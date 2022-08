Feux de forêt : le nombre choquant d'arbres brûlés dans des incendies en une seule année

il y a 50 minutes

Crédit photo, Getty Images

Un nouveau rapport revele que les incendies de forêt ont fait disparaître l'équivalent d'environ 16 terrains de football d'arbres par minute en 2021.

Il intervient alors que les pompiers algériens luttent contre les feux de forêt dans le nord du pays, qui ont tué au moins 37 personnes.

Les incendies deviennent chaque année plus fréquents et plus graves en raison du changement climatique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette image, datée du 12 août 2022, montre la dévastation causée par des feux de forêt distincts à Tizi Ouzou, dans le nord de l'Algérie.

Les données de l'initiative Global Forest Watch indiquent que, dans le monde entier, le nombre d'arbres brûlés a presque doublé au cours des 20 dernières années.

Feux de forêt en Algérie - quelle est la situation ?

Depuis des jours, les pompiers algériens luttent contre les feux de forêt dans le nord du pays, qui ont tué au moins 37 personnes, dont cinq membres d'une même famille.

Ils ont déclaré vendredi avoir maîtrisé tous les incendies, sauf 16, et que ceux des zones les plus touchées - la région orientale d'Al-Tarf, près de la frontière avec la Tunisie - ne représentaient plus une menace.

Kamel Beldjoud, ministre de l'intérieur du pays, a déclaré que 24 personnes sont mortes à El Tarf, près de la frontière avec la Tunisie.

Les flammes avaient atteint des dizaines de maisons et de villages, selon les autorités de cette ville.

Selon les médias locaux, au moins 200 autres personnes ont souffert de brûlures et de problèmes respiratoires.

Les autorités avaient indiqué jeudi que quelque 39 incendies ravageaient différentes parties du nord de l'Algérie et ont prévenu que les vents chauds pourraient propager davantage les flammes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette image, datée du 17 août 2022, montre des pompiers sur le terrain à Sétif.

Le nord de l'Algérie est touché chaque année par des feux de forêt.

Les habitants se plaignent que le gouvernement continue d'être mal préparé à faire face aux incendies de forêt estivaux qui sont de plus en plus fréquents.

Au moins 90 personnes ont été tuées dans des incendies l'année dernière.

Ces nouveaux incendies surviennent au cours d'un été qui a vu un certain nombre de pays de la région méditerranéenne ravagés par des feux de forêt, notamment en Europe, où la France, la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie ont été touchés.

Crédit photo, EPA Légende image, Pompiers au travail près d'Hostens en Gironde (11 août 2022).

La semaine dernière encore, plus de 1 000 pompiers ont lutté contre ce qu'ils ont décrit comme un incendie de forêt "monstrueux" près de Bordeaux, France.

L'incendie était si important qu'il était visible depuis l'espace.

"Plus fréquents et plus graves"

Sur les 9 millions d'hectares d'arbres consumés par le feu en 2021, plus de 5 millions se trouvaient en Russie, selon le rapport de Global Forest Watch.

Les nouvelles données permettent aux chercheurs de faire la distinction entre les arbres perdus par les incendies et ceux détruits par l'agriculture, l'exploitation forestière ou lors de brûlages intentionnels.

En 2021, la deuxième pire année jamais enregistrée pour les incendies, une superficie équivalente à celle du Portugal a été perdue.

"C'est stupéfiant", déclare James MacCarthy, un analyste de Global Forest Watch.

"C'est environ le double de ce que c'était il y a seulement 20 ans. Il est stupéfiant de constater à quel point l'activité du feu a augmenté en si peu de temps."

Les conséquences des pertes liées aux incendies se font sentir principalement dans les forêts des pays les plus septentrionaux, comme le Canada et la Russie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Voici à quoi ressemblait cette forêt après un incendie.

Si le feu est depuis longtemps un élément naturel du fonctionnement de ces forêts, l'ampleur de la destruction observée en Russie en 2021 est sans précédent.

Sur les 9,3 millions d'hectares brûlés dans le monde, la Russie en représente plus de la moitié.

"Le plus inquiétant, c'est que les incendies deviennent plus fréquents, plus graves et qu'ils ont le potentiel de débloquer une grande quantité de carbone stocké dans les sols", déclare M. MacCarthy.

Les arbres et les sols stockent le dioxyde de carbone, l'un des principaux gaz qui réchauffent notre atmosphère, et les experts estiment qu'ils sont essentiels pour lutter contre le changement climatique.

Vagues de chaleur

Le changement climatique est considéré comme un facteur clé de ces incendies, car la hausse des températures crée des conditions plus sèches dans lesquelles davantage d'arbres brûlent.

Les régions septentrionales du monde se réchauffent à un rythme plus rapide, ce qui entraîne un allongement de la saison des feux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Malgré l'utilisation de nouvelles technologies, la perte d'arbres par le feu continue de progresser.

En Russie, l'augmentation de 31 % des pertes dues aux incendies en 2021 est due en partie à des vagues de chaleur prolongées qui, selon les experts, auraient été pratiquement impossibles sans le réchauffement dû à l'activité humaine.

"Le changement climatique augmente le risque d'incendies plus intenses, plus rapides et plus importants", a expliqué Doug Morton, chef du laboratoire des sciences biosphériques de la NASA.

"Et c'est plus visible dans les forêts où il y a beaucoup de combustible à brûler".

Qualité de l'eau

Dans d'autres régions du monde, l'impact de la déforestation entraîne également une augmentation des incendies.

En Amazonie brésilienne, où le nombre d'arbres abattus a récemment atteint son plus haut niveau depuis six ans, les pertes dues à l'exploitation forestière et à l'agriculture ont un effet domino.

"La déforestation modifie les climats locaux et régionaux et supprime une grande partie de l'évapotranspiration qui contribue à maintenir les températures basses et l'humidité", déclare M. MacCarthy.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les pompiers en France font face aux conséquences d'un incendie de forêt.

"La coupe de ces forêts les rend donc plus chaudes et plus sèches, et plus sujettes aux incendies.

Bien que la plupart des arbres brûlés repoussent dans une centaine d'années, ces pertes ont des répercussions importantes sur la biodiversité, la qualité de l'eau et l'érosion des sols.

Des perspectives sombres

Selon l'ONU, les perspectives en matière d'incendies de forêt pour les décennies à venir sont sombres. Une augmentation de 50 % des incendies extrêmes est prévue d'ici la fin du siècle.

Pour s'attaquer à ce problème, les scientifiques estiment qu'il est essentiel de réduire rapidement et profondément les émissions mondiales de carbone.

Le monde s'est déjà réchauffé d'environ 1,2 °C depuis le début de l'ère industrielle et les températures continueront à augmenter si les gouvernements du monde entier ne réduisent pas radicalement les émissions.

Lors de la conférence COP26 sur le changement climatique qui s'est tenue l'année dernière à Glasgow, au Royaume-Uni, les dirigeants du monde entier se sont engagés à mettre fin à la déforestation, mais cette promesse doit être tenue si l'on veut faire la différence.

Selon M. MacCarthy, il faut encore se concentrer davantage sur la prévention des incendies de forêt plutôt que sur la lutte contre ceux-ci.