Discrimination liée au voile islamique en Égypte : des femmes portant le hijab victimes de préjugés

il y a 19 minutes

"Vous voulez sentir que vous pouvez être vous-même lorsque vous entrez dans une salle et que personne ne vous force à faire quelque chose, ou ne vous fait sentir que vous êtes la cause d'un problème pour la salle ou vos amis."

"Dans la plupart des cas, la principale cause est le classisme", affirme Nada Nashat, avocate et militante des droits des femmes. "Nous constatons donc une discrimination à l'égard des femmes hijabi dans des lieux qui aiment se présenter comme appartenant à la classe moyenne supérieure ou supérieure."

"Mais nous constatons également une discrimination à l'égard des femmes non hijab dans les classes inférieures et moyennes."

La plupart des sites ont demandé les profils de tous les invités sur les réseaux sociaux et 11 sites ont déclaré que les couvre-chefs n'étaient pas autorisés.

A L'Aubergine, dans le quartier huppé de Zamalek, le portier a immédiatement dit au couple que le foulard était interdit car il y avait un bar à l'intérieur, et que cela pouvait offenser les femmes portant le hijab.

Lorsqu'on lui a présenté nos preuves enregistrées, L'Aubergine nous a dit que c'était "inexact" et que refuser les femmes qui portent le hijab n'est pas une règle de la maison, ajoutant : "nous le dénonçons". Le lieu nous a également dit: "nous avons réitéré nos politiques internes au personnel pour éviter toute confusion à l'avenir."

Au dernier lieu, Andiamo à Héliopolis, le couple s'est d'abord vu refuser l'entrée. Après avoir fait appel, on leur a dit qu'ils pouvaient entrer mais qu'ils devraient s'asseoir dans un coin car le directeur a dit: "c'est une instruction du ministère du tourisme, et s'ils trouvent une femme hijabi à côté du bar, ils nous infligeront une amende."

"Trouver une alternative"

BBC News Arabic a présenté les preuves à Adel El Masry, président de la Chambre des établissements de tourisme et des restaurants.

Dans le passé, il a vendu des propriétés à des femmes portant le hijab, mais notre enquête a révélé de nombreux messages sur les réseaux sociaux accusant La Vista de changer sa politique et de leur imposer désormais des restrictions.

BBC News Arabic a contacté six courtiers immobiliers, se faisant passer pour un acheteur dont la femme porte un hijab et qui souhaitait acheter une unité dans un projet côtier de La Vista. Ils nous ont dit qu'il ne serait pas possible d'acheter une unité.