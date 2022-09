Reine Elizabeth II : qu'est-ce que le Commonwealth et à quoi sert-il ?

Après l'annonce du décès de la reine Elizabeth II le 8 septembre, les réactions ont été nombreuses - et variées - aux quatre coins du monde.

Et l'une d'entre elles a particulièrement attiré l'attention : après les habituelles condoléances, le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a annoncé qu'il allait convoquer un référendum pour demander aux habitants s'ils veulent devenir une république indépendante.

En effet, cette organisation des nations, qui trouve son origine dans les territoires qui faisaient autrefois partie de l'Empire britannique, est celle à laquelle Elizabeth II a consacré le plus de temps au cours de son long règne.

En effet, l'un de ses premiers actes notables en tant que reine a été une tournée de six mois dans la plupart de ces pays entre 1953 et 1954.

"Même en tant que chef du Commonwealth, elle a apporté son soutien et ses conseils aux dirigeants du Commonwealth qui étaient fortement opposés à leur propre gouvernement du Royaume-Uni", ajoute l'historien.

Mais quelle est l'origine du soi-disant Commonwealth des Nations et quelle est son utilité ?

Histoire coloniale

Le premier nom de ce groupement était le Commonwealth britannique, qui est ensuite devenu le Commonwealth des Nations. Il s'agit essentiellement d'une organisation volontaire et non contraignante composée d'anciennes colonies britanniques et de dépendances actuelles, ainsi que d'autres pays n'ayant aucun lien historique avec le Royaume-Uni.