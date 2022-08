William Ruto : l'ancien vendeur de poulet du Kenya aux ambitions presidentielles

Il est allé à l'école primaire pieds nus et a porté sa première paire de chaussures à l'âge de 15 ans. Il a également vendu des poulets et des arachides au bord de la route dans les zones rurales de la vallée du Rift.

M. Ruto s'est présenté aux élections sous la bannière du Kenya Kwanza, qui signifie "le Kenya d'abord" en swahili, et promet de développer l'économie.

Le taux officiel de chômage des personnes âgées de 18 à 34 ans est de près de 40 % et l'économie ne crée pas suffisamment d'emplois pour absorber les 800 000 jeunes qui rejoignent la population active chaque année.

M. Ruto a promis une approche ascendante de l'économie, affirmant qu'elle bénéficierait aux pauvres qui supportent le poids de la crise du coût de la vie qui a frappé le monde à la suite de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine.

Il s'agit de la première tentative de cet homme de 55 ans à la présidence, et il a surpris ses détracteurs en remportant la victoire. Cependant, la majorité des membres de la commission électorale ont rejeté les résultats en raison d'allégations de fraude et de bagarres dans le centre électoral de la capitale, Nairobi.

Toutefois, le président de la commission, Wafula Chebukati, a déclaré que l'élection était libre et équitable, et a déclaré M. Ruto vainqueur avec 50,5 % des voix.

M. Ruto faisait partie de l'aile jeunesse du parti Kanu de M. Moi, autrefois dominant, et faisait partie des militants chargés de mobiliser les électeurs pour les premières élections multipartites du pays, organisées la même année.

Il a aujourd'hui la réputation d'être un orateur puissant qui attire des foules immenses lors des rassemblements, et d'être très performant lors des interviews avec les médias.

Il commence souvent son discours en disant "Mon ami", ce qui l'aide à établir un rapport avec les électeurs et à désarmer les critiques.

Changement d'alliances

Leur alliance, qualifiée de bromance, a porté ses fruits lorsque les deux hommes ont accédé au pouvoir, les plaçant en position de force pour écarter la menace que représentait pour eux deux la CPI - ce qu'ils ont réussi à faire lorsque le ministère public a abandonné les poursuites contre le président Kenyatta en 2014 et que les juges ont rejeté les poursuites contre M. Ruto en 2016.

M. Kenyatta et M. Ruto formaient une équipe formidable jusqu'à ce qu'ils se brouillent.

Les alliés du président ont accusé M. Ruto d'insubordination, une allégation qu'il a niée, mais il a reconnu le fossé en déclarant que lui et le président "voient la politique différemment".

Grand propriétaire terrien et agriculteur passionné

Les loyautés ethniques jouent un rôle important dans la politique kenyane et M. Ruto est issu du troisième groupe ethnique le plus important, les Kalenjin, qui n'ont produit qu'un seul autre président, feu M. Moi, qui a été le plus ancien dirigeant du Kenya.