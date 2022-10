Parkinson : des activites recreatives pour faire face a la maladie

À l'Ile Maurice, une forme unique de soins pour la maladie de Parkinson permet d'aider les patients à faire face à cette affection neurodégénérative. Un centre organise des séances récréatives qui jouent un rôle bénéfique dans le ralentissement de la maladie.

Sylvio et Bindou sont aux premiers stades de la maladie de Parkinson. Ils se rendent deux fois par semaine dans une ONG de l'île Maurice. Ils participent à des activités récréatives comme la peinture et le yoga par exemple.

Ce que la plupart des patients apprécient en cet endroit, c'est le sentiment d'une réalité partagée.

Bindoo Mohit, patiente atteinte de la maladie de Parkinson pense que c'est le seul endroit où elle se sent en sécurité avec sa maladie. ''Nous pouvons parler librement, nous pouvons discuter de choses et d'autres et nous nous entraidons. Parce que lorsque nous rentrons chez nous, chacun vaque a ses occupations et les gens ont peu de temps pour nous. Ici, on a du temps pour nous toute la journée'' explique t-elle.

Sylvio Allet un autre patient qui frequente le centre rencherit ''Je ne connais que cet endroit donc je ne peux pas faire de comparaison mais tout ce que je peux dire c'est que c'est très positif jusqu'à maintenant''.

Qu'est-ce que la maladie de Parkinson ?

Pour le Dr Harrish Reesaul, Neurologue c'est ce qu'on appelle la maladie des tremblements. ''Au début, les gens ont des tremblements asymétriques. Lentement, le corps commence à ralentir, leurs actions ralentissent, ils ont des difficultés à marcher. Ils ont des visages masqués, c'est-à-dire qu'ils ont une expression diminuée. Leur corps devient plus rigide, ils ont des difficultés à marcher et au fur et à mesure que la maladie progresse, le handicap progresse'' explique le neurologue.

La maladie entraîne d'autres troubles liés à la parole et à la mémoire. Il n'existe pas de traitement pour la maladie de Parkinson, mais le patient peut recevoir un traitement symptomatique. Un traitement qui, selon le Dr Harrish Reesaul, est gratuit à l'île Maurice.

Bien que la maladie de Parkinson soit irréversible, la motivation de ces patients est de participer à des activités qui ont un effet bénéfique sur la gestion de leur maladie.

''Nous savons que lorsque nous sommes heureux ou dans un contexte positif, le niveau de dopamine a tendance à augmenter dans le cerveau, ce qui va aider car la Dopamine manque dans le cerveau lorsque la personne développe les symptômes et les signes de la maladie de Parkinson. Ainsi, chaque fois qu'il y a des activités récréatives ou que le patient est heureux ou fait quelque chose de positif, cela augmente le niveau de Dopamine et atténue les symptômes de la maladie'' explique le Dr Harrish Reesaul.

Le sens d'un combat

Une association caritative organise des activités et les patients versent une somme forfaitaire pour contribuer aux frais de fonctionnement. Sa promotrice fait de son engagement une leçon de vie. L'organisation était initialement dédiée aux enfants atteints de maladies neurologiques comme son fils, avant qu'elle ne décide de créer une section dédiée aux adultes atteints de la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer.

Uma Sooben, Présidente de Joie de Vivre Universelle raconte son histoire. ''Après avoir transformé le centre en centre de loisirs pour les personnes âgées atteintes de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer... Mon père, après 2 ans, a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson'' nous dit-elle.

Mais Uma Sooben tient à voir le bon côté des choses ''Non le destin n'est pas sur moi, non c'est complètement l'inverse. C'est comme si j'avais été choisie pour une mission. Après mon fils, maintenant mon père et le centre était là. Alors quel est le message ? Je vis dans cette situation et le centre était là. Je sais à quoi les familles sont confrontées. Je sais combien c'est difficile. Alors je dois me battre. C'est un combat''.

Sharon Juhl, presidente d'une ONG, explique que la maladie de Parkinson est la deuxième affection neurodégénérative la plus fréquente à Maurice. ''Au niveau continental, nous n'avons pas trouvé de chiffres sur la prévalence de la maladie. Mais sur le continent le plus jeune du monde, il est à craindre que le nombre important de personnes en âge de travailler et la dynamique de transformation familiale qui l'accompagne laissent derrière eux des patients atteints de maladies liées à l'âge comme la maladie de Parkinson. D'autant que l'on estime que la population âgée de 60 ans et plus fera plus que tripler d'ici 2050''. Pour Sharon Juhl , il y a un vide à combler.

Pour la presidente de Joie de Vivre Universelle, Uma Sooben, les aidants doivent être formés parce qu'il ne s'agit pas seulement de rester assis. ''Il faut être avec la personne pour l'aider à marcher. Il y a beaucoup de travail à faire. Les soignants doivent être formés pour pouvoir rester avec le patient 24 heures sur 24. Et les soignants sont très chers à Maurice. J'aimerais que le gouvernement mauricien participe à ce projet pour les personnes âgées, car la population mauricienne vieillit également et nous avons besoin de toute cette aide. Nous ne pouvons pas faire cela seuls, nous devons être une équipe'' conseille t-elle.