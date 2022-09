Massacre du 28 septembre en Guinée : l'ancien chef militaire guinéen Moussa Dadis Camara est jugé pour la tuerie

"C'est avec le cœur serré que nous avons assisté à cette injustice qui a consisté à embarquer nos six clients et à les conduire à la maison centrale où ils seront retenus sûrement tout le temps de la procèdure", s'est exprimé l'un des avocats sur BBC Afrique.

Dans le chaos qui a suivi, plus de 150 personnes ont été tuées. Plus de 100 femmes et jeunes filles ont également été violées.