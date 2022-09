Sécheresse en Somalie : les lois américaines sur le terrorisme entravent-elles les efforts d'aide ?

Phelan Chatterjee

BBC News

il y a 27 minutes

Crédit photo, SOPA Images

Selon les Nations unies, près de huit millions de personnes souffrent d'une faim extrême en Somalie et plus de 213 000 personnes courent un "risque imminent de mourir" après quatre saisons sans pluie.

C'est donc avec soulagement qu'après un démarrage lent, plus de 70 % de l'objectif de collecte de fonds de 1,46 milliard de dollars fixé par l'ONU pour l'aide humanitaire ont été atteints.

L'une des principales organisations humanitaires sur le terrain déclare à la BBC qu'elle a en fait recueilli plus d'argent que prévu.

A lire aussi :

Mais elle ne peut toujours pas fournir de la nourriture, de l'eau ou de l'argent à ceux qui en ont le plus besoin. La raison, selon un haut représentant qui ne souhaite pas être nommé, est la législation antiterroriste américaine.

Les agences qui reçoivent de l'argent des États-Unis doivent s'assurer que leur aide ne tombe pas entre les mains de "terroristes" - et une grande partie du sud de la Somalie est contrôlée par Al-Shabab, qui est affilié à Al-Qaïda et considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis et le Royaume-Uni.

"Nous ne pouvons même pas faire un pas", déclare à la BBC un responsable d'une deuxième grande agence d'aide, parlant également sous couvert d'anonymat.

Il y a onze ans, près de 260 000 personnes ont péri dans une famine concentrée sur le territoire d'Al-Shabab.

Les États-Unis reconnaissent la "grave situation humanitaire" de la Somalie et insistent sur le fait que les désignations antiterroristes ne visent pas à cibler les efforts d'aide.

Ils ajoutent qu'ils surveillent en permanence l'impact des sanctions et encouragent les groupes d'aide à demander conseil aux autorités américaines s'ils rencontrent des difficultés.

Mais ces assurances ne sont pas suffisantes pour les deux groupes qui ont parlé à la BBC.

S'ils parviennent à atteindre les zones urbaines contrôlées par le gouvernement, ils affirment que le matériel ne parvient toujours pas aux zones gouvernées par Al-Shabab, où vivent environ 900 000 personnes, selon une estimation des Nations unies.

Certaines de ces zones sont parmi les plus durement touchées par la sécheresse et pourraient bientôt être confrontées à une véritable famine.

L'organisation humanitaire qui a dépassé son objectif de financement a déclaré que l'aide limitée à la Somalie était excusée auparavant "car nous n'avions pas d'argent pour une réponse à grande échelle".

Mais aujourd'hui, des "questions gênantes" sont posées pour savoir pourquoi on ne fait pas plus.

Al-Shabab lance régulièrement des attaques brutales en Somalie et constitue un obstacle massif à l'activité humanitaire.

Pendant la sécheresse de 2011, un rapport des Nations unies a révélé que les commandants militants faisaient payer aux groupes d'aide des dizaines de milliers de dollars pour accéder à leurs zones, avaient interdit certaines agences, brûlé de la nourriture et des médicaments et même tué des travailleurs humanitaires.

Début septembre, les militants ont tué 20 personnes et détruit de l'aide alimentaire lors d'une attaque contre plusieurs véhicules dans le centre de la Somalie. Al-Shabab a déclaré qu'il visait un groupe armé affilié au gouvernement.

Mais malgré les risques, un responsable de l'aide a affirmé que la négociation d'un accord avec Al-Shabab - sans crainte de poursuites judiciaires aux États-Unis - était indispensable si l'on voulait atteindre un grand nombre de personnes au bord de la famine.

Que disent les règles américaines ?

En tant que groupe humanitaire financé par les États-Unis, il n'est pas interdit de parler à Al-Shabab, mais les transactions financières sont une autre affaire.

Deux ensembles de lois fédérales américaines interdisent de donner de l'argent à Al-Shabab :

les sanctions administrées par le Trésor

une loi qui criminalise la fourniture de "soutien matériel ou de ressources" à certains groupes "terroristes", appliquée par le ministère de la Justice

Ces deux lois affectent les organismes d'aide car al-Shabab perçoit des frais à ses points de contrôle et exige des paiements plus importants et formalisés de "taxes" en échange de l'accès aux zones qu'il contrôle.

En 2011, ce n'est qu'après que la famine eut déjà été déclarée en Somalie que les sanctions américaines ont été partiellement assouplies pour faciliter les efforts humanitaires.

Les responsables du Trésor ont publié des directives indiquant que les denrées alimentaires ou les médicaments qui finissaient "involontairement" dans les mains d'Al-Shabab ne seraient pas "visés" par l'application des sanctions.

Il en va de même pour les paiements en espèces "involontaires", pour autant que l'organisation ne sache pas qu'elle traite avec les militants.

Les organisations humanitaires ont déclaré que le paiement de "taxes" à Al-Shabab est effectivement interdit.

Le Trésor conseille aux organisations humanitaires de "consulter" les responsables des sanctions si elles sont confrontées à de telles demandes.

L'interdiction de fournir un "soutien matériel" à Al-Shabab est valable quelles que soient les sanctions - et elle n'a pas été assouplie.

Les deux ensembles de lois causent un casse-tête à certains groupes d'aide, qui soulignent les sanctions potentielles en cas de violation des règles - des amendes pouvant atteindre 1 million de dollars et jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.

Crédit photo, SOPA Images Légende image, La flambée des prix des denrées alimentaires contribue à la crise

L'agence d'aide du gouvernement américain USAid - qui fournit une grande partie des fonds d'aide à la Somalie - a déclaré que Washington travaillait avec l'ONU depuis 2011 pour s'assurer que les sanctions ne nuisent pas au travail d'aide.

Mais cela n'a pas aidé les responsables humanitaires qui ont parlé à la BBC.

Au lieu de cela, ils appellent à un assouplissement général des règles, pour donner aux travailleurs humanitaires la confiance nécessaire pour mener à bien leur travail dangereux mais essentiel.

"Un assouplissement nous donnerait plus de flexibilité pour atteindre plus de zones et il serait opportun", dit l'un d'eux.

Des milliers de vies sont en jeu, suggère l'autre.

Toutes les agences humanitaires soutenues par les États-Unis ne signalent pas que les sanctions constituent un obstacle à leur travail.

Binyam Gebru, directeur adjoint de Save the Children en Somalie, affirme que l'USAid s'est montré ouvert à l'idée d'aider son organisation à trouver un moyen d'acheminer l'aide dans les zones difficiles à atteindre.

Les négociations avec les militants sont gérées par des partenaires locaux, ajoute-t-il.

M. Gebru déclare que, comme USAid, Save the Children est "extrêmement sérieuse" pour empêcher l'aide de tomber entre de mauvaises mains - prenant de nombreuses précautions et contrôlant soigneusement la prestation des services.

Bien que cela soit "restrictif", il affirme que l'agence parvient toujours à servir les communautés gouvernées par des militants. Le principal obstacle pour Save the Children, insiste-t-il, est le manque de fonds.

Crédit photo, SOPA Images Légende image, Des millions d'animaux d'élevage sont morts en Somalie, laissant ceux qui en dépendent pour se nourrir sans rien à manger.

Franz Celestin, responsable de l'Agence des Nations Unies pour les migrations en Somalie, convient que les responsables américains souhaitent que l'aide parvienne aux zones difficiles, dans le cadre juridique existant.

Mais en fin de compte, il pense que des négociations de plus haut niveau sont nécessaires entre l'ONU et Al-Shabab pour permettre aux agences d'avoir un accès général aux zones contrôlées par les militants sans avoir à payer de "taxes".

Début septembre, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré à The New Humanitarian qu'aucune négociation de ce type n'était en cours.

Que se passera-t-il si Al-Shabab reçoit de l'argent pour l'aide ?

Al-Shabab est déjà une force dirigeante efficace dans de nombreuses régions de Somalie, selon Nisar Majid, chercheur invité à l'université de Tufts et co-auteur d'un livre sur la famine de 2011.

Il est "bien plus efficace" que le gouvernement national pour taxer sa population et ses entreprises, et dispose d'un système judiciaire plus robuste - bien que sévère, dit-il.

Au fil des ans, les organisations internationales ont subi des pressions juridiques, mais aussi des pressions sur leur réputation, pour ne pas s'engager avec elle - afin d'éviter d'être exposées dans les médias comme "soutenant les terroristes", ajoute-t-il.

Mais il n'est pas certain qu'al-Shabab tire un grand avantage de l'argent de l'aide, affirme Abdi Ismail Samatar, professeur de géographie à l'université du Minnesota et législateur à la chambre haute de Somalie.

Un rapport de 2013 du Humanitarian Policy Group a déclaré que l'argent des agences d'aide n'était qu'une "petite partie d'un système plus large de taxation" par al-Shabab, et que le groupe avait "de nombreux autres systèmes de revenus".

Toutefois, il a ajouté que l'aide comprenant des dizaines de milliers de dollars par groupe humanitaire était toujours une source de revenu.

Les États-Unis estiment que leurs règles rendent plus difficile l'obtention de fonds pour les "terroristes".

Le gouvernement somalien a déclaré une guerre "totale" contre les militants et considère que la fermeture de leurs sources de revenus est essentielle pour vaincre le groupe.

Mais un assouplissement des règles pour les organismes d'aide, ainsi que pour les services utilisés par les émigrés pour envoyer de l'argent chez eux, changerait la donne pour les Somaliens affamés, estime le professeur Samatar.

Avec une cinquième saison des pluies consécutive qui devrait être déficitaire et la flambée des prix des denrées alimentaires, les besoins des populations vont augmenter. Davantage d'aide devra être apportée à un plus grand nombre de personnes.