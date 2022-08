Les Perséides : levez les yeux pour profiter d'un spectacle d'étoiles filantes sans pareil

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le ciel nocturne s'embrase avec une pluie de météorites.

Personne n'a envie de traverser un nuage de poussière et de déchets... mais on est parfois surpris par les effets d'une telle rencontre.

Alors que la Terre traverse un nuage de débris cosmiques au cours de ce mois, le ciel nocturne s'illuminera avec les Perséides, une pluie de météores annuelle.

Cette année, les Perséides connaîtront un pic d'activité entre le 12 et le 13 août. On peut les voir partout dans le ciel, mais les Perséides sont plus faciles à observer dans l'hémisphère nord.

Malheureusement, elles ne seront pas aussi spectaculaires que l'année dernière en raison de la concurrence inopportune de la pleine lune.

"Malheureusement, le pic des Perséides de cette année sera marqué par les pires circonstances possibles pour les observateurs", a déclaré dans un communiqué Bill Cooke, astronome de la Nasa qui dirige le Meteoroid Environment Office.

Selon M. Cooke, la concurrence de notre satellite naturel pourrait signifier que les habitants de l'hémisphère nord, par exemple, pourraient voir un nombre réduit d'étoiles filantes visibles - peut-être 10 à 20 par heure au lieu de 50 à 60.

L'agence spatiale américaine a déclaré sur Twitter, en plaisantant, que les observateurs d'étoiles auraient droit à un "coup d'éclat".

Les Perséides, qu'est ce que c'est ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, De la Russie au Nigeria, les Perséides peuvent être observées dans la plupart des coins du monde.

Tout commence avec la comète Swift-Tuttle qui parcourt son orbite de 133 ans autour du Soleil - tout comme la Terre, mais en biais."Chaque année, la Terre heurte la trajectoire de la comète et tous les débris qu'elle laisse derrière elle", explique l'astronome Edward Bloomer, du Royal Museums Greenwich.

Lire aussi

Lorsque ces débris cosmiques - glace, poussière et morceaux de roche de la taille d'un grain de riz - heurtent les couches supérieures de l'atmosphère, "ils s'enflamment avec des résultats étonnants, même si cela ne dure parfois qu'une fraction de seconde", explique M. Bloomer.

Et si la pluie de météores des Perséides est si spéciale, c'est parce qu'"elle est très fiable, et bien qu'elle ait un pic d'activité à la mi-août chaque année, on peut la voir dès la fin juillet", ajoute-t-il.

Elle peut être observée à l'œil nu et cela vaut la peine de vérifier le ciel plusieurs nuits de suite, car vous pourriez être récompensé par un petit plaisir occasionnel.

Parfois, un gros morceau de comète fait une apparition, et "si vous avez de la chance, vous pouvez surprendre une boule de feu étrange, mais spectaculaire", ajoute M. Bloomer, qui, après des années d'observation, n'a pu en apercevoir une que pendant quelques brèves secondes du coin de l'œil.

Cela en vaut-il la peine ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Perséides illuminent le ciel d'Anatolie depuis des temps immémoriaux.

"Absolument, dit M. Bloomer, il suffit d'éteindre toutes les lumières et de se lancer.

Les Perséides sont comme un feu d'artifice de la nature. Et la pluie est si prolifique qu'un observateur détendu peut facilement repérer jusqu'à 100 étoiles filantes par heure.Et rassurez-vous, bien que les météores frappent l'atmosphère terrestre à la vitesse vertigineuse de 215 000 km/h, ils ne présentent aucun danger.

"Faites-vous simplement plaisir, étendez une couverture et regardez le ciel", dit Bloomer."C'est incroyablement relaxant" - et c'est visible du monde entier.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un groupe de personnes observe les étoiles, le ciel est illuminé par des météorites et la voie lactée.

CONSEILS POUR PROFITER DES PERSÉIDES

L'astronome Edward Bloomer recommande :

- Choisissez une large portion du ciel vers l'est-nord-est. Si vous connaissez vos constellations, visez Persée, près de Cassiopée. Si vous ne les connaissez pas, utilisez une application pour vous aider.

- Choisissez votre emplacement au crépuscule, étendez votre couverture, installez-vous confortablement et attendez qu'il fasse complètement nuit. Vous devez éteindre toutes les lumières, les téléphones portables et toute autre source de pollution lumineuse.

- Détendez-vous et profitez de l'un des plus grands plaisirs de la nature : vous êtes sur le point d'observer une centaine de météores par heure, et vous pourriez même apercevoir une boule de feu occasionnelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De la Chine ancienne aux Romains inamicaux, il existe de nombreuses histoires pour expliquer le phénomène des Perséides.

"Cela s appelle les Perséides parce que les étoiles filantes semblent rayonner depuis la constellation de Persée", explique M. Bloomer, mais le phénomène a été observé - et nommé - par de nombreuses cultures différentes.

Dans la tradition catholique, il est également connu sous le nom de "larmes de saint Laurent", en référence à Laurentius, l'un des sept diacres de la ville de Rome martyrisés lors de la persécution des chrétiens par les Romains en l'an 258 de notre ère.

Comme ce saint de la première heure aurait été grillé vivant le 10 août, le folklore méditerranéen affirme que les étoiles filantes visibles à cette époque de l'année sont des étincelles résiduelles de ce feu.

Mais bien avant les Romains, il existait déjà des rapports astronomiques étonnamment précis en Perse, à Babylone, en Égypte, en Corée et au Japon, qui donnaient des comptes rendus détaillés des pluies de météores.