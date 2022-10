Commémoration du mouvement EndSARS : deux ans après l'incident du péage de Lekki, justice a-t-elle été rendue ?

Chigozie Ohaka & Chukwunaeme Obiejesi

Journalistes, BBC Igbo

il y a 56 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les jeunes Nigérians ont manifesté pour protester contre les brutalités policières en octobre 2020, un mouvement désormais connu sous le nom de "End Sars".

Le 20 octobre 2020 restera indélébile dans le cœur de nombreux jeunes Nigérians. C'est le jour où des membres de l'armée et de la police nigérianes ont brutalement mis fin à une manifestation nationale des jeunes du pays, qui réclamaient la fin des brutalités policières.

Un certain nombre d'États ont mis en place des groupes d'enquête. Dans l'État de Lagos, le comité, dirigé par la juge à la retraite Doris Okuwobi, a qualifié ce malheureux incident de massacre.

La mutilation et le meurtre atroces de manifestants non armés, sans défense et sans résistance, alors qu'ils étaient assis par terre et agitaient leurs drapeaux nigérians, tout en chantant l'hymne national, peuvent être assimilés à un "massacre" dans leur contexte", peut-on lire dans une partie du rapport final du groupe.

"Le panel considère comme crédible, le cas des manifestants d'EndSARS selon lequel les soldats ont tiré directement sur les manifestants au péage de Lekki le 20 octobre 2020."

Au total, 48 victimes ont été enregistrées au péage de Lekki, selon le panel, dont 11 morts et quatre disparus. Des noms ont été publiés et des compensations ont été proposées à leurs familles.

Légende image, Des tweets de musiciens populaires ont déclenché les manifestations.

Le hashtag #EndSARS a été utilisé de temps en temps au Nigéria depuis 2017.

Les jeunes utilisaient le hashtag pour relayer des incidents où ils avaient subi une forme ou une autre de brutalité aux mains de l'unité de police connue sous le nom de Special Anti-Robbery Squad (Sars).

La Sars a été créée par le commandement de la police de l'État de Lagos en 1992 pour faire face à l'augmentation des vols à main armée et des meurtres dans l'État, avant d'être étendue à toutes les formations de police du pays. Cependant, l'unité a été accusée de toutes sortes de violations des droits de l'homme, notamment d'extorsion, de torture et de meurtres extrajudiciaires.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase date du 3 octobre 2020, lorsqu'une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux montrant de présumés agents du Sars en train de tirer sur un jeune homme devant un hôtel à Ugheli, dans l'État du Delta.

Cette vidéo a été suivie, deux jours plus tard, par une autre vidéo virale d'un futur musicien connu simplement sous le nom de Sleek, qui a été abattu par des policiers dans l'État de Rivers.

Ce qui a commencé par un hashtag sur Twitter s'est transformé en une manifestation nationale après les tweets de ralliement des musiciens afrobeat populaires Azeez Fashola, alias Naira Marley, Douglas Jack Agu, alias Runtown, et Folarin Falana, alias Falz.

Naira Marley s'est ensuite retirée de la manifestation prévue après que le porte-parole de la police de l'époque, Frank Mba, ait eu une discussion en direct avec elle sur Instagram et ait tenté de calmer les nerfs à vif, mais Falz et Runtown n'ont pas reculé et ont ainsi lancé le "mouvement Soro Soke". "Soro soke" est une clause yoruba qui signifie "parler", et c'est devenu le slogan avec lequel les jeunes se sont encouragés à exprimer leurs frustrations contre une force de police qui s'est retournée contre les citoyens qu'elle était censée protéger.

Bien que Lekki Tollgate soit devenu le point de ralliement des manifestations de End Sars, il convient de noter que des manifestations similaires ont eu lieu dans la plupart des États du Nigéria.

Cinq pour cinq... cette demande a-t-elle été satisfaite ?

Légende image, Les manifestants ont adressé cinq demandes au gouvernement nigérian

Les manifestants, qui n'avaient pas de fer de lance, ont rédigé cinq demandes clés auxquelles ils voulaient que le gouvernement réponde avant de cesser de manifester.

Leurs demandes sont les suivantes :

Libération immédiate de tous les manifestants qui avaient été arrêtés.

Justice pour toutes les victimes décédées de la brutalité policière et compensations appropriées pour leurs familles.

Mise en place d'un organe indépendant chargé de superviser l'enquête et les poursuites de toutes les bavures policières signalées dans un délai de 10 jours.

Procéder à l'évaluation psychologique et au maintien de tous les agents du SARS démobilisés avant qu'ils ne puissent être déployés (ceci devrait être vérifié par un organisme indépendant).

Le gouvernement devrait augmenter le salaire des policiers et les rémunérer de manière adéquate pour protéger la vie et les biens des citoyens.

Bien que le gouvernement nigérian ait accepté à l'époque de mettre en œuvre toutes les demandes, la réalité sur le terrain a montré le contraire.

Neuf jeunes hommes arrêtés lors de la manifestation "End Sars" à Ogbomosho sont toujours en prison à ce jour", déclare Solomon Eniola, coordinateur du mouvement "Take it Back" dans l'État d'Oyo, lors d'un entretien téléphonique avec la BBC.

Il précise que leurs noms sont les suivants : Adeshina Ademuyiwa, Ikechukwu Eze, Ariyo Sodiq, Ikenna Amechi, Oyewole Olamide, Ariyo Afeez, Taoreed Abiodun, Adekunle Moruf et Rasheed Tiamiyu.

"Il y a eu un ajournement après l'autre depuis que la police les a fait comparaître devant le tribunal peu après la manifestation. La prochaine date d'ajournement est le 14 novembre 2022", explique Eniola.

Selon lui, le procès s'est poursuivi sous la direction du juge Moshood Abbas et sept témoins ont fait leur déposition avant que le juge Abbas ne soit promu en novembre 2021.

Cela signifie que l'affaire a été transférée à un nouveau juge, Ladiran Akintola, et qu'elle a recommencé à zéro.

De même, dans une interview accordée à Chude Jideonwo, un journaliste indépendant, la populaire militante des droits de l'homme, Obi Ajegbo, a déclaré avoir découvert que certaines des personnes arrêtées à Abuja lors de la manifestation End Sars, étaient toujours en détention à ce jour.

En ce qui concerne la justice pour les familles des victimes décédées, des rapports indiquent que le gouvernement de l'État de Lagos aurait versé plus de 400 millions de nairas en compensation à plusieurs victimes.

On ne peut pas en dire autant des autres États de la fédération, dont les rapports des groupes d'enquête n'ont jamais été rendus publics, ce qui empêche de savoir ce que les groupes ont recommandé.

Qu'est-ce qui a changé ?

Crédit photo, EPA Légende image, Jeunes Nigérians manifestant contre les brutalités policières, octobre 2020.

Pour Folarin Falana, alias Falz, musicien et fils de l'éminent avocat des droits de l'homme et Senior Advocate of Nigeria, Femi Falana, quelque chose a changé, mais pas en termes de changement réel dans les opérations de police comme l'attendaient les citoyens.

"C'est l'esprit, la disposition de la jeunesse qui a changé. Je pense que les gens sont maintenant éveillés, cette sorte de 'réveil de votre sommeil'.... Je pense que nous y arrivons", affirme Falz dans une interview avec Chude Jideonwo, "mais en termes de justice, nous ne l'avons toujours pas vue."

Pour Eniola Solomon, coordinatrice du mouvement "Take it Back" dans l'État d'Oyo, la justice signifierait la libération des neuf personnes qui sont toujours en prison dans l'État d'Oyo et dans tout le pays, l'identification et la poursuite en justice du policier qui a tué Jimoh Isiaka, et une indemnisation appropriée de la famille d'Isiaka.

Pour les forces de police nigérianes, ce qui peut être confirmé, c'est qu'il y a eu un changement de nomenclature. Le Sars a été dissous et remplacé par le Swat (Special Weapons and Tactics).

Benjamin Hundeyin, le porte-parole de la police de l'État de Lagos, a refusé de commenter lorsqu'on lui a demandé quels changements avaient eu lieu dans la force de police depuis le démantèlement de la Sars.

"Je ne veux pas parler de End Sars", dit-il. "Vous pouvez me citer, que j'ai dit que je ne ferai aucun commentaire sur quoi que ce soit concernant End Sars"."Cependant, nous savons que l'inspecteur général de la police de l'époque, Mohammed Adamu, a juré qu'aucun ancien membre de la Sars ne faisait partie de l'équipe Swat, et que le personnel de l'unité nouvellement créée a suivi une formation rigoureuse sur l'éthique et les valeurs de la police moderne, le maintien de l'ordre fondé sur le renseignement et les relations entre la police et les citoyens, entre autres."

Le baron El'Sama, un utilisateur aléatoire de Twitter, a publié un message à l'occasion du premier anniversaire de l'incident du Tollgate de Lekki, disant : " plus les choses changent, plus elles restent les mêmes... ". Un an après, la police nigériane continue à extorquer, harceler, tuer, etc. RIEN N'A CHANGÉ !"