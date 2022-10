Gambie : comment des sirops contre la toux, présumés contaminés, sont-ils arrivés dans le pays ?

La mort de près de 70 enfants en Gambie, liée à des sirops contre la toux fabriqués en Inde, fait l'objet d'une enquête et suscite des inquiétudes quant à l'efficacité de la réglementation de la fabrication et du commerce des médicaments.

Que s'est-il passé en Gambie ?

L'analyse en laboratoire des sirops "confirme qu'ils contiennent des quantités inacceptables de diéthylène glycol et d'éthylène glycol en tant que contaminants", selon l'agence des Nations unies chargée de la santé.

Les autorités indiennes et le fabricant des sirops en question, Maiden Pharmaceuticals, affirment que ces médicaments ont été exportés seulement vers la Gambie.

Que sait-on du fabricant ?

Maiden Pharmaceuticals, basée dans l'État de l'Haryana, déclare être "choquée" par les décès survenus en Gambie. L'entreprise affirme avoir "suivi avec diligence les protocoles des autorités sanitaires, y compris le contrôleur général des médicaments [de l'Inde] et les organes de contrôle des médicaments de l'État de l'Haryana".

Le ministre de la santé de l'Haryana, Anil Vij, a déclaré à BBC News que des échantillons avaient été envoyés pour être testés et que si quelque chose d'anormal était détecté, des mesures seraient prises.

Quelle est l'efficacité du contrôle de la qualité en Inde ?

Elle est l'un des principaux fournisseurs de pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.

Ses usines de fabrication sont tenues d'adhérer à des normes de contrôle de la qualité et à des mesures de production rigoureuses.

Mais les entreprises indiennes ont fait l'objet de critiques, voire de mesures d'interdiction, de la part d'organismes de réglementation étrangers tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, en raison de problèmes de contrôle de la qualité dans certaines usines.

Selon une analyse de l'industrie pharmaceutique indienne, le sous-financement des organismes de surveillance et une interprétation laxiste des réglementations sont les principaux problèmes, avec un manque d'intérêt pour le respect des normes de pureté.

Dinesh Thakur, un militant de la société civile préoccupé par la santé publique, souligne également la légèreté relative des peines encourues en Inde en cas de non-respect des normes de qualité : une amende de 242 dollars (environ 163 900 francs CFA) et une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans.

"À moins que l'on puisse établir un lien de causalité direct entre un médicament de qualité inférieure et un décès, c'est la norme des sanctions infligées", dit-il.

En outre, l'Inde n'est pas incluse dans les normes de l'OMS pour les organismes nationaux qui réglementent les médicaments, alors qu'elle l'est pour les vaccins.

La Gambie aurait-elle dû faire le test ?

Le ministère de la Santé à Delhi a ouvert une enquête, mais il affirme que "la pratique habituelle veut que le pays importateur teste ces produits importés... et s'assure de leur qualité".

Mais le directeur exécutif de l'Agence de contrôle des médicaments de Gambie, Markieu Janneh Kaira, affirme que les contrôles portent en priorité sur les médicaments antipaludéens, les antibiotiques et les analgésiques, plutôt que sur le sirop contre la toux.

Le président de la Gambie, Adama Barrow, a déclaré qu'il "ferait toute la lumière" sur les causes de cette tragédie et a annoncé la création d'un "laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments et de la sécurité alimentaire".