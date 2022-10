Archéologie : les vestiges du Grand Zimbabwe

Par Zeb Larson

BBC Travel

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

S'approcher des murs imposants du Grand Zimbabwe a été une expérience pleine d'humilité. Plus je m'approchais, plus je me sentais écrasé - et pourtant, le site archéologique avait quelque chose d'accueillant. Il ne ressemblait pas à une forteresse ou à un château abandonné que l'on pourrait voir en Europe : Le Grand Zimbabwe était un lieu où les gens vivaient et travaillaient, un lieu où ils venaient prier - et le font encore. On s'y sentait vivant.

Le Grand Zimbabwe est le nom des vastes vestiges en pierre d'une ancienne cité construite entre 1100 et 1450 de notre ère, près de l'actuelle ville de Masvingo, au Zimbabwe.

Considérée comme l'œuvre des Shona (qui constituent aujourd'hui la majorité de la population du Zimbabwe) et peut-être d'autres sociétés qui migraient de part et d'autre de la région, la ville était grande et puissante, abritant une population comparable à celle de Londres à l'époque - environ 20 000 personnes à son apogée.

Le Grand Zimbabwe faisait partie d'un réseau commercial sophistiqué (des marchandises arabes, indiennes et chinoises ont toutes été trouvées sur le site), et sa conception architecturale était étonnante : elle était constituée d'énormes murs et tours en pierre sans mortier, dont la plupart sont encore debout.

Cependant, pendant près d'un siècle, les colonisateurs européens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ont attribué la construction à des étrangers et à des explorateurs, plutôt qu'aux Africains eux-mêmes.

En effet, l'auteur du premier document écrit européen sur le Grand Zimbabwe semblait stupéfait par l'idée même qu'il ait pu être construit. L'explorateur portugais Joao de Barros a écrit en 1552 : "Il y a une maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur, construite avec des pierres d'une taille merveilleuse, et il semble qu'il n'y ait pas de mortier qui les relie".

Les visiteurs qui viennent au Grand Zimbabwe aujourd'hui peuvent encore explorer trois sections : les ruines de la colline (la plus ancienne, avec une acropole supposée être une cité royale) ; la grande enceinte (entourée d'un grand et haut mur et contenant une tour conique de 11 m) ; et les ruines de la vallée (un ensemble de maisons en briques de boue où vivait la majorité de l'ancienne population).

Cynthia Marangwanda, écrivain, poète et spécialiste du patrimoine qui écrit sur l'identité nationale zimbabwéenne, explique que "certaines personnes veulent l'appeler "les ruines du Grand Zimbabwe", mais je ne suis pas d'accord avec cela : compte tenu du type d'ingérence européenne qu'elle a enduré, elle a très bien résisté."

Crédit photo, venfh/Getty Images

En langue shona, zimbabwe se traduit approximativement par "maison de pierre", et en raison de la taille et de l'étendue du site, il est devenu connu sous le nom de Grand Zimbabwe.

En outre, ce n'était pas le seul "Zimbabwe" de ce type : il existe des vestiges d'environ 200 établissements ou comptoirs commerciaux plus petits répartis dans toute la région, du désert du Kalahari en Namibie au Mozambique.

Selon Munyaradzi Manyanga, professeur d'archéologie et de patrimoine culturel à l'université du Grand Zimbabwe, la position du Grand Zimbabwe parmi ces colonies a été largement débattue.

Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait de la capitale d'un très grand État, mais pour M. Manyanga, cela semble peu probable. "Un tel État aurait été trop grand.

On n'aurait pas été capable de gérer ce genre d'étendue et de taille. C'est pourquoi la plupart des interprétations parlent de ceux-ci comme ayant été influencés par le Grand Zimbabwe. " Il ajoute que l'on considère que le royaume du Zimbabwe est constitué du Grand Zimbabwe et des petits établissements situés à proximité de celui-ci.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du site sont ses murs. Comme l'a expliqué Manyanga, "le style et l'échelle des murs en pierre sèche qui constituent le Grand Zimbabwe sont sans équivalent ailleurs en Afrique et au-delà."

Les murs de la Grande enceinte font 6 m de large et 11 m de haut, et ils courent sur environ 250 m, ce qui fait de l'enceinte la plus grande structure unique d'Afrique subsaharienne et la deuxième plus grande du continent par sa superficie totale : seules les pyramides d'Égypte les dépassent en taille, selon Manyanga.

Crédit photo, 2630ben/Getty Images

Les murs, qui sont faits de granit, sont empilés avec précision et n'utilisent aucun mortier pour les maintenir en place.

"L'extraction du granit, en tirant parti des processus naturels d'altération et en le façonnant en blocs réguliers, était une entreprise d'ingénierie majeure pour ces communautés précoloniales", a déclaré Manyganga.

La métallurgie du fer était nécessaire pour fabriquer les outils requis pour couper les blocs ; elle était également nécessaire pour fabriquer les objets de commerce trouvés par la suite sur le site. Tout cela indique une société hautement organisée et technologiquement avancée.

La population du Grand Zimbabwe a commencé à décliner au milieu du XVe siècle, à mesure que le royaume du Zimbabwe s'affaiblissait (les théories possibles pour expliquer ce déclin sont la baisse de la production minière, le surpâturage du bétail et l'épuisement des ressources), mais le site lui-même n'a pas été abandonné.

Manyganga explique qu'il a été régulièrement visité par différents groupes Shona pour des raisons spirituelles jusqu'à la colonisation par les Britanniques à la fin du 19e siècle.

"Les préjugés raciaux de l'époque ne pouvaient pas imaginer que la grandeur du Grand Zimbabwe puisse être associée à des populations africaines, qui vivaient à l'époque de manière très rurale dans de petites huttes sur des collines", a déclaré Manyanga.

Les premiers explorateurs ont supposé qu'il s'agissait d'une civilisation européenne disparue depuis longtemps ou d'un site mentionné dans la Bible. Par exemple, en 1871, le chercheur d'or Karl Mauch pensait avoir trouvé le temple du roi Salomon (ce qui laissait espérer que ses mines d'or se trouvaient à proximité) ou le palais de la reine de Saba.

L'archéologue britannique James Theodore Bent, après avoir mené des fouilles en 1891, a écrit un livre dans lequel il déclarait que les Africains n'étaient pas capables de construire ce qu'il avait trouvé. Bent a même jeté des artefacts qui auraient prouvé que le site ne datait pas de l'époque biblique.

Crédit photo, Getty Images

Dix ans plus tard, dans un discours prononcé devant la Royal Geographic Society, le journaliste britannique Richard N Hall soutient le point de vue de Bent après avoir lui-même visité le site.

Il évoqua la valeur artistique des sculptures en stéatite qui avaient été mises au jour et la "merveilleuse ingéniosité" d'une opération d'extraction de l'or qui s'étendait sur des centaines de mines, avant de conclure que "c'est une certitude morale que même les méthodes les plus grossières d'application [de ces sciences] ont été importées du Proche-Orient et ne sont pas nées en Afrique du Sud-Est".

Au contraire, lui et ses collègues ont soutenu que les Phéniciens, les Arabes ou les Babyloniens ont créé la ville.

Selon Manyanga, "ils voulaient utiliser [cette explication] comme une justification morale de la colonisation du Zimbabwe. S'il existait cette civilisation perdue depuis longtemps dans cette partie du monde, il n'y avait rien de mal au colonialisme car ils ressuscitaient cet ancien royaume."

Cependant, quelques archéologues de l'époque ont rétorqué que le site était loin d'être assez ancien pour être de l'époque biblique. "Le gouvernement colonial de l'époque a étouffé ces opinions, et le récit officiel dans les médias publics et les musées était que le Grand Zimbabwe était d'origine étrangère", a déclaré Manyanga.

Cette version de l'histoire a été maintenue dans les années 1960 et 1970 par le gouvernement de la colonie à majorité blanche. Ce n'est qu'en 1980, lorsque le Zimbabwe a obtenu son indépendance, que les nouveaux dirigeants ont pu enfin affirmer que le site avait été construit par leurs propres ancêtres.

Dans les années 1960, les nationalistes noirs avaient même choisi le nom de Zimbabwe pour désigner le pays qu'ils espéraient mener à la liberté, en référence au Grand Zimbabwe.

"Ce sont les Africains qui ont créé ce site, et plus d'un millénaire plus tard, il est toujours debout. C'est un témoignage de ce que nous sommes".

Depuis 1980, les recherches archéologiques locales ont été lentes à reprendre et ont surtout porté sur l'entretien et la réparation. La recherche s'est plutôt concentrée sur les sites satellites, en partie parce qu'ils ont été moins perturbés par les premières fouilles.

Manyanga souligne que la compréhension du Grand Zimbabwe par les chercheurs a évolué.

"Les modèles eurocentriques interprétaient le site comme s'il s'agissait d'un château en Europe. Les travaux récents ont mis en évidence que le Grand Zimbabwe a été construit sur une longue période ; il n'a pas été construit une fois puis occupé, mais s'est développé au fil du temps. Même les murs ont été construits plus tard, car il y avait déjà des communautés agricoles au Grand Zimbabwe".

Aujourd'hui, la grande cité antique reste tout aussi importante pour les Zimbabwéens. Des villages shona sont situés à proximité, et de nombreux résidents travaillent à l'entretien du site.

Un centre religieux se trouve également à proximité, et le site attire toujours les fidèles qui pratiquent les croyances traditionnelles shona.

"Ce sont les Africains qui ont créé ce site", a déclaré l'écrivain Marangwanda. "Et plus d'un millénaire plus tard, il est toujours debout. C'est un témoignage de ce que nous sommes."