérie.

Impact sur l'Afrique : hausse des prix

L'invasion russe a entraîné une hausse des prix du pétrole, le baril de Brent dépassant les 100 dollars le 24 février, atteignant 123 dollars le 7 mars et se négociant actuellement autour de 106 dollars. En Afrique, les dépenses en carburant et, par conséquent, en aliments et engrais importés ont augmenté.

Le blocus des ports de la mer Noire a encore fait augmenter les prix.

Selon la FAO, la Russie recueille 13 % de la récolte mondiale de blé, l'Ukraine - 3,7 %, mais ensemble, ils représentent 28 % des exportations mondiales, et une part importante de ces exportations va à l'Afrique.

Selon la CNUCED, 15 pays africains ont acheté plus de 50 % du blé de la Russie et de l'Ukraine, l'Égypte - plus de 80 %.

La Russie est également un grand exportateur d'engrais vers le continent. L'Ukraine ne détient une part significative du marché des engrais qu'au Bénin et au Mozambique. En mars-mai, les prix de certains engrais ont augmenté plusieurs fois, et malgré la baisse qui a suivi, ils dépassent toujours le niveau de 2021.

Selon le département américain de l'agriculture, la guerre a entraîné une augmentation de 60 % du prix du blé dans le monde, qui a d'abord touché les pays africains, où il y a beaucoup de pauvres.

En Égypte, le prix de la tonne de blé est passé de 318 dollars en février à 450 dollars en avril, rapporte Reuters. Bien que les prix du blé aient commencé à baisser en juin, le coup a été rude pour la population.

Crédit photo, Getty Images

Principaux importateurs de céréales ukrainiennes en Afrique en 2021, selon le Service national des statistiques ukrainien :

Égypte - 1,39 milliard de dollars

Libye - 341 millions de dollars

Tunisie - 307 millions de dollars

Éthiopie - 161 millions de dollars

Algérie - 135 millions de dollars

Kenya - 89 millions de dollars

Nigéria - 88 millions de dollars

Djibouti - 49 millions de dollars

Mauritanie - 43 millions de dollars

Tanzanie - 31 millions de dollars

La guerre a également entraîné une hausse du prix de l'huile de tournesol. En Afrique du Sud, le prix de l'huile de tournesol a augmenté de 55 % en deux mois. La réduction des exportations de pétrole ukrainien a été un coup dur pour les populations du Soudan et de l'Égypte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En raison du blocus des ports, l'exportation de pétrole d'Ukraine a été interrompue, et ses prix ont commencé à augmenter. La photo montre un supermarché au Malawi.

Cependant, la guerre n'est pas la seule raison de la hausse des prix.

"Dans certains pays, la crise alimentaire a été aggravée par de mauvaises saisons agricoles, de sorte qu'il y a également un manque de produits locaux pour soutenir les populations locales", explique Beverly Ochieng, spécialiste de l'Afrique à BBC Monitoring.

Crédit photo, Beverly Ochieng Légende image, Beverly Ochieng pense que la Russie peut utiliser la crise alimentaire pour alimenter le sentiment anti-occidental en Afrique.

En Somalie, par exemple, quatre saisons des pluies consécutives ont été marquées par la sécheresse, et comme le pays exportait toutes ses céréales d'Ukraine (68 %) et de Russie (32 %), cela a eu des conséquences désastreuses. En conséquence, plus de 200 000 Somaliens souffrent aujourd'hui de la faim, et ce chiffre pourrait atteindre 7 millions.

"On comprend mieux maintenant à quel point de nombreux pays africains sont dépendants des céréales, du blé et de l'huile de cuisson provenant d'Ukraine et de Russie", déclare Beverly Ochieng.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Beverly Ochieng pense que la Russie peut utiliser la crise alimentaire pour alimenter le sentiment anti-occidental en Afrique.

La hausse des prix a entraîné des protestations. Par exemple, au Kenya, où le prix du litre d'huile de cuisson a doublé en un an.

"D'autres manifestations sont probables, ainsi que des sentiments anti-occidentaux, car la Russie véhicule le récit selon lequel les sanctions occidentales conduisent à des pénuries alimentaires, plutôt que le fait que sa guerre en Ukraine et le blocus des ports de la mer Noire en sont la raison et que Moscou pourrait utiliser les restrictions alimentaires pour déclencher davantage de récits anti-occidentaux", explique Beverly Ochieng.

Le 22 juillet, l'Ukraine et la Russie ont signé des accords avec l'ONU et la Turquie sur le transport sécurisé de céréales, de pétrole et d'engrais par la mer Noire. Cela devrait contribuer à réduire les prix. Cependant, après le tir de missile sur le port d'Odessa le 23 juillet, des doutes subsistent quant à la mise en œuvre de l'accord.

Selon Oleksandr Mishin, la Russie souhaite présenter l'Ukraine comme un fournisseur de céréales peu fiable et évincer l'Ukraine du marché africain.

L'Afrique se souvient parfaitement que c'est la hausse des prix des denrées alimentaires en 2010-2011 qui a contribué au printemps arabe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des militants du mouvement Hunger Revolution au Kenya demandent une réduction des prix alimentaires, mai 2022.

Les prix des métaux ont également augmenté en raison de la guerre, mais pas seulement en raison de la baisse des exportations de l'Ukraine. Avant la guerre, l'Ukraine était un important exportateur de métaux ferreux vers les pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, et en raison du blocus des ports, ces exportations ont considérablement diminué.

BBC News Afrique a découvert comment la guerre a fait grimper les prix des métaux au Sénégal, ce qui a affecté le secteur de la construction et l'emploi.

"À cause de la guerre en Ukraine, le pétrole est devenu plus cher, le dollar est devenu plus cher, et le prix du fret a doublé", a déclaré Omar Diallo, directeur du commerce intérieur du Sénégal.

Selon l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal Yuriy Pyvovarov, à cause de la guerre, la niche des métallurgistes ukrainiens en Afrique peut être occupée par leurs concurrents.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Sénégal s'urbanise rapidement, les villes se développent, alors la hausse des prix du fer, utilisé dans la construction, frappe le secteur. La nouvelle ville de Diamnadio près de Dakar, 2018.

Dans le même temps, les pays extracteurs de gaz tels que l'Algérie, la République du Congo, l'Angola, le Nigéria, la Tanzanie, la Mauritanie, le Sénégal, le Mozambique - peuvent bénéficier de manière significative d'une réduction des achats de gaz à la Russie par les Européens. Par exemple, l'Italie a déjà signé des accords sur la fourniture de gaz en provenance d'Angola et du Congo et a accepté d'augmenter ses approvisionnements en provenance d'Algérie.

De même, les sanctions contre l'or russe peuvent augmenter les bénéfices du Ghana, de l'Afrique du Sud et du Soudan.

Deux attitudes face à la guerre

La conséquence politique de la guerre a été la division des pays africains en deux groupes dans leur façon d'aborder le conflit, explique Steven Gruzd, responsable du programme de gouvernance et de diplomatie africaine à l'Institut sud-africain des relations internationales.

"L'Afrique est vraiment divisée en deux, on l'a vu lors du vote à l'ONU. Ceux qui ont condamné l'invasion considèrent qu'il s'agit d'un défi pour la démocratie et le système international, car un pays a envahi son voisin, a violé les principes d'intégrité et de souveraineté", note-t-il.

Crédit photo, Steven Gruzd Légende image, Selon Steven Gruzd, les pays africains sont divisés en deux groupes en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne.

Mais nombreux sont ceux qui croient aux affirmations russes selon lesquelles la guerre est nécessaire pour contenir l'expansion de l'OTAN.

"Il y a suffisamment de politiciens qui ont des liens avec l'ex-URSS. Il y a ceux qui disent que l'Occident a fait pire - envahir l'Irak, l'Afghanistan, étendre sa sphère d'influence. Ils parlent de l'hypocrisie de l'Occident, qui veut maintenant que les Africains condamnent ce que l'Occident lui-même a fait auparavant."

"Ces deux récits s'affrontent en Afrique, dans différents pays, il y a des visions différentes", explique l'expert.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'héritage de l'Union soviétique en Afrique demeure dans la nostalgie de celle-ci dans certains pays et dans l'illusion que la Russie peut être son successeur.

Selon Beverly Ochieng, ce serait une erreur de penser que l'Afrique est pro-russe, car la plupart des États africains ont condamné l'invasion russe, tout comme l'Union africaine. Dans le même temps, la réticence à s'impliquer dans la guerre bénéficie du soutien du public.

"Il y a une compréhension dominante à la fois par le public et même par les intellectuels ou les experts politiques que, bien que la guerre ait eu un effet d'entraînement sur les prix des denrées alimentaires et du carburant, ce n'est pas une guerre dans laquelle les pays africains doivent être politiquement impliqués."

Propagande russe

Elle est assez puissante sur le continent.

"La Russie a investi depuis longtemps dans une machine médiatique qui capitalise vraiment sur les récits autour de la guerre en Ukraine pour continuer à cimenter son influence - même si ce n'est que l'impression d'influence et de contrôle. Il existe des campagnes secrètes de désinformation ou d'incitation qui ont infiltré les mouvements de jeunesse, les médias grand public et le discours public à un point tel qu'il est difficile de les déloger", explique Beverly Ochieng.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les manifestations pro-russes ont lieu principalement dans les pays les plus pauvres du continent - RCA, Mali, Burkina Faso, où l'influence russe est forte. La photo montre une manifestation pro-russe à Bangui, en RCA, le 5 mars 2022.

Dans le même temps, la présence de l'Ukraine en matière d'information est inférieure à celle de la Russie.

"Malgré les efforts des diplomates ukrainiens à travers le continent, dans de nombreux cas, ils reçoivent rarement autant de publicité que les diplomates russes sur les médias", explique-t-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un Kenyan regarde les informations sur la guerre russo-ukrainienne sur la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, qui continue à l'appeler "guerre d'Ukraine".

Un bonus pour l'Ukraine est qu'en mars, la chaîne russe RT a été retirée du plus grand réseau satellitaire d'Afrique subsaharienne, DStv.

"Des sanctions européennes ont été imposées, et le signal passait par l'Europe, donc la chaîne a cessé d'émettre. Et c'est un coup dur pour la Russie. Ils ont fermé la sphère où la propagande fonctionnait à plein régime", explique Steven Gruzd.

Cependant, RT veut maintenant ouvrir un bureau d'information en langue anglaise en Afrique du Sud pour promouvoir la Russie.

Selon Steven Gruzd, l'Ukraine peut renforcer sa communication avec l'Afrique grâce à la participation de Zelensky, ses conversations avec les dirigeants, ses discours devant les parlements et les organisations régionales d'Afrique (CEDEAO, SADC, Communauté d'Afrique de l'Est).

Toutefois, les Ukrainiens ne doivent pas s'attendre à des résultats rapides et à grande échelle de cette communication.

"Pour changer réellement l'opinion des gens, Zelensky aura besoin de nombreuses rencontres personnelles et de conversations bilatérales", affirme l'expert.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Union soviétique a aidé des mouvements anticolonialistes tels que le MPLA en Angola pour des raisons idéologiques. Cependant, la Russie moderne n'est pas intéressée par l'idéologie, mais par les ressources des pays africains.

Selon Oleksandr Mishin, il faut prouver aux Africains que la Russie n'est pas une alternative aux "anciens colonisateurs" et n'est pas le successeur de l'URSS dans la décolonisation.

"Ce sont des manipulations et elles couvrent le véritable pillage des richesses de l'Afrique par les Russes, que la propagande russe appelle de manière provocante "les ressources de personne"".

À son avis, il vaut la peine de dénoncer le silence des médias russes sur les victimes et les destructions civiles résultant de l'attaque contre l'Ukraine, le mensonge sur une "guerre préventive contre l'OTAN."

Au lieu de cela, le chercheur d'Afrique Artem Gudkov estime qu'il suffit de convaincre les politiciens et les entreprises :

"Ce que pense l'ensemble de la population de la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas important, les gens ordinaires ont leurs propres problèmes. Nous avons besoin d'une influence informationnelle sur les 200 à 300 hommes politiques et hommes d'affaires les plus importants."

Qui est l'ami de qui ?

L'Afrique du Nord est la région qui consomme la plus grande partie des exportations ukrainiennes sur le continent, de sorte que l'impact de la guerre y a été particulièrement ressenti.

En Tunisie, selon le FT, l'inflation a atteint un niveau record de 8,2 % en juin, sur fond de problèmes économiques et de chômage élevé qui existaient déjà pendant la pandémie. Le gouvernement demande au FMI un prêt de 4 milliards de dollars.

Parmi les pays d'Afrique du Nord, l'Égypte, la Tunisie et la Libye soutiennent l'Ukraine à l'ONU, tandis que l'Algérie, qui est l'un des principaux importateurs d'armes russes, ne veut pas gâcher les relations avec la Russie et s'abstient lors des votes.

Le chercheur sur l'Afrique Oleksandr Mishin estime que le partenaire le plus souhaitable pour l'Ukraine dans la région est le Maroc, l'un des pays les plus stables du continent, où les entreprises occidentales délocalisent des usines retirées de Chine. Le seul problème pour une coopération bilatérale dynamique est le problème du Sahara occidental, car l'ONU estime que le Maroc l'a annexé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'augmentation des prix des denrées alimentaires à la suite de la crise russo-ukrainienne a affecté l'économie tunisienne, affaiblie par la pandémie et la diminution du nombre de touristes.

Dans le même temps, l'Égypte est le premier partenaire commercial de l'Ukraine en Afrique, les exportations ukrainiennes y ont atteint 1,9 milliard de dollars (2021), et le premier acheteur de blé ukrainien sur le continent.

Le représentant spécial de l'Ukraine dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique Maksym Subh prévoit que cette année, en raison de la guerre, l'importation de blé par l'Égypte diminuera de 17%, et l'importation d'autres céréales - de 19%.

"Actuellement, le navire Emmakris III avec 63 000 tonnes de blé pour l'Égypte est bloqué dans le port de Chornomorsk", dit-il.

Selon Subh, l'Ukraine communique avec l'Égypte au plus haut niveau - Zelensky s'est entretenu deux fois avec le président égyptien el-Sisi après le début de l'invasion, l'Égypte interdit l'accès à ses ports aux navires transportant des céréales volées en Ukraine.

Mais l'Égypte souhaite également maintenir sa coopération avec la Russie.

Khalil Al-Anani, expert à l'Arab Center de Washington, explique dans l'article "La guerre russe en Ukraine : Un espace de manœuvre limité pour l'Égypte" que les relations amicales entre le président el-Sisi et Poutine se sont développées bien avant la guerre, et ont suscité des questions aux États-Unis et dans l'UE. En 2016-2020, l'Égypte a acheté 41 % de ses armes à la Russie, et Rosatom devrait bientôt commencer à construire une centrale nucléaire dans le pays.

La guerre a été une mauvaise surprise pour l'Égypte, et Le Caire a appelé les deux pays à négocier.

Cependant, dès le 1er mars, les ambassadeurs du G7 au Caire ont publié une déclaration, appelant l'Égypte à condamner l'invasion de l'Ukraine.

"L'Égypte est le plus grand importateur de blé au monde, et l'Ukraine est l'un des plus grands fournisseurs. La guerre agressive de la Russie signifie une hausse des prix du blé et des produits alimentaires en Égypte et en Afrique. Des millions de touristes ukrainiens qui aiment et apprécient l'Égypte et la chaleur et l'hospitalité égyptiennes uniques, ne pourront pas venir...", ont expliqué les diplomates.

L'Égypte a soutenu la résolution condamnant l'invasion russe, mais a refusé de se joindre aux sanctions contre la Russie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président égyptien el-Sisi a coprésidé le sommet Russie-Afrique en 2019 avec Poutine

Les prix augmentent dans le pays, la dévaluation de la monnaie se poursuit, le secteur du tourisme, qui ne s'était pas remis de la pandémie, ne s'attendait pas à recevoir un grand nombre de touristes d'Ukraine et de Russie, la dette extérieure du pays a augmenté.

Cependant, le président égyptien se déclare prêt à continuer à coopérer avec la Russie.

"Toutefois, Sisi ne peut pas se permettre de mettre en péril ou de perdre les relations de l'Égypte avec l'Occident. Compte tenu de la position forte et intransigeante de l'administration de Biden à l'égard de la Russie et de Poutine, Sisi... dispose d'une marge de manœuvre limitée pour trouver un terrain d'entente", explique Khalil Al-Anani.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au Mali et dans d'autres pays du Sahel, où l'influence russe est croissante, le "Poutine fort" est popularisé. Sur cette affiche d'un rassemblement à Bamako, il s'en prend au président français Macron....

Dans les pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Soudan), la Russie tente d'accroître son influence, notamment après les coups d'État militaires au Mali et au Burkina Faso, qui ont eu lieu dans un contexte de multiplication des attaques djihadistes dans la région et de conflit entre les juntes et la France. La Russie leur a offert l'aide de ses sociétés militaires privées et des armes.

Tout cela s'accompagne du PR de "la puissance de la Russie". Selon Beverly Ochieng, ils essaient de convaincre les Maliens d'aujourd'hui que la Russie est invincible sur le champ de bataille.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La junte militaire au Mali a fait de la Russie son principal partenaire en matière de sécurité. Des putings - des rassemblements en faveur de Poutine et de la Russie et avec des critiques à l'encontre de la France - sont organisés dans le pays

Un autre partenaire de la Russie est le régime du Soudan.

"Il sert les intérêts russes avec l'accès à l'or, la possibilité d'établir une base navale sur la mer Rouge, qui est assez stratégique, et la circulation d'armes ou même de forces armées - principalement des mercenaires - dans la région", explique Beverly Ochieng.

Cependant, même les gouvernements du Mali et du Soudan n'ont pas soutenu l'invasion russe lors du vote de l'ONU, note-t-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un participant à la marche des Pères et des Mères au Soudan, qui s'est opposé au gouvernement du général Abdel al-Burkhan dans le pays, tient l'affiche "L'Ukraine et le Soudan s'opposent aux dictatures." 26 février 2022

Les pays du Sahel craignent que les conflits locaux ne soient oubliés dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne.

"On a également reproché à l'Occident d'être plus empressé à fournir des armes à l'Ukraine, mais pour les conflits au Sahel, ce type de soutien solide est presque inexistant. Et un responsable du secrétariat du G5 Sahel - qui est une force régionale chargée de superviser la lutte contre les insurrections au Sahel - a supplié l'Occident de ne pas oublier ses engagements envers la sous-région à la suite de la guerre en Ukraine", explique Beverly Ochieng.

Selon Oleksandr Mishin, l'Ukraine pourrait compter sur la coopération de la Mauritanie, du Niger et du Tchad dans cette région.

Le Tchad dispose d'une armée puissante, qui était auparavant armée par l'Ukraine. L'année dernière, le président tchadien Idriss Deby a été assassiné par un groupe rebelle lié à l'allié de Moscou en Libye, le maréchal Khalifa Haftar. Ainsi, le nouveau dirigeant tchadien, Mahamat Deby, le fils du défunt, a également des griefs personnels contre la Russie. Cependant, il est de facto le chef du régime militaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2021, Mahamat Deby est devenu le chef du gouvernement militaire du Tchad après que son père ait été tué par des rebelles liés aux forces pro-russes en Libye

En Afrique de l'Ouest, il sera difficile, voire impossible, pour l'Ukraine d'obtenir le soutien d'un certain nombre de pays, explique Nicolas Négoce, correspondant de BBC News Afrique.

L'exemple du Sénégal en est la preuve. Bien qu'il ne soit pas le plus grand pays de la région, il a beaucoup d'influence, et son président Macky Sall dirige l'Union africaine.

"Le Sénégal entretient des relations amicales de longue date avec la Russie, qui est un partenaire privilégié depuis de nombreuses années. Par conséquent, le Sénégal ne veut pas contrarier la Russie, il veut protéger ses propres intérêts", explique Négoce.

Le journaliste raconte que lorsque l'ambassade d'Ukraine au Sénégal a publié sur sa page en mars sur Facebook cette année un appel à rejoindre la lutte contre la Russie, cela a provoqué un choc dans la société sénégalaise.

"Le chef du ministère des Affaires étrangères du Sénégal a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine pour expliquer cette initiative et l'annonce a été retirée de la page Facebook de l'ambassade", indique le journaliste.

Dans le même temps, les habitants du Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest s'inquiètent de cette guerre, car elle a provoqué une hausse des prix des denrées alimentaires.

On ne se précipite pas pour condamner la Russie et la propagande russe est très forte.

Crédit photo, The Embassy of Ukraine to Senegal Légende image, L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, Yuriy Pyvovarov, estime que les déclarations de "neutralité" dans la guerre masquent la position pro-russe de certains politiciens ouest-africains

"La guerre a clairement révélé le vrai visage de la majorité de l'establishment politique de la plupart des pays de la sous-région, qui a ouvertement soutenu l'agresseur, condamnant l'Ukraine dans le soi-disant conflit", déclare l'ambassadeur ukrainien au Sénégal Yuriy Pyvovarov.

Selon lui, les déclarations des dirigeants de ces pays sur leur prétendue "neutralité" dans l'évaluation de la guerre "dissimulent leur position essentiellement pro-russe."

Crédit photo, Oleksandr Ovcharov Légende image, L'Ukraine a tenté d'aider au réarmement de l'armée sénégalaise et a vendu en 2017 au Sénégal un lance-roquettes multiple 6 BM-21 "Grad", qui est ensuite apparu lors d'un défilé militaire à Dakar

Le Sénégal, dit-il, a adopté une "position déclarée neutre (en fait - pro-russe), sans condamner l'agresseur russe de quelque manière que ce soit et sans appeler cette agression une guerre (exclusivement un conflit)."

Selon lui, la Côte d'Ivoire et le Libéria, où les casques bleus ukrainiens ont séjourné pendant 15 ans, soutiennent le plus l'Ukraine dans la région.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Côte d'Ivoire est l'un des pays africains qui soutient le plus l'Ukraine au sein des Nations unies. Le cacao destiné à l'industrie ukrainienne de la confiserie, très développée, provient également de ce pays

Par ailleurs, l'Ukraine reçoit le soutien du Ghana et du Nigéria, qui est la plus grande économie du continent avec une population de plus de 200 millions d'habitants, au moins à l'ONU.

Selon Oleksandr Mishin, le Nigéria est l'une des plus grandes démocraties du monde, avec une économie numérique et une industrie créative en pleine croissance, et tous ces facteurs en font un partenaire souhaitable pour l'Ukraine.

"Les relations de l'Ukraine avec ces deux pays sont sous-développées plutôt en raison du manque d'attention et des préjugés des politiciens et des hommes d'affaires", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon Oleksandr Ovcharov, le président de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara a cherché à étendre la coopération avec l'Ukraine il y a cinq ans, mais Kiev n'y a pas prêté attention

Selon Oleksandr Ovcharov, ambassadeur au Sénégal (2013-2019) et en Côte d'Ivoire, l'Ukraine devrait accorder la plus grande attention en Afrique de l'Ouest à la coopération avec la Côte d'Ivoire, dont le président Alassane Ouattara a cherché à développer les relations avec l'Ukraine, notamment dans le domaine militaire. Mais il n'a pas vu la réciprocité - en 2018, la visite du chef du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine en Afrique de l'Ouest a été annulée.

"La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des concurrents pour l'influence en Afrique de l'Ouest, ils se surveillent jalousement. Malheureusement, le Sénégal se montre prêt à coopérer avec l'Ukraine surtout en paroles, contrairement aux Ivoiriens, qui cherchent des mesures concrètes. Les Ivoiriens étaient prêts en 2018 à nous allouer un avion gouvernemental pour que notre ministre puisse s'y rendre, mais la visite a été annulée pour des raisons inconnues. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de la façon dont nos fonctionnaires ont traité l'Afrique auparavant", dit-il.

Le 19 juillet, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Ouattara pour "ouvrir une nouvelle page dans les relations avec l'Afrique."

En Afrique de l'Est, c'est le Kenya qui soutient le plus l'Ukraine.

Le 22 février, le représentant du Kenya aux Nations unies, Martin Kimani, a condamné la reconnaissance par la Russie des "républiques" séparatistes de l'Est de l'Ukraine, et a établi des parallèles avec l'histoire de l'Afrique lorsque des membres puissants du Conseil de sécurité des Nations unies ont violé le droit international.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le discours du représentant du Kenya aux Nations unies, Martin Kimani, en faveur de l'intégrité de l'Ukraine, le 22 février, a eu un grand impact

"Le Kenya et presque tous les pays africains sont nés sur les ruines d'empires. Nous n'avons pas tracé nos frontières de nous-mêmes. À l'indépendance, si nous avions décidé de créer des États fondés sur l'homogénéité ethnique, raciale ou religieuse, nous serions encore en train de mener des guerres sanglantes plusieurs décennies plus tard", a déclaré le diplomate kényan lors de son discours.

Il a condamné la modification des frontières par la force.

"Nous devons achever notre rétablissement des cendres des empires morts de manière à ne pas revenir à de nouvelles formes de domination et d'oppression", note-t-il.

"Le Kenya a soutenu activement l'Ukraine avant même le début de la guerre", explique Beverly Ochieng.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ambassadeur d'Ukraine au Kenya, Andriy Pravednyk, affirme que les Kényans soutiennent activement l'Ukraine, tant sur la scène internationale que par des dons

Néanmoins, l'ambassadeur ukrainien n'a pas été autorisé à s'exprimer devant le parlement kenyan. Cependant, l'ambassade d'Ukraine affirme que l'élite politique et intellectuelle du pays comprend que la Russie est un agresseur, et le discours de Martin Kimani condamnant la politique russe a eu un impact puissant sur le continent.

"Le Kenya a toujours été du côté de l'Ukraine dans les organisations internationales", note l'ambassadeur d'Ukraine au Kenya, Andriy Pravednyk.

Selon lui, le Kenya a un compte de charité, et chaque jour, 50 à 70 Kényans transfèrent de l'argent pour soutenir l'Ukraine.

"Les montants sont petits, mais pour nous, ce n'est pas le montant qui compte, mais le fait même que les Kényans nous soutiennent."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans le quartier pauvre de Nairobi - Kibera - des artistes du collectif Maasai Mbili se sont exprimés contre l'attaque contre l'Ukraine et ont créé de telles fresques murales.

Crédit photo, Getty Images

L'ambassade organise des événements caritatifs pour informer les Kenyans de la situation en Ukraine. Lors de l'un d'eux, le chanteur kényan a chanté "Chervona Kalyna" en ukrainien et en swahili - cette vidéo est devenue virale en Ukraine.

D'autres grands pays d'Afrique de l'Est - la Tanzanie et l'Ouganda - veulent rester en dehors du conflit.

"Le président ougandais Museveni a déclaré que son pays s'est abstenu de voter lors de l'AG de l'ONU parce que l'Ouganda est à la tête du Mouvement des non-alignés et ne peut prendre parti dans le conflit", explique Beverly Ochieng.

Sergey Lavrov a rencontré Museveni le 26 juillet.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une manifestation pro-russe en Éthiopie, le 2 mars 2022. Le sentiment anti-occidental est très répandu en Éthiopie, l'Occident étant accusé de s'ingérer dans les affaires intérieures et d'essayer d'empêcher l'Éthiopie de devenir un leader régional.

Dans la région de la Corne de l'Afrique (Éthiopie, Érythrée, Somalie et Djibouti), selon Oleksandr Mishin, l'Ukraine a dû faire face à une forte influence russe et à des sentiments anti-occidentaux en Érythrée et en Éthiopie, car en raison de la guerre dans cette dernière, les États-Unis avaient déjà imposé des sanctions à l'Érythrée et préparé des sanctions pour les responsables éthiopiens. Le manque d'attention de l'Ukraine envers l'Éthiopie dans les années 2010, alors que ce pays de 120 millions d'habitants a fait un bond en avant en matière de développement, a également eu des conséquences.

Officiellement, l'Éthiopie, malgré ses liens de longue date avec la Russie et l'accord militaire signé l'année dernière, ne commente pas l'agression russe.

Dans le même temps, le gouvernement du petit mais stratégiquement important pays de Djibouti - le centre commercial de la région, qui rêve de devenir le "Singapour africain" - soutient l'intégrité de l'Ukraine. Le président de Djibouti, Ismaїl Omar Guelleh, dans une interview accordée à Africa Report, a condamné la guerre contre l'Ukraine et son intégrité et a appelé à la protection des civils ukrainiens.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Président de Djibouti a condamné l'invasion russe et les attaques contre les civils.

Dans la région de l'Afrique du Sud, l'Ukraine a rencontré par endroits un mélange de mécontentement à l'égard de l'"Occident collectif" et de nostalgie de l'Union soviétique, dont certains habitants considèrent le successeur comme la Russie.

Steven Gruzd souligne que tous les pays de la région qui n'ont pas condamné l'attaque de la Russie - Afrique du Sud, Namibie, Angola, Zimbabwe, Mozambique - sont gouvernés par d'anciens mouvements rebelles que l'URSS a soutenus dans la lutte contre les empires coloniaux et le régime d'apartheid en Afrique du Sud.

"Dans ces pays, il existe un sentiment de devoir envers la Russie, qui pour eux est égale à l'URSS, qui a aidé à se débarrasser du colonialisme et de l'apartheid. En général, cette opinion est tellement ancrée dans la société qu'aucun argument n'est accepté, il ne sera même pas entendu", déclare l'ambassadeur d'Ukraine en Afrique du Sud, Lyubov Abravitova.

Les exceptions sont la Zambie, le Malawi, le Botswana, l'île Maurice, qui ont obtenu leur indépendance dans les années 1960 sans guerre. En règle générale, ils soutiennent l'Ukraine à l'ONU.

Selon Oleksandr Mishin, les dirigeants récemment élus de Zambie et du Malawi, Hakainde Hichilema et Lazarus Chakwera, représentent les valeurs démocratiques mêmes que défend l'Ukraine, et il est nécessaire de communiquer avec eux pour tenter de convaincre d'autres dirigeants africains.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ambassadrice d'Ukraine en Afrique du Sud, Lyubov Abravitova, déclare que dans certains pays d'Afrique du Sud, il existe un sentiment d'obligation envers la Russie, qui est assimilée à l'Union soviétique, ce qui empêche l'Ukraine de transmettre sa position.

L'Afrique du Sud est le plus grand pays de la région et l'économie la plus développée du continent.

"L'Afrique du Sud essaie de se présenter comme un médiateur, mais les efforts déployés pour cela peuvent difficilement être qualifiés de sérieux", estime Steven Gruzd.

Le président sud-africain Ramaphosa a parlé avec Poutine le 10 mars, et avec Zelensky à la mi-avril.

"Si quelqu'un parle de l'intention d'une médiation, cela aurait dû se produire bien plus tôt. Dans notre pays, votre ambassadeur s'est battu pour parler au ministre des affaires étrangères, pour atteindre le président, et elle a été critiquée pour cela, ils ont dit qu'elle n'était pas au niveau d'un ministre, pas au niveau du président, ils ont dit à propos du protocole qu'elle n'avait pas le droit de demander une réunion avec eux. En fin de compte, ces conversations ont eu lieu", déclare Steven Gruzd.

En même temps, selon lui, la guerre a mis l'Afrique du Sud dans une position difficile, car le pays soutient officiellement l'intégrité territoriale de tous les États sur la scène internationale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Afrique du Sud possède une communauté ukrainienne active .

Selon Lyubov Abravitova, les hommes politiques et les hommes d'affaires sud-africains comprennent parfaitement ce qui se passe réellement entre la Russie et l'Ukraine. Mais le pays déclare sa neutralité, critique les sanctions contre la Russie et la fourniture d'armes à l'Ukraine, ce qui, selon lui, retarde les négociations.

Dans le même temps, les sentiments pro-russes sont vivement critiqués par le parti d'opposition Alliance démocratique, dont le chef s'est rendu en Ukraine au printemps. Cependant, elle ne voit aucune raison de changer la politique de l'Afrique du Sud dans un avenir proche.

Toutefois, les médias sud-africains, contrairement à la presse de nombreux autres pays africains, ont passé le test de l'impartialité, note Mme Abravitova.

"Ils transmettent notre position sous une forme non déformée".

C'est pourquoi, selon la diplomate, l'Ukraine devrait progressivement faire évoluer l'opinion publique par le biais d'un dialogue avec les organisations religieuses et commerciales, les partis et les médias.

Donner des armes

À ce jour, quatre pays africains ont rejoint le groupe consultatif pour le soutien à la défense de l'Ukraine : le Maroc, la Tunisie, le Liberia et le Kenya. Il n'y a toujours pas d'information sur leur transfert d'armes.

Dans le même temps, des rumeurs circulent depuis plusieurs mois selon lesquelles l'Ukraine et la Russie tentent de racheter certaines armes vendues au continent depuis les années 1990, mais il n'y a pratiquement aucune confirmation publique à ce sujet.

Une exception a été le voyage en mai en Afrique du député de Zelensky, Artem Chornomorov, qui l'a annoncé publiquement sur les réseaux sociaux.

Dans un commentaire à BBC News Ukraine, M. Chornomorov affirme qu'il s'est rendu au Tchad.

" La mission a été couronnée de succès. Il s'agissait de négociations sur l'aviation. Le Tchad a répondu à notre demande et a compris le problème que nous avons. Les dirigeants du Tchad comprennent ce qui se passe dans notre pays, car ils ont aussi des organisations terroristes comme Boko Haram ", explique le député.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Tchad possède l'une des armées les plus puissantes de la région.

"Ils disent qu'ils ne peuvent pas nous donner des armes sans paiement parce que c'est un pays pauvre, mais ils sont prêts à entamer un dialogue concernant l'achat", explique le député.

Le Tchad est l'un des principaux acheteurs d'armes ukrainiennes en Afrique centrale depuis 20 ans. En particulier, selon le Service national de contrôle des exportations, entre 2007 et 2018, l'Ukraine a fourni au Tchad 9 avions d'attaque Su-25, 1 chasseur MiG-29 et 4 hélicoptères Mi-24.

La plupart de ces armes sont arrivées au Tchad en 2007-2009, au plus fort de la guerre dans ce pays, et ont aidé le président de l'époque, Idriss Deby, à vaincre les rebelles.

L'amitié entre l'Afrique du Sud et la Russie est devenue un obstacle pour l'Ukraine à recevoir des armes de ce pays, où de puissants fabricants d'équipements militaires et d'armes - DCD Group, Paramount Group, Denel Dynamics, Armscor, Denel SOC Ltd.

L'ambassadeur d'Ukraine en Afrique du Sud, Lyubov Abravitova, affirme que la question de la fourniture d'armes à l'Ukraine par l'Afrique du Sud fait partie des priorités, mais qu'elle est difficile à mettre en œuvre.

"Compte tenu de la position de l'Afrique du Sud, du contrôle étatique de toute la production militaire... toute initiative de vente d'armes sera bloquée par le gouvernement sud-africain. Cela est confirmé par nos partenaires et les fabricants eux-mêmes", précise-t-elle.

Selon Mme Abravitova, même les pays européens équipés d'armes ou d'équipements provenant d'Afrique du Sud ne peuvent obtenir de certificat pour leur exportation vers l'Ukraine.

"Je pense que les entreprises privées peuvent envisager de vendre des armes à l'Ukraine ou à la Russie, mais je ne sais pas si elles peuvent contourner le contrôle de l'État pour cela", déclare Steven Gruzd.

Quant à la Russie, il n'y a actuellement aucune information publique indiquant qu'elle rachète des armes précédemment vendues à des pays africains. Les attentes à cet égard peuvent être alimentées par des publications dans les médias, dans lesquelles les auteurs posent la question de savoir comment la Russie va rapidement remplacer les importantes pertes de matériel sur le champ de bataille en Ukraine et son grand rôle dans l'exportation d'armes vers le continent.

En 2017-2021, selon le SIPRI, la Russie s'est classée au deuxième rang des exportateurs d'armes dans le monde, après les États-Unis.

Les données du SIPRI pour 2016-2020 montrent que l'Algérie a représenté 14,2% des exportations d'armes russes (4,2 milliards de dollars), l'Égypte - 11,8% (3,3 milliards de dollars), l'Angola - 1,7% (0,5 milliard de dollars) Le Nigéria, le Soudan et l'Éthiopie ont également été des acheteurs notables.

Les experts proposent plusieurs options.

Parmi elles, la divulgation de "l'essence de l'impérialisme russe".

"Il est nécessaire de détruire les récits que la Russie essaie de planter en Afrique, de parler des destins communs de l'Ukraine et de l'Afrique. En Afrique, il y a un discours populaire contre le néocolonialisme, sur la possibilité de choisir son propre destin. L'Ukraine veut aussi déterminer son propre destin", suggère une experte de l'Afrique de la Fondation Global Ukraine, Marta Oliynyk-Dyomochko.

Oleksandr Mishin estime qu'il est nécessaire de surmonter l'indifférence de certains Africains à l'égard de la guerre, de leur démontrer la nature coloniale de la Russie moderne, les menaces que représentent ses politiques pour l'Afrique.

"La Russie utilise le principe "diviser pour mieux régner" à l'égard des pays de l'espace post-soviétique, en Ukraine - sous la forme d'une guerre coloniale", explique Mishin.

Selon lui, la réussite d'un projet de recolonisation peut faire des Africains les victimes d'un autre.

"Les frontières des pays africains sont héritées des anciens colonisateurs. Si un pays décide soudainement de commencer à les réviser, l'Afrique plongera dans un chaos sans fin", estime le chercheur.

Steven Gruzd est d'accord avec ce point.

"Il y a tellement de conflits frontaliers en Afrique, de nombreux pays ont des revendications territoriales, et dans les années 1960, les Africains ont décidé que même si les frontières sont souvent grossièrement tracées et proviennent de l'époque des empires coloniaux, ils doivent accepter ces frontières, car sinon tout le système deviendra incontrôlable", explique-t-il.

Une autre étape consiste à communiquer avec les leaders de l'opinion publique. Oleksandr Mishin propose d'organiser des visites d'Africains célèbres en Ukraine.

"Si certains Africains célèbres condamnent publiquement l'invasion de l'Ukraine, par exemple des personnes comme le lauréat du prix Nobel Wole Soyinka, le chanteur sénégalais Youssou N'Dour, des athlètes célèbres, cela aura un impact", estime-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, l'une des plus populaires d'Afrique, a participé au concert United for Ukraine à Paris en mars.

L'Ukraine devrait également mettre constamment en avant la fourniture de produits à l'Afrique sur toutes les plateformes possibles, estime Marta Oliynyk-Dyomochko.

Nous devons "montrer que nous n'avons pas laissé les pays africains avec ces problèmes alimentaires malgré la guerre. Nous devons montrer que l'Ukraine est un partenaire fiable", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans un hôpital de N'Djamena, Mariam Ali nourrit son fils. Le Tchad n'a pas acheté beaucoup de céréales à l'Ukraine, mais la hausse des prix due à la pandémie, la mauvaise récolte de l'année dernière et la hausse des prix due à la guerre russo-ukrainienne ont entraîné une malnutrition généralisée dans le pays.

Selon le chercheur sur l'Afrique Artem Gudkov, l'Ukraine devrait abandonner à jamais l'approche selon laquelle les relations sont construites sur des tentatives de vendre le plus de biens ukrainiens possible à l'Afrique.

"Toutes nos visites étaient axées sur l'achat de quelque chose chez nous", dit-il.

M. Gudkov appelle les entreprises agricoles ukrainiennes à investir dans l'agriculture africaine, à apporter leur aide en termes de technologies et d'ingénieurs, à contribuer à résoudre les problèmes de la région grâce à la production locale.

Le député Artem Chornomorov, qui, avant d'être élu au Conseil, était engagé dans les affaires agricoles et s'occupe des relations avec les pays d'Afrique centrale, convient que le moment est venu pour les investissements de l'Ukraine.

"En Afrique, il est nécessaire d'investir dans l'agriculture, l'élevage et la transformation. De même, l'Ukraine peut être un grand producteur de semences, notamment d'orge et de blé pour ces pays."

Artem Gudkov conseille également d'ouvrir des succursales d'universités ukrainiennes en Afrique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avant l'attaque russe à grande échelle, 28 000 étudiants de pays africains étudiaient en Ukraine. La photo montre une pelouse près de l'université polytechnique de Kiev.

Missions des diplomates

Les tâches en direction de l'Afrique seront désormais assurées par le représentant spécial de l'Ukraine au Moyen-Orient et en Afrique nommé par Zelensky, Maksym Subh.

Crédit photo, Ministère des affaires étrangères de l'Ukraine Légende image, Le 12 juillet, Volodymyr Zelensky a nommé Maksym Subh, ambassadeur en Algérie, représentant spécial de l'Ukraine dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique.

L'Ukraine prévoit de renforcer la coopération économique : créer des coentreprises en Afrique, signer un certain nombre d'accords commerciaux, faire participer des entreprises de construction africaines aux projets de reconstruction de l'Ukraine, introduire l'enseignement à distance pour les étudiants africains. Toutes ces questions seront abordées lors de la tournée du ministre des affaires étrangères Dmytro Kuleba en Afrique subsaharienne, prévue pour l'automne.

Il est également prévu d'accroître la présence dans les médias de masse. Selon M. Subh, un certain nombre de pays disposent déjà de "hubs pro-ukrainiens" parmi des journalistes, politologues, blogueurs et influenceurs de renom.

"Nous allons principalement attirer l'attention des pays africains sur le fait que la politique de néocolonialisme, que, par essence, la Russie mène actuellement contre l'Ukraine, est le phénomène honteux contre lequel les nations africaines luttent depuis des siècles", explique Subh.

Il est difficile de changer l'attitude des pays africains qui sont amis avec Moscou depuis des décennies, mais il y a suffisamment d'arguments.

"Le droit international et la communauté internationale sont de notre côté. Nous travaillons à un changement progressif de la position de ces pays vers une position pro-ukrainienne, qui correspondra aux principes de la politique étrangère de ces pays eux-mêmes : respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des pays, inviolabilité des frontières, non-recours à la force pour résoudre les conflits, non-ingérence dans les affaires intérieures", explique Subh.

Selon ses prévisions, le renforcement des sanctions internationales affaiblira la coopération de la Russie avec l'Afrique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2019, le sommet Russie-Afrique s'est tenu à Sotchi, en présence de dizaines de dirigeants africains. Cette année, la Russie pourrait tenter d'organiser un nouveau sommet de grande envergure à Saint-Pétersbourg.

L'Ukraine appellera également les pays africains à éviter de participer au sommet Russie-Afrique, que le Kremlin prévoit d'organiser en 2023.