Contraception : le Kenya contre une pilule contraceptive chinoise dangereuse interdite il y a dix ans

il y a une heure

Lorsque Susan Wamaitha a commencé à se sentir mal il y a un an, elle a cru qu'il s'agissait des effets secondaires d'une pilule contraceptive qu'elle avait commencé à prendre quelques mois auparavant - mais il s'est avéré qu'elle était enceinte de huit semaines.

Son nom de rue au Kenya est "Sofia", mais elle est fabriquée en Chine et tous les détails concernant le produit sur l'emballage sont écrits en chinois.

Une traduction de la première ligne indique qu'il contient des "comprimés rapides de lévonorgestrel". La pilule est un "contraceptif oral à action prolongée", selon la deuxième ligne. Puis, sur la troisième ligne, on trouve des informations sur le fabricant : "Zizhu Pharmaceuticals Co Ltd".