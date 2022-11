Cheveux afro : "Je veux que mon histoire mette en lumière les cheveux à texture afro"

il y a une heure

Elle dit s'être "sentie isolée" en grandissant et aurait aimé apprendre à apprécier ses cheveux afro plus tôt.

Qu'est-ce que les cheveux afro-texturés ?

Ils peuvent être bouclés, enroulés et rebondis. Ils peuvent parfois être secs et doivent être entretenus différemment des cheveux raides.

L'histoire de Keziah

Elle dit : "Le sentiment aurait pu facilement disparaître si on m'avait appris plus tôt les merveilles de mes cheveux".

Le message de Keziah

Keziah veut plus d'éducation pour tous sur les cheveux afro, dit-elle : "Mon expérience peut être similaire à ce que d'autres ont pu vivre, ce qui signifie qu'il n'y a aucune raison pour que cela continue plus longtemps.

"Il devrait être enseigné et célébré à travers toutes les races pour qu'elles comprennent afin qu'elles puissent le transmettre aux autres générations." "Si nous commençons par montrer cette initiative aujourd'hui, nous pouvons nous assurer qu'elle apportera des lendemains plus heureux et plus lumineux."