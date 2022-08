Jeux du Commonwealth 2022 : les athlètes féminines qui ont remporté des médailles d'or pour le Nigéria

il y a une heure

Le Nigéria a remporté 35 médailles aux Jeux du Commonwealth de cette année, soit le plus grand nombre de médailles remportées par un pays africain cette année.

Elle compte 12 médailles d'or, neuf d'argent et 14 de bronze, ce qui la place au septième rang du tableau des médailles.

C'est le pays africain le mieux classé, devant l'Afrique du Sud et le Kenya, qui sont respectivement neuvième et treizième.

L'Australie est en tête du classement avec 67 médailles d'or, 57 d'argent et 54 de bronze, soit un total de 178 médailles, devant le pays hôte, l'Angleterre.

Le ministre nigérian de la jeunesse et du développement des sports, Sunday Dare, a félicité les athlètes pour leur "performance époustouflante".

D'autres athlètes féminines ont également ajouté au tableau des médailles du pays en remportant respectivement six médailles d'argent et huit médailles de bronze.

Les athlètes masculins ont remporté trois médailles d'argent et six de bronze pour la nation ouest-africaine.

Au total, 26 médailles ont été remportées par les femmes et neuf médailles par les hommes.

Rencontrez les 12 athlètes féminines qui ont remporté l'or pour le Nigéria

Chioma Onyekwere, 28 ans, est également championne des Jeux africains et d'athlétisme africain.

La championne paralympique de 37 ans a établi un nouveau record des Jeux du Commonwealth et a pulvérisé le record du monde des -86 kg chez les femmes pour remporter la médaille.

Elle est deux fois championne en titre des Jeux du Commonwealth et championne d'Afrique en titre.

11. Tobi, Favour, Rosemary et Nzubechi au 4 x 100m Rela is

Tobi Amusan, Favour Ofili, Rosemary Chukwuma et Nzubechi Grace Nwokocha de l'équipe du Nigéria célèbrent leur victoire après avoir remporté la médaille d'or du relais 4 x 100 m féminin - finale, lors de la dixième journée des Jeux du Commonwealth 2022.

Quatre athlètes féminines nigérianes, Tobi Amusan, Favour Ofili, Rosemary Chukwuma et Nzubechi Grace Nwokocha ont remporté l'or pour leur pays dans le relais 4 x 100m féminin - Finale, dimanche 7 août 2022.

Amusan a commencé la course avec un brillant premier parcours, avant de passer le relais à Ofili, qui a veillé à ce que le Nigéria conserve son avantage, avant de passer le relais à Chukwuma.

Grace Nwokocha a confié à la BBC que l'équipe était déçue de ne pas avoir remporté de médaille aux championnats du monde d'athlétisme à Orgeon et que la victoire à Birmingham était un soulagement.

"C'est bien de venir ici, d'exécuter notre course et d'en tirer le meilleur. Cela a toujours été notre plan et nous sommes heureux de ce que nous avons obtenu aujourd'hui,"