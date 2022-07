Géopolitique : que veut la Russie en Afrique ?

Par Grigor Atanesian

Service russe de la BBC

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Le ministre russe Lavrov s'est rendu en Éthiopie dans le cadre de son voyage en Afrique

La visite du ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie "avait pour but de montrer que Moscou avait encore des amis sur la scène mondiale", selon les experts.

L'offensive de charme a toutefois été éclipsée par la menace d'insécurité alimentaire qui pèse sur des millions de personnes sur le continent africain, notamment en raison du blocus russe des ports et des exportations alimentaires ukrainiens.

Articles recommandés :

Dans les capitales africaines, M. Lavrov a imputé aux sanctions occidentales la responsabilité de la crise alimentaire actuelle, et certains dirigeants se sont rangés à son avis.

Mais l'accueil chaleureux qu'il a reçu ne signifie pas que le continent choisit la Russie plutôt que l'Occident ; les nations africaines ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre des partenaires, estiment les experts.

Le jeu du blâme sur les céréales

On s'attendait à ce que M. Lavrov propose des solutions aux pénuries de carburant et de céréales qui touchent les nations africaines, explique Patience Atuhaire, correspondante de BBC Afrique en Ouganda.

"Mais M. Lavrov a signalé qu'il n'avait pas de solutions rapides, car la Russie n'est pas responsable de cette crise mondiale."

Au lieu de cela, il a accusé les États-Unis et leurs partenaires de provoquer les pénuries en imposant des sanctions à la Russie et en accumulant des stocks de nourriture.

"Pendant la période de crise du Covid, le collectif occidental a absorbé les flux de marchandises et de denrées alimentaires, aggravant la situation des pays en développement qui dépendent des importations alimentaires", écrit M. Lavrov dans une tribune publiée dans les journaux d'Égypte, de République du Congo, d'Ouganda et d'Éthiopie, les quatre pays où il s'est rendu.

Crédit photo, Reuters Légende image, M. Lavrov a rencontré le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, au Caire

Plus de 50 millions de personnes en Afrique orientale seront confrontées à l'insécurité alimentaire cette année, selon le Programme alimentaire mondial.

Mais de nombreux Africains n'en veulent pas du tout à la Russie, déclare Patience Atuhaire de BBC Afrique : "je pense que beaucoup de gens ordinaires en Ouganda, par exemple, ne feraient pas de lien direct entre la crise alimentaire mondiale et la guerre en cours."

Le président ougandais Yoweri Museveni a pratiquement approuvé la position de Lavrov, affirmant que l'interdiction faite aux navires russes de faire escale dans les ports internationaux ne fait qu'exacerber la crise.

"Dans les sanctions prises par l'Occident à l'encontre de la Russie, ils ne mentionnent pas qu'ils ont sanctionné le blé ou les engrais [...] alors comment iront les engrais ?". s'interroge le président Museveni.

Liens historiques

Les nations africaines ont jusqu'à présent refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie, et beaucoup ont adopté une position neutre sur la guerre en Ukraine, le chef de l'Union africaine et le président sénégalais Macky Sall appelant à la levée des restrictions.

Alors que de nombreux pays d'Europe de l'Est considèrent l'Ukraine comme une victime de la même violence coloniale que l'Union soviétique leur a fait subir pendant la guerre froide, en Afrique, Moscou a une réputation différente.

Sur tout le continent, on se souvient du soutien soviétique aux mouvements de libération anticoloniaux, et les élites africaines comptent un nombre important de diplômés des universités soviétiques.

"Chaque fois que des questions sont soulevées et que certains veulent que nous prenions position contre la Russie, nous répondons : "mais vous, ces gens-là sont avec nous depuis 100 ans, comment pouvons-nous être automatiquement contre eux ?" a réagi le président Museveni lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Lavrov.

Le ministre russe des affaires étrangères a également attiré l'attention sur l'histoire de l'impérialisme de l'Occident sur le continent tout en exprimant son soutien à l'Afrique.

Crédit photo, EPA Légende image, Lavrov serrant la main de son homologue congolais Jean-Claude Gakosso

"Notre pays, qui ne s'est pas souillé des crimes sanglants du colonialisme, a toujours soutenu sincèrement les Africains dans leur lutte pour se libérer de l'oppression coloniale", écrit M. Lavrov dans cette tribune.

Mais les spécialistes qui critiquent la Russie et l'Union soviétique soulignent que, de la Sibérie au Caucase en passant par l'Ukraine, le colonialisme interne et externe de la Russie a été marqué par la violence, y compris le nettoyage ethnique, la famine et les déportations forcées.

Néanmoins, dans certaines régions d'Afrique, le message de M. Lavrov a été accueilli favorablement, car c'est l'Occident qui y est rendu responsable des malheurs du continent, et pas seulement de ceux du passé lointain.

Sur le continent, nombreux sont ceux qui accusent l'Occident d'hypocrisie et citent la guerre en Libye, ainsi que le récent stockage de vaccins Covid-19, explique David McNair, directeur exécutif de ONE Campaign, une ONG internationale qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables.

Ils comparent également le traitement des migrants africains en Europe, que certains qualifient de discriminatoire, avec l'accueil chaleureux réservé aux réfugiés ukrainiens, ajoute M. McNair, qui est également chercheur non résident du programme Afrique de la Fondation Carnegie pour la paix internationale.

Investissements de la Russie en Afrique

Alors que la Russie et la Chine investissent dans les infrastructures, la défense, l'énergie nucléaire et l'agriculture, les projets occidentaux en Afrique relèvent plutôt de la sphère sociale, des soins de santé et de l'éducation, explique M. Atuhaire.

La Russie et la Chine affirment également que leurs investissements ne sont assortis d'aucune condition politique, alors que "l'Occident semble avoir des opinions sur la politique et la démocratie des pays qu'il soutient".

Mais c'est peut-être dans le domaine de la sécurité que la présence russe est la plus significative. Moscou a fourni 44 % de toutes les importations d'armes africaines de 2017 à 2021, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Un certain nombre de gouvernements africains ont demandé l'aide de la Russie pour combattre des groupes militants comme l'État islamique ou Al-Qaïda, et ces dernières années, des centaines de mercenaires russes auraient combattu en Afrique, souvent pour aider des gouvernements dont le bilan en matière de droits de l'homme est médiocre.

Malgré les démentis du Kremlin, des journalistes d'investigation ont signalé la présence des tristement célèbres entrepreneurs militaires privés "Wagner" en Libye, en République centrafricaine, au Mali, au Mozambique et au Soudan.

"Wagner est un groupe de mercenaires russes travaillant sur ordre du Kremlin", a affirmé mardi le général Stephen J. Townsend, commandant sortant du commandement américain pour l'Afrique.

"La seule chose que je vois faire à Wagner est de soutenir les dictateurs et d'exploiter les ressources naturelles du continent", a indiqué le général.

Crédit photo, EPA Légende image, M. Lavrov et le président ougandais Yoweri Museveni

Accords commerciaux ou un coup de pub ?

La géographie de la visite de M. Lavrov peut être comprise d'un point de vue économique, explique Zawadi Mudibo, rédacteur en chef de BBC Afrique.

L'Égypte est le premier partenaire commercial de Moscou sur le continent. La coopération bilatérale comprend une centrale nucléaire actuellement en construction, et il existe des plans pour une zone industrielle russe près du canal de Suez.

Parmi les trois pays africains visités par M. Lavrov, l'Ouganda pourrait être le marché le plus important, selon M. Mudibo, car il ouvre l'accès à l'ensemble de la communauté d'Afrique de l'Est, qui compte plus de 180 millions de personnes. Le Kenya, première économie de la région, en est membre.

Au cours de son voyage, M. Lavrov a discuté d'un large éventail de projets avec ses homologues et chefs d'État africains, allant de l'accès aux ressources naturelles et du raffinage du pétrole aux infrastructures, à la cybersécurité et à l'énergie. En Ouganda, le président Museveni a également évoqué le souhait de son pays de lancer un satellite.

Mais derrière une rhétorique ambitieuse, il y avait très peu de substance, et aucun contrat n'a été signé, dit Mudibo.

"Je ne pense pas que la Russie ait l'intention de faire ce qu'elle promet. Elle n'a pris aucun engagement. Il s'agit davantage de relations publiques et de montrer à l'Occident qu'ils ont encore des amis."

Si tel est le cas, le voyage de M. Lavrov pourrait être considéré comme un succès pour Moscou. Les dirigeants africains qui l'ont accueilli ont souligné leur désir de commercer avec la Russie et de développer davantage la coopération.

"Les pays africains ne peuvent pas se permettre de perdre leurs relations économiques, techniques ou diplomatiques avec quelque pays que ce soit, c'est pourquoi ils restent sur la touche", explique M. Atuhaire.

Préoccupations occidentales

Certains signes indiquent que l'offensive de charme russe suscite des inquiétudes en Occident. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu au Cameroun et au Bénin cette semaine, et l'ambassadeur Mike Hammer, envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, se rend en Égypte, en Éthiopie et aux Émirats arabes unis.

La semaine dernière, l'administratrice de l'USAID, Samantha Power, s'est rendue en Afrique de l'Est, promettant une aide américaine de 1,2 milliard de dollars pour prévenir la faim dans la région.

"Au cours des dernières décennies, la Russie et la Chine ont traité l'Afrique comme un partenaire stratégique, ce qui n'était pas le cas de l'Occident", explique M. McNair. "L'Occident est en train de s'en rendre compte."

Toutefois, la guerre en Ukraine pourrait empêcher l'Occident de se concentrer davantage sur l'Afrique, selon M. McNair.