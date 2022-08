Insurrection islamiste au Mozambique : défier les djihadistes pour aller à l'école

Certains des conducteurs de motos-taxis de Pemba, qui sillonnent les routes de la ville portuaire mozambicaine, ont fui la violence djihadiste, échappant à une insurrection plus au nord qui a dévasté leur ville natale de Mocímboa da Praia.

Les taxis mota, comme on les appelle localement, sont bien plus nombreux que les automobilistes de Pemba - qui ont tendance à se plaindre qu'ils sont une menace. Mais ce travail est une bouée de sauvetage pour les jeunes hommes qui ont fui leur foyer, situé à plus de 325 km (200 miles).