Le fait que le mot "rupture" ait été tagué sur TikTok plus de 21 milliards de fois montre à quel point les gens veulent parler ou obtenir des conseils sur les peines de cœur. Il n'est donc pas surprenant qu'il existe des coachs de rupture, comme Aronke Omame, qui gagnent leur vie en les aidant à surmonter cette expérience.

Nous sommes en 1993 et Aronke Omame, 35 ans, avocate commerciale, est sur le point d'apprendre une leçon de chagrin d'amour qui va changer sa vie.

Elle se trouve dans un tribunal de Lagos, mais pour une fois, elle ne représente pas un client. Elle soutient son amie, Mary (nom fictif), dont les parents sont en train de divorcer.

La mère de Mary, note Aronke, ne cesse de regarder le père de Mary de l'autre côté de l'allée. Ce n'est pas subtil. Elle tord le cou pour attirer son regard.

Puis, alors que le juge demande une courte pause, Aronke regarde, figé, Mary et sa mère se diriger vers le père de Mary. La salle d'audience est silencieuse, tous les regards sont tournés vers la famille.

Il y a un souffle de surprise à ce qui se passe ensuite.

Mary et sa mère s'agenouillent devant le père. La tête baissée, elles l'implorent de ne pas briser la famille.

Mais le père de Mary lève le menton et, d'un air narquois, commence à insulter les femmes à voix haute, devant tout le monde.

Nous sommes en 1967 et Aronke, neuf ans, est dans la cour de récréation avec ses amis lorsque la directrice de l'école s'avance vers elle. Il est rare de voir la directrice à la récréation. Il y a un problème.

Elle informe Aronke que son père l'attend au portail. Il est venu la chercher. Quelque chose est arrivé.

Le père d'Aronke lui annonce qu'ils ne rentreront pas à la maison, qu'elle va rester chez sa grand-mère pendant quelques semaines. Et comme la maison de sa grand-mère est à des kilomètres de la ville, personne ne pourra l'emmener à l'école. Elle aura ce temps libre, lui dit son père.

Sa mère et lui lui rendront visite, mais pour l'instant, ils ont des choses privées à discuter. Ils ont besoin d'être seuls. Elle est confuse, mais elle sent que ce n'est pas le moment de poser des questions.

Les conseils d'Aronke en cas de chagrin d'amour (défiler pour en voir plus )

Pleurez - pleurer fait beaucoup de bien, cela aide à faire disparaître la douleur

N'appelez pas votre ex et ne lui envoyez pas de SMS pendant au moins deux semaines

Au cours des semaines qui suivent, Aronke et ses frères et sœurs sont expulsés des pièces de la maison de sa grand-mère, hors de portée de voix des adultes, alors que sa mère et son père arrivent pour parler à voix basse et de manière urgente avec plusieurs membres de la famille.

Ils laissent les enfants aux grands-parents tous les soirs, pour rentrer chez eux. Un foyer qui est en train de se dissoudre.

Aronke joue avec ses cousins et fait la cuisine avec sa grand-mère. C'est amusant de ne pas aller à l'école pendant quelques semaines. Elle est heureuse. Ou du moins, elle n'est pas malheureuse.

Et en l'espace d'un mois, sa famille trouve son nouveau rythme.

"À cette époque, la famille était communautaire", raconte Aronke à la BBC. "J'ai été élevée par les deux séries de grands-parents, les tantes et les oncles. Mes parents ont reçu beaucoup d'aide."

Son père déménage de la maison familiale et Aronke et ses frères et sœurs reviennent s'installer. Ses parents entretiennent des relations cordiales entre eux et aucun parent ne critique l'autre devant les enfants. La famille n'est pas brisée. Elle a simplement une personne de moins qui dort chez elle.

"J'ai appris que les relations ne durent pas toujours, dit Mme Aronke, malgré les meilleures intentions de chacun. Il est tentant d'être cinglant avec l'autre, mais terminer les choses avec dignité vous servira mieux à l'avenir."

Demandez à un ami ou à un parent d'être une caisse de résonance, quelqu'un que vous pouvez contacter souvent

Rappelez-vous que vous êtes en situation de deuil et que votre ex l'est aussi - le deuil est une période d'adaptation

Elle n'apprend jamais exactement pourquoi le mariage de ses parents a pris fin, mais cela n'a pas d'importance.

Le reste de son enfance, insiste-t-elle, est heureux. Mais sa prochaine leçon d'amour va lui faire mal.

Aronke a 18 ans et elle est en école de droit. Elle est en relation avec son meilleur ami. Elles sont dans la même classe. Leurs blagues communes ont ces moments chargés qui mûrissent en un flirt, qui se transforme bientôt, croit Aronke, en une relation exclusive.

Aronke est amoureuse pour la première fois.

Mais il y a un problème. Il veut faire l'amour et elle n'est pas prête.

"Je ne croyais pas au sexe avant le mariage", dit-elle, "j'étais très casanière".

Elle essaie de compenser par d'autres moyens, d'être disponible, aimante et spontanée. Un jour, elle se rend chez lui pour le surprendre, mais elle découvre que le jeune homme embrasse une autre jeune femme.

"J'avais le cœur brisé. Je suis sortie en pensant qu'il allait me suivre."

Il ne l'a pas fait.

Donnez un nouveau nom à votre ex - s'il s'appelle Steven, appelez-le Robert lorsque vous parlez de lui, cela peut vous mettre moins en colère

Supprimez-les de tous les réseaux sociaux - ce n'est pas le moment d'essayer de savoir s'ils sont plus heureux sans vous !

Des jours de silence plus tard, elle reçoit une lettre.

"Il dit qu'il a trouvé sa 'perle rare' et que je ne fais plus partie de sa vie."

Le rejet dévaste Aronke.

"J'avais honte. J'avais l'impression que mon monde s'était écroulé."

Elle ne va pas en cours pendant deux semaines. Elle pleure dans son lit. Elle a peur de le croiser. Elle reste à l'intérieur.

Ses amis passent la voir. Ils lui disent qu'il y a de meilleures options qui l'attendent dans le monde extérieur.

Puis un jour, comme par magie, son humeur s'améliore. Elle a envie de s'aventurer dehors. Elle a un diplôme de droit à terminer et des amis avec qui faire la fête. Elle passe la porte et retourne à la vie.

Ces deux semaines d'isolement lui ont fait le plus grand bien. Elle peut même, avec le temps, redevenir amie avec lui.

"Je suis contente de m'être laissée pleurer", dit-elle, "C'était une bonne leçon. Je l'ai pleuré."

Dix-sept ans plus tard, dans la salle d'audience de Lagos, Aronke regarde avec horreur le père de Mary insulter sa femme et sa fille agenouillées.

"Il lançait des mots dont je ne me souviens même pas. Je les ai effacés de mon esprit", dit Aronke, "mais ils étaient dégoûtants".

Peu de temps auparavant, elle avait vécu son propre divorce, mais le sien n'avait jamais tourné aussi mal que l'humiliation publique à laquelle elle venait d'assister.

Elle se demande comment une femme d'une soixantaine d'années peut s'agenouiller devant un homme qui la maltraite clairement et le supplier de ne pas la quitter.

Puis elle comprend.

"La culture soutient la soumission d'une femme à son mari", dit Aronke, "si je ne l'avais pas remarqué avant, je l'ai fait maintenant".

La hausse numérique des ruptures

Selon Google, les recherches pour "se remettre d'une rupture" ont doublé au cours des cinq dernières années et plus que triplé depuis 2012

KeywordTool.io, un outil alimenté par l'IA qui mesure les termes de recherche sur plusieurs plateformes, indique que l'Irlande est le pays qui a le plus recherché "comment se remettre d'une rupture/de son ex" au cours des dix dernières années, et que le Nigeria, Singapour, l'Inde, l'Australie, le Kenya, les États-Unis et le Royaume-Uni figurent parmi les dix premiers

Sur TikTok, #breakup a plus de 21 milliards de tags et #gettingoverabreakup en a 8,7 millions

Selon l'International Coaching Federation, l'organisme sectoriel chargé du coaching en matière de développement personnel, le coaching relationnel, qui inclut le coaching en cas de rupture, représente désormais plus d'un milliard de dollars par an

Aronke repense aux personnes qui lui ont dit, en se penchant vers elle comme pour l'aider, que c'était sa concentration sur sa carrière qui avait conduit à l'échec de son propre mariage. A l'époque, Aronke s'est dit qu'il fallait ignorer les ragots. Mais est-ce que ça a fait mal ? Bien sûr que oui.

Et lorsque le mariage de ses parents a pris fin, tous les regards se sont tournés vers sa mère, lui demandant ce qu'elle aurait pu faire pour éviter que son mari ne se désintéresse de lui. La société incitait les femmes à rester dans des mariages malheureux, voire abusifs, sans leur donner une feuille de route sur la manière de les quitter et de commencer une vie prospère et pleine.

Ce jour-là, en quittant la salle d'audience où le mariage de la mère de Mary allait être légalement dissous, Aronke prend une décision. Elle va aider les gens à traverser la fin de leur relation avec autant de dignité que possible.

Pendant les années qui suivent, elle se plonge dans l'étude du droit de la famille et du coaching relationnel. Ses amis l'ont toujours surnommée "Sisi Lawyer" (avocate), maintenant ils l'appellent "Sisi Lawyer : coach de rupture".

En 2022, il n'y a pas de journée type pour Sisi Lawyer. Avec plus de 40 ans de carrière juridique, et plus de 10 ans en tant que coach accrédité, elle se réveille tous les jours avec des messages sur Facebook ou dans sa boîte de réception - principalement de femmes - qui cherchent de l'aide pour se remettre d'une relation.

Elle fait maintenant partie d'un sous-ensemble émergent de coachs relationnels appelés "coachs de rupture" - un mentor formé qui dit pouvoir vous aider à naviguer dans le chagrin de la fin d'une relation.

"Un coach de rupture peut vous aider à regarder en arrière sur une période inévitable et douloureuse de la vie avec fierté", dit-elle. "Alors qu'un coach relationnel peut vous aider à devenir désirable pour quelqu'un d'autre, un coach de rupture vous aide à redevenir désirable pour vous-même."

C'est un business qui existe sous le voile du secret.

"Je reçois des messages de personnes qui ne me suivent pas ouvertement sur les médias sociaux, dit-elle, ce qui me montre qu'il y a encore une honte liée à la fin d'une relation."

Il est tentant de se gaver de nourriture malsaine et de se morfondre, mais cela ne vous rendra pas heureux - pensez à votre régime alimentaire et à l'exercice physique

Les relations conduisent souvent à un partage de l'argent et des ressources, alors examinez vos dépenses et faites des changements si nécessaire

Mais il semble bien qu'il y ait un marché pour l'aide à surmonter un chagrin d'amour.

Aronke demande 150 000 naira nigérians (environ 231 929 FCFA) pour trois séances. Elle dit qu'elle commence par donner à ses clients un cadre de travail sur la façon de remettre leur vie sur les rails. Les deux premières semaines sont cruciales, dit-elle. Elle encourage ses clients à pleurer, à ne plus suivre leur ex ou à le mettre en sourdine sur tous les médias sociaux, et à charger un ami de confiance de les aider à ne pas prendre le téléphone pour l'appeler.

"Votre esprit vous donnera des excuses pour expliquer pourquoi vous avez besoin de l'appeler, dit-elle. Si vous devez le faire, remettez votre téléphone à votre ami."

"Prenez-la minute par minute"

"La perte d'une relation est un événement déchirant et difficile à vivre, surtout si vous ne l'avez jamais vécu auparavant. Vous n'avez même pas besoin de dire quoi que ce soit - le simple fait d'être entouré de vos amis et de votre famille peut vous aider. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas besoin de traverser cette épreuve seul et qu'avec le temps, votre cœur va guérir. Cette période difficile passera, prenez-la minute par minute, heure par heure et, progressivement, vos blessures commenceront à se réparer."

Holly Roberts, conseillère auprès de l'organisation caritative de soutien aux relations, Relate.

Un conseil plus inhabituel consiste à changer le nom de votre ex lorsque vous parlez de lui.

"Si son nom est Steven, appelez-le Robert lorsque vous parlez de lui. Vous serez peut-être moins en colère et plus objectif à propos de Robert".

Ensuite, Aronke donne des instructions à ses clients sur la manière d'élaborer une stratégie à long terme.

"Souvent, l'argent et les biens sont mélangés dans les relations, et il faut les séparer. C'est désordonné et les gens ont besoin d'aide pour cela".

Elle aide les femmes à faire le point sur leurs finances et à établir un budget pour leur solitude.

Sisi Lawyer dit qu'elle reçoit des critiques en ligne de la part de personnes qui disent : "Bien sûr que cette dame veut briser des familles, c'est une femme divorcée." Cela ne la dérange pas, dit-elle. Elle a un partenaire, mais cela ne l'affecterait pas même si elle était célibataire.