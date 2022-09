La Reine Elizabeth II et l'Afrique : en images

La Reine Elizabeth II a visité plus de 20 pays africains au cours de son règne, qui a vu la fin de l'Empire britannique et l'indépendance balayer le continent. Un lien spécial avec la Grande-Bretagne a perduré à travers le Commonwealth des Nations, dirigé par la Reine. C'était une relation étroite - et parfois compliquée - entre la monarchie britannique et l'Afrique post-coloniale.

La Princesse Elizabeth a fait une émission depuis les jardins de Government House à Cape Town, en Afrique du Sud, à l'occasion de son 21e anniversaire, consacrant sa vie au service du Commonwealth.

"Partout où j'ai voyagé dans ces belles terres d'Afrique du Sud… mes parents, ma sœur et moi avons été pris au cœur de leur peuple et nous avons senti que nous étions tout aussi chez nous ici que si nous avions vécu parmi eux tous nos vies'', a-t-elle dit.

La princesse Elizabeth est vue ici à l'hôtel Treetops au Kenya avec son mari, le duc d'Édimbourg, en 1952. Le lendemain de la prise de cette photo, elle apprend que son père, le roi George VI, est décédé et qu'elle va devenir reine.

Il s'agissait de la première des deux visites que la reine Elizabeth a effectuées au Nigeria, en 1956, alors qu'il était encore une colonie britannique. La reine est photographiée ici avec le chef Oba Adenji-Adele II à Lagos. Elle a également visité Calabar, Enugu, Jos, Kaduna, Kano et Port Harcourt.

La reine Elizabeth II danse avec Kwame Nkrumah, premier président du Ghana et figure de proue du mouvement de décolonisation lors de sa visite en 1961, quatre ans seulement après l'indépendance du Ghana. Ils ont dansé sur un air high-life composé spécialement pour l'occasion intitulé Welcome Your Majesty.

La reine Elizabeth et le prince Philip sont photographiés avec l'empereur Haile Selassie I d'Éthiopie à Addis-Abeba, lors d'une visite d'État en 1965. L'empereur s'est réfugié au Royaume-Uni entre 1936 et 1941 suite à l'occupation italienne de sa patrie et a été rétabli sur le trône en 1941, lorsque les troupes britanniques et du Commonwealth ont vaincu les Italiens.

La reine Elizabeth et le président soudanais El Tigani El-Mahi sur la route de l'aéroport de Khartoum, également en 1965. Sa visite au Soudan comprenait un après-midi de courses de chameaux et un voyage sur le chantier de construction du barrage de Roseires sur le Nil Bleu, qui a été terminée l'année suivante.

La reine avec le président tanzanien Julius Nyerere au début d'une visite d'État de trois jours en 1979.

Dix-huit ans auparavant, le Dr Nyerere avait conduit l'ancien protectorat britannique du Tanganyika à l'indépendance, en devenant son premier Premier ministre puis son premier président. Au fil des ans, il est devenu de plus en plus anti-britannique et anti-européen.

Néanmoins, le gouvernement britannique le considérait comme une force stabilisatrice majeure dans une région de plus en plus turbulente.

Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a été nommé chevalier honoraire par la reine en 1994.

Mais alors que les tensions augmentaient entre le Zimbabwe et le gouvernement britannique au sujet du programme de réforme agraire du président et des allégations de violations des droits humains, le Zimbabwe s'est retiré du Commonwealth en 2003. M. Mugabe a été déchu de son titre de chevalier en 2008.

La reine Elizabeth est photographiée à son arrivée à l'aéroport de Durban en 1995. Elle était en visite officielle de six jours en Afrique du Sud, où la saison des pluies a été la meilleure depuis dix ans, ce qui lui a valu le surnom de Motlalepula, qui signifie "venir avec la pluie".

La reine et le premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, auraient une amitié étroite. La reine a signé des lettres au président Mandela avec "Votre amie sincère, Elizabeth R" et l'a apparemment appelé "Nelson", alors qu'il est dit qu'il l'appelait simplement "Elizabeth", une entorse du protocole royal.

La reine s'est rendue au Nigéria pour la deuxième fois en 2003. Le pays avait été suspendu du Commonwealth pour violation des droits humains pendant le régime militaire de Sani Abacha en 1995 et réadmis en 1999 après un retour au régime civil. La reine et le président Olusegun Obasanjo sont vus ici à l'ouverture officielle de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Abuja.

Lors de son dernier voyage sur le continent, en 2007, la plus ancienne monarque britannique a été accueillie par l'un des plus anciens présidents africains, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Elle s'était déjà rendue une fois en Ouganda, lors de sa première visite d'État officielle en Afrique en tant que reine, en 1954.