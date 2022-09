La reine Elizabeth II et l'Afrique : une relation de longue date

Par Cecilia Macaulay

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, La reine Elizabeth a été photographiée en train de danser avec l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah en 1961 lors d'un bal à Accra.

La reine Elizabeth II aurait eu une place spéciale dans son cœur pour l'Afrique, et elle était sur le continent à certains moments clés de sa vie.

La princesse Elizabeth de l'époque logeait à l'hôtel Treetops, aujourd'hui fermé, dans une partie rurale du Kenya, entourée de verdure, de grands arbres et d'animaux sauvages, lorsque son père, le roi George VI, est décédé et qu'elle est devenue reine à seulement 25 ans.

Au cours de ses 70 ans de règne, elle a visité plus de 20 pays africains et a une fois fait remarquer en plaisantant devant un Nelson Mandela souriant qu'elle avait visité plus d'Afrique que "presque n'importe qui", provoquant des rires ravis de ceux qui l'entouraient.

La reine avait une relation personnelle chaleureuse avec Mandela - l'icône sud-africaine qui a mené la lutte contre le régime de la minorité blanche dans le pays. Sa fondation a exprimé sa tristesse face à sa mort en disant: "Ils se parlaient aussi fréquemment au téléphone, utilisant leurs prénoms les uns avec les autres en signe de respect mutuel ainsi que d'affection."

Il avait même un nom spécial pour la reine, Motlalepula, qui "signifie littéralement venir avec la pluie", car sa visite dans le pays en 1995 pendant sa présidence a coïncidé avec une pluie bienvenue.

Ayant hérité d'un vaste empire couvrant le continent africain en devenant reine, son règne a vu les 14 colonies britanniques africaines obtenir leur indépendance, à commencer par le Ghana en 1957.

Et pourtant, la reine a réussi à maintenir des relations chaleureuses avec eux, en partie grâce à la création de l'organisation qui a succédé à l'empire, le Commonwealth. En 1961, elle a été photographiée en train de danser avec Kwame Nkrumah, qui a mené la campagne pour l'indépendance du Ghana et en est devenu le premier président.

Notamment, le mot empire a été omis lors de son serment de couronnement en 1953.

Maintenant, les dirigeants de tout le continent ont rendu hommage au monarque britannique et de certaines parties du Commonwealth le plus ancien.

Le président du pays où son voyage en tant que reine a commencé, Uhuru Kenyatta du Kenya, a regretté son décès dans un communiqué, la décrivant comme "une icône imposante du service désintéressé à l'humanité et une figure de proue non seulement du Royaume-Uni et du Commonwealth de Nations dont le Kenya est un membre éminent mais le monde entier''.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 1983, la reine a revisité le Treetops Hotel au Kenya, où elle est devenue reine après la mort de son père

Bien que les relations entre le Zimbabwe et le Royaume-Uni aient été glaciales pendant de nombreuses années, incitant feu le président Robert Mugabe à se retirer du Commonwealth, son successeur Emmerson Mnangagwa n'a pas tardé à tweeter que ses "sincères condoléances" allaient à la famille royale et "au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth''.

Le dirigeant du Nigeria, la plus grande des anciennes colonies britanniques en Afrique, Muhammadu Buhari lui a écrit un long hommage sur Twitter, disant avoir appris sa mort avec "une immense tristesse".

"L'histoire du Nigeria moderne ne sera jamais complète sans un chapitre sur la reine Elizabeth II, une personnalité mondiale imposante et un leader exceptionnel. Elle a consacré sa vie à faire de sa nation, du Commonwealth et du monde entier un endroit meilleur."

Il s'est également félicité de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Charles III.

Et Ali Bongo, président du plus récent membre du Commonwealth, le Gabon, une ancienne colonie française qui n'a rejoint le club qu'en juin, a également tweeté ses condoléances.

Malgré l'effusion de condoléances des dirigeants du continent, certains autres Africains ont parlé de leurs souffrances sous la domination britannique, soulignant qu'une grande partie de la colonisation s'est faite au nom de la famille royale.

Certains des monarques d'Afrique ont également exprimé leur tristesse. Le prince Mangosuthu Buthelezi a rendu hommage au nom du roi Misuzulu KaZwelithini, chef du peuple zoulou d'Afrique du Sud. Il a souligné son "amitié précieuse" avec le roi Charles III, lui adressant ses condoléances personnelles.

Le roi Misuzulu est bien placé pour comprendre ce que traverse le roi Charles, puisque son propre père, Zwelithini, est décédé l'an dernier, après 50 ans sur le trône .

La reine était en tournée en Afrique du Sud lorsqu'elle a célébré son 21e anniversaire en 1947. Dans une célèbre allocution radiophonique du Cap, elle a consacré sa vie au Commonwealth et a déclaré qu'elle se sentait "tout autant chez elle" en Afrique du Sud que si elle y avait vécu toute sa vie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La reine aurait eu une amitié chaleureuse avec Nelson Mandela, avec qui elle est photographiée ici au Cap en 1995

Reconnue dans le monde entier pour sa capacité à rester apolitique, elle a fait une déclaration forte en 1995, en visitant l'Afrique du Sud un an seulement après que Mandela est devenu président, mettant fin au système de racisme légalisé connu sous le nom d'apartheid.