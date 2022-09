Diarrhée : ce qu'il faut manger ou non

Cristiane Martins

De Londres pour BBC News Brasil

il y a 23 minutes

Crédit photo, Getty Images

L'histoire est bien connue : dès que la diarrhée commence, les gens se demandent ce qu'ils ont mangé de mauvais et ce qu'ils devraient manger à partir de maintenant pour améliorer - ou du moins ne pas aggraver - leur état.

Les experts recommandent de s'assurer tout d'abord que la personne n'est pas déshydratée, en particulier les enfants et les personnes âgées.

Et seulement ensuite, évaluer ce qui doit ou ne doit pas être mangé.

Certains aliments sont recommandés pour la population générale, mais ce "menu" dépendra en réalité des caractéristiques de chaque personne, comme ses antécédents de santé, son âge et l'intensité de la diarrhée.

En outre, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'aliments recommandés ou déconseillés, mais aussi de la manière dont ils sont conservés, préparés et servis.

Chaque cas est unique, et c'est à un professionnel spécialisé de guider ce qu'il convient de faire. Mais, en général, les spécialistes ne recommandent pas certains types d'aliments qui ont tendance à aggraver la diarrhée dans la population générale.

Crédit photo, Getty Images

Il s'agit notamment des aliments gras, épicés, frits et sucrés, ainsi que des jus, des boissons alcoolisées et des aliments complets ou contenant des fibres alimentaires insolubles (comme les haricots et le blé complet).

La diarrhée est un mouvement intestinal qui augmente la fréquence de défécation, modifie la quantité et la consistance des selles (qui deviennent aqueuses et molles) et peut s'accompagner de douleurs abdominales et de déshydratation (bouche sèche, soif excessive, urines foncées ou moins abondantes et manque d'énergie).

Il existe de nombreuses causes possibles de diarrhée, telles qu'une infection, une inflammation, une intoxication alimentaire, une intolérance ou une allergie alimentaire, un régime alimentaire déséquilibré, le covid-19, les effets secondaires d'un médicament, le stress ou des maladies chroniques telles que le cancer, la maladie de Crohn, la rectocolite ulcérative et le syndrome du côlon irritable.

La diarrhée peut être courante, mais c'est un problème de santé grave qui peut même être mortel s'il n'est pas traité correctement.

"(La diarrhée) est considérée comme l'un des signes les plus courants des pathologies de l'humanité, avec un impact social élevé, puisqu'elle est la troisième cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans, et que sa gestion correcte est fondamentale pour la réduction de la mortalité infantile", expliquent Victor Kuiava, Ana Thereza Perin et Eduardo Chielle qui ont une réalisé une études sur la diarrhée.

Les experts soulignent que la diarrhée touche tous les groupes d'âge et toutes les classes sociales, mais qu'elle est généralement plus associée à des conditions de vie précaires. Selon les données de l'Unicef, près de 60 % des décès dus à la diarrhée sont la conséquence d'un accès insuffisant à l'eau courante, de problèmes d'hygiène et d'un assainissement de base précaire.

Selon la Société brésilienne de médecine familiale et communautaire, les symptômes de la diarrhée comprennent une gêne et une distension abdominales, des coliques, des gaz excessifs, des nausées et des vomissements. Du sang ou du pus peuvent également être présents dans la diarrhée (dysenterie).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les bactéries peuvent être l'une des causes de la diarrhée aiguë.

Les experts et les autorités sanitaires recommandent de consulter un médecin en cas de diarrhée durant plus d'une semaine, de sang, de pus ou de mucus dans les selles, de vomissements persistants, de douleurs abdominales continues ou sévères, de perte de poids, de palpitations, de signes de déshydratation ou de changement de couleur des selles.

Que doit-on manger ou non en cas de diarrhée ?

"L'hydratation et la nutrition sont les piliers du traitement de la diarrhée à tout âge, en particulier chez les bébés et les jeunes enfants", a expliqué à BBC News Brésil la pédiatre Luciana Rodrigues Silva, vice-présidente de l'Association médicale brésilienne (AMB) et professeur à l'Université fédérale de Bahia (UFBA).

Comme mentionné ci-dessus, elle peut provoquer une déshydratation et une perte de nutriments, deux complications considérées comme urgentes et inquiétantes, surtout chez les enfants et les personnes âgées, qui sont plus sensibles et se déshydratent plus rapidement.

Quand on parle de lutter contre la déshydratation, on pense immédiatement au sérum maison et à la recette populaire diffusée par le ministère de la Santé : un verre de 200 ml d'eau filtrée et bouillie mélangée à une poignée de sucre et une pincée de trois doigts de sel. Ce mélange est dû au fait que l'eau hydrate le corps, mais ne remplace pas les pertes de sodium et de potassium, par exemple.

Aujourd'hui, il existe également des solutions prêtes à l'emploi, généralement sous forme de poudre, vendues en pharmacie sans nécessité d'une prescription médicale. Cette substance est dissoute dans l'eau et tout le monde peut la prendre. Pour obtenir une thérapie de réhydratation orale par le biais du système de santé unifié (SUS), il est recommandé de se faire soigner dans une unité de santé.

Mais au-delà de l'hydratation proprement dite, que faut-il faire avec l'alimentation dans son ensemble ?

L'un des premiers doutes qui se posent est le suivant : faut-il manger ou jeûner, comme une sorte de "repos" pour l'intestin ?

En général, les études indiquent que l'alimentation précoce peut réduire la gravité, la durée et les conséquences nutritionnelles de la diarrhée. Mais une partie des professionnels de la santé peuvent recommander le contraire pour certains cas très spécifiques chez les adultes, en jeûnant le premier jour afin d'éviter la malabsorption intestinale.

Dans le cas des enfants de plus de six mois, les experts s'accordent à dire qu'il faut maintenir le régime et le faire examiner et suivre à nouveau par un professionnel de la santé spécialisé.

Certaines études indiquent qu'une réduction de l'apport alimentaire peut contribuer à une résurgence de la diarrhée ou de la malnutrition.

Les enfants et les adultes perdent souvent l'appétit dans de telles situations, accompagnées de vomissements, mais il ne faut rien leur imposer. L'alimentation doit être reprise progressivement.

Autre doute fréquent : faut-il prendre des médicaments ou manger des aliments pour tenter d'arrêter la diarrhée ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La banane et la pomme (épluchée) font partie des aliments recommandés par les spécialistes.

Les experts n'indiquent pas de tenter d'interrompre ce processus car la diarrhée est une manifestation de défense de l'organisme, et tenter de l'arrêter peut affecter la lutte contre une toxine provenant d'une bactérie qui provoque une inflammation de l'intestin, par exemple.

Mais il existe, en effet, des aliments qui sont généralement recommandés à tous pour soulager ou ne pas aggraver les symptômes, comme le poulet sans graisse, le poisson (non gras), la viande maigre, le riz blanc, les pommes non épluchées, les carottes, les pommes de terre, le bouillon de haricots et les bananes.

Il s'agit des aliments dits constipants, qui entraînent généralement une réduction de la quantité de selles et une augmentation du temps de "transit intestinal", ce qui permet de soulager les symptômes et de prévenir des complications telles que la déshydratation et la perte de poids, explique un guide de l'Université fédérale de Triângulo Mineiro (UFTM).

Il ne faut pas oublier que certaines personnes peuvent avoir des problèmes spécifiques avec ces aliments, comme une intolérance ou une allergie.

Il existe certains régimes populaires pour traiter la diarrhée et les troubles gastro-intestinaux, comme le régime Brat et le régime pauvre en Fodmap. Mais tous deux ne peuvent être suivis sans avis médical car ils peuvent entraîner des carences nutritionnelles et caloriques.

L'acronyme Brat vient de banane, riz, purée de pommes et toast. Il peut soulager les symptômes car il contient beaucoup d'amidon et peu de fibres, mais ne doit jamais être utilisé fréquemment.

Le régime pauvre en Fodmap est l'un des régimes ciblés sur des affections telles que le syndrome et la maladie du côlon irritable. Il est recommandé d'y consommer moins de légumineuses comme les pois chiches, les lentilles et les haricots, de fructose comme celui contenu dans les pommes, d'édulcorants, de fruits comme le brocoli, les choux de Bruxelles, les oignons, de blé, de seigle, de lait et de produits laitiers.

Mais cela dépend de chaque personne, et il est même conseillé aux personnes souffrant d'affections telles que la maladie de Crohn, par exemple, de tenir un registre de ce qu'elles mangent et des effets de ces aliments sur l'intestin afin que ce contrôle soit plus précis et individualisé.

Il est bon de rappeler que la réflexion sur un régime alimentaire pour une affection diarrhéique ne porte pas seulement sur le choix des aliments, mais aussi sur la manière dont ces aliments ont été conservés, préparés et servis.

La question qui se pose alors est la suivante : que faut-il éviter de manger pendant une diarrhée ?

Je le répète : chaque cas est un cas, et les gens peuvent réagir différemment à de nombreux aliments différents.

Mais il existe un certain nombre d'aliments qui sont habituellement déconseillés aux personnes souffrant de diarrhée dans la population générale. Comme nous l'avons mentionné plus haut, cela inclut les aliments gras, épicés, frits et sucrés, entre autres.

Certains de ces aliments sont considérés comme des laxatifs, car ils augmentent l'activité de l'intestin, la quantité de selles et stimulent le péristaltisme intestinal (lié au déplacement des aliments dans l'intestin).

Crédit photo, Peter Cade Légende image, Les boissons alcoolisées ne sont pas recommandées pendant le problème de santé.

La liste des aliments généralement déconseillés comprend :

Boissons alcoolisées, caféinées ou gazeuses ;

Les aliments frits ;

Sucre et édulcorants

Impulsions

Huiles d'olive et huiles ;

Des poivrons ;

Pain complet et / ou avec des graines ;

Épices telles que le paprika

Des bonbons et des sucreries ;

Fibre

Embutidos ;

noix

Fruit avec écorce ;

Avocat ;

Farine complète

Graines et marcs ;

Fromages gras et affinés ;

Orge et seigle

Les aliments raffinés ultra-transformés ;

Teneur élevée en graisses, même s'il s'agit de saumon ;

Les aliments qui ont un effet laxatif ;

Les jus de fruits ont une teneur élevée en fructose, qui accélère le transit intestinal, et sont donc à éviter ;

Produits laitiers.

"Les produits laitiers peuvent irriter le côlon et augmenter la formation du gâteau fécal et, avec cela, provoquer la diarrhée", explique à BBC News Brésil le nutrologue Durval Ribas Filho, président de l'Association brésilienne de nutrologie.

"En outre, certains aliments provoquent des réactions immunologiques, comme les œufs, le lait, le soja, le poisson et les fruits de mer, c'est-à-dire qu'ils s'opposent aux allergènes et motivent des diarrhées, des nausées, des vomissements, des essoufflements, des œdèmes des lèvres et des rougeurs de la peau."

Quelles sont les principales causes de la diarrhée ?

Les causes peuvent être les plus diverses.

Selon la Société brésilienne de médecine familiale et communautaire, d'un point de vue pratique, la diarrhée peut être aiguë ou chronique.

La forme aiguë, qui dure habituellement quelques jours, est généralement causée par un virus, une bactérie ou un parasite ; des aliments contaminés, des aliments contenant une grande quantité de fibres, du café, du thé, des boissons gazeuses, du lait et de ses dérivés, du chocolat ; des médicaments tels que les antiacides, les laxatifs ; l'ingestion de sucres non absorbables ; une ischémie intestinale ; un fécalome ; une inflammation pelvienne.

La chronique, qui dure généralement plusieurs semaines, est généralement causée par des maladies inflammatoires de l'intestin, des cancers de l'intestin, des altérations de l'immunité comme le sida et des allergies alimentaires.

Les diarrhées peuvent également être dues au stress et à la prise de médicaments tels que les antibiotiques, les laxatifs et la chirurgie bariatrique, ajoute M. Ribas Filho, de l'Association brésilienne de nutrologie.

En ce qui concerne les causes de la diarrhée infantile, Silva, de l'Association médicale brésilienne, affirme que les principales causes sont infectieuses, notamment virales et bactériennes.

La diarrhée infectieuse, qui provient de l'ingestion d'aliments contaminés, peut se manifester des heures ou des jours après la consommation. Les bactéries telles que Salmonella sp. et Escherichia coli (ou E. coli) peuvent mettre plusieurs jours à manifester des symptômes, mais Staphylococcus aureus peut présenter des symptômes une demi-heure après l'ingestion.

L'inflammation du tractus intestinal, appelée gastro-entérite aiguë, touche l'estomac et les intestins et peut être causée par la consommation d'eau et d'aliments contaminés. Il existe actuellement un vaccin pour les enfants contre le rotavirus, lié à la diarrhée infantile aiguë.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les aliments frits font partie des aliments déconseillés en cas de diarrhée.

Mais la gastro-entérite aiguë touche également les adultes et les personnes âgées. D'autres virus peuvent également en être à l'origine, comme l'adénovirus, le norovirus et l'astrovirus. N'oubliez pas que le virus se transmet par contact avec d'autres personnes contaminées, des objets ou des surfaces.

Une autre cause possible est la colite microscopique, qui est souvent plus fréquente chez les personnes âgées et peut être associée à la maladie cœliaque et à d'autres pathologies. Elle peut provoquer une diarrhée chronique, mais sans la présence de sang.

Les cas de diarrhée avec du sang ou du pus peuvent être une dysenterie ou liés à une maladie chronique.

L'un de ces troubles est le syndrome du côlon irritable, un trouble gastro-intestinal fonctionnel qui peut provoquer à la fois des diarrhées et des constipations. D'autres sont la maladie du côlon irritable, la rectocolite ulcérative et la maladie de Crohn, marquées par l'inflammation et la diarrhée.

Enfin, il y a la diarrhée causée par le cancer de l'intestin. Il s'agit d'une tumeur maligne qui affecte le gros intestin (côlon et rectum) et modifie le transit intestinal, qui peut se manifester à la fois par de la diarrhée et de la constipation.

Il existe trois principaux signes à vérifier (leur présence ne signifie pas que la personne est nécessairement atteinte d'un cancer) :

- du sang dans les selles sans raison apparente - il peut être rouge clair ou foncé ;

- des changements dans la défécation - comme aller plus souvent aux toilettes ou des changements dans les selles elles-mêmes (plus molles ou plus dures) ;