Racisme en Italie : comment les noirs en sont-ils hanté ?

il y a une heure

Pour Ariam Tekle, cinéaste et podcasteur italo-érythréen, il ne fait aucun doute que le récent meurtre du vendeur ambulant nigérian handicapé, Alika Ogorchukwu, en Italie, est un "meurtre raciste".

Et ce, bien que la police locale ait exclu le racisme comme motif du meurtre de l'homme de 39 ans dans la ville balnéaire de Civitanova Marche.

Il vendait des mouchoirs lorsqu'il a été poursuivi et battu à mort. Aucune des personnes qui ont assisté à l'attaque en plein jour n'a semblé intervenir.

Un enquêteur de la police a déclaré que M. Ogorchukwu avait été attaqué après que le commerçant eut demandé avec insistance au suspect et à son partenaire de la monnaie.

Deux ans plus tard, un extrémiste d'extrême droite a abattu six migrants africains lors d'une attaque en voiture dans une ville située à environ 25 km de l'endroit où M. Ogorchukwu a été tué.

Lorsque la police l'a arrêté, il était enveloppé dans le drapeau italien et criait "Viva l'Italia", disant à la police qu'il voulait "tous les tuer".

Certains membres de la communauté noire sont de plus en plus préoccupés par la croissance du mouvement d'extrême droite.

Le parti, qui devrait être le plus important, fait partie d'un bloc conservateur plus large comprenant la Lega (Ligue) de droite, dirigée par Matteo Salvini, et le parti conservateur Forza Italia (En avant l'Italie), dirigé par l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi.