Sécheresse : Pourquoi le Kenya se tourne-t-il vers les cultures génétiquement modifiées ?

Par Richard Kagoe

BBC News, Nairobi

il y a 47 minutes

Légende image, Eva Wanjiru ne veut pas que des cultures génétiquement modifiées soient vendues sur le marché kenyan.

Alors que le Kenya s'apprête à commercialiser des cultures génétiquement modifiées, certains agriculteurs et groupes de pression s'y opposent et mettent en doute leur sécurité.

"Vous rendez ce que nous mangeons pire que ce qu'il est", accuse Eva Wanjiru, une agricultrice.

Elle est préoccupée par le fait que de nombreux agriculteurs kenyans vont commencer à utiliser des semences de maïs génétiquement modifié (GM) au début de l'année prochaine, après que le gouvernement a récemment annulé une interdiction de dix ans sur ces cultures.

Ces semences seront plantées sur un demi-million d'acres et seront résistantes à la sécheresse, selon l'autorité agricole du pays, ce qui permettra de limiter les pénuries causées par le manque de pluie.

Toutefois, il n'y a rien à craindre en ce qui concerne la consommation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur le corps humain, affirme Richard Oduor, professeur de biotechnologie à l'université Kenyatta.

"Il n'existe aucune preuve scientifique établissant un lien entre les biotechnologies et le cancer. Je trouve que c'est un débat commode, car pourquoi sommes-nous à l'aise avec l'insuline génétiquement modifiée mais ne pouvons-nous pas consommer des aliments génétiquement modifiés à cause d'effets imaginaires ? Ces affirmations sont sans fondement", a-t-il déclaré à la BBC.

Quoi qu'il en soit, dit-il, les OGM sont étroitement surveillés après leur mise en circulation.

Le Kenya est actuellement confronté à une grave pénurie d'eau causée par l'échec de quatre saisons des pluies consécutives, au milieu de l'une des sécheresses les plus sévères que la région d'Afrique de l'Est ait connues depuis quatre décennies. Les cultures ne sont donc pas en mesure de pousser, ce qui a suscité des mises en garde contre une famine potentielle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les animaux ont souffert de la sécheresse au Kenya, mais cette situation pourrait être atténuée si l'utilisation d'aliments pour animaux génétiquement modifiés était autorisée.

Les semences GM sont celles qui ont été génétiquement modifiées pour produire ce qui est considéré comme des qualités souhaitables telles que la résistance à la sécheresse et aux parasites - et c'est en raison de cette résistance que certains ont une vision plus positive que Mme Wanjiru.

Selon eux, la levée de l'interdiction des OGM a été motivée par la nécessité réelle d'assurer la sécurité alimentaire et de préserver l'environnement.

"Le changement climatique, la gravité de la sécheresse et l'émergence de nouveaux ravageurs tels que les chenilles légionnaires d'automne et les foreurs de tiges de maïs, ainsi que des maladies telles que la nécrose létale du maïs, constituent une menace réelle pour la sécurité alimentaire, l'alimentation [du bétail] et la sécurité nutritionnelle", a déclaré le Dr Eliud Kireger, directeur général de l'Organisation de recherche sur l'agriculture et l'élevage du Kenya.

Ces maladies et ravageurs détruisent la récolte de maïs. Par exemple, les légionnaires d'automne dévorent la majeure partie de la végétation en se frayant un chemin dans les cultures.

Les scientifiques de l'alimentation affirment également que la technologie réduira la dépendance du continent à l'égard des importations alimentaires, car elle stimulera la production.

"Nous devrions adopter la technologie et la considérer comme une solution partielle aux défis auxquels nous sommes confrontés plutôt que comme une source d'inquiétude", a déclaré le Dr Murenga Mwimali, de l'Alliance pour la science de l'université Cornell aux États-Unis.

Cibler l'aliment de base du Kenya

Une revue de 2018 des études sur les OGM suggère qu'au cours des 20 dernières années, le rendement du maïs OGM s'est amélioré.

L'organisme kényan de réglementation des biotechnologies affirme qu'il existe des preuves que les coûts sont réduits en raison d'un meilleur contrôle des mauvaises herbes, d'une moindre application de pesticides et d'une réduction de la main-d'œuvre.

La levée de l'interdiction signifie que les agriculteurs kenyans peuvent désormais cultiver ouvertement des plantes génétiquement modifiées, ainsi qu'importer des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits par modification génétique, comme le maïs OGM blanc.

Le maïs est l'aliment de base du Kenya et est cultivé dans 90 % des exploitations agricoles du pays. Il est utilisé pour préparer l'ugali, ou farine de maïs, qui est le plat le plus couramment consommé dans le pays.

L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie kenyane, employant 80 % de la population rurale. Les agriculteurs kenyans dépendent de leurs cultures non seulement pour leurs revenus mais aussi comme source de nourriture pour leurs familles.

Légende image, Mme Wanjiru préconise ce type de maïs biologique.

Mme Wanjiru pratique l'agriculture biologique depuis des années à Kiangwaci, à Sagana, à 110 km au nord-est de la capitale, Nairobi. Elle n'utilise ni pesticides ni semences hybrides dans sa ferme d'un acre.

Elle estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour prouver que les cultures issues de la biotechnologie aideront le pays à lutter contre l'insécurité alimentaire.

"La plupart des agriculteurs qui plantent ces OGM se plaignent des parasites et des maladies. S'il n'y a pas de pluie, ils se plaignent quand même de l'état de la récolte dans l'exploitation. Je ne pense pas que ce soit une solution."

On craint également que les agriculteurs qui commencent à utiliser les OGM deviennent dépendants des entreprises qui vendent les semences génétiquement modifiées, et qu'elles commencent à dominer le marché au détriment des agriculteurs kenyans ordinaires.

Des lois draconiennes

"Permettre à ces entreprises de dominer le marché de la production et de l'importation de cultures clés telles que le maïs est susceptible d'affecter les moyens de subsistance des agriculteurs qui, au Kenya, produisent environ 40 à 45 millions de sacs de maïs chaque année", a déclaré Claire Nasike, spécialiste de l'environnement à Greenpeace Afrique.

"La levée de l'interdiction des OGM exposera également les agriculteurs aux lois draconiennes sur la propriété intellectuelle liées aux brevets détenus par les multinationales des OGM. Les semences génétiquement modifiées sont brevetées et cela pourrait entraîner les agriculteurs dont les cultures génétiquement modifiées ont poussé à leur insu dans des conflits de propriété intellectuelle", poursuit Mme Nasike.

Mais le Dr Stephen Mugo, directeur du Centre for Resilient Agriculture for Africa, affirme que le Kenya ne sera pas à la merci des multinationales.

"C'est une idée farfelue car le Kenya a la capacité de développer des cultures GM. La plupart des entreprises louent la technologie qu'elles utilisent pour créer de nouveaux gènes", a-t-il déclaré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les cultures OGM sont spécialement conçues pour être plus résistantes à la sécheresse et aux parasites.

Une enquête menée par une organisation non gouvernementale, Route to Food Initiative, l'année dernière, a montré que 57 % des Kényans ne sont pas favorables aux OGM, qu'il va maintenant falloir convaincre.

Une agence d'État chargée d'exercer une supervision et un contrôle généraux du transfert, de la manipulation et de l'utilisation des OGM affirme que les variétés de maïs ont été soumises à des essais cliniques et ont passé des évaluations de sécurité.

Les responsables affirment qu'elles ne présenteront pas de risques pour la santé humaine.

Dr Diabaté Abdoulaye de l'Institut de recherche en sciences de la santé du Burkina Faso.

"Nous avons vérifié tous les paramètres de sécurité dans le respect des normes internationales et l'expérience des 26 dernières années montre qu'il n'y a pas eu de rapport crédible sur les effets sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement", a déclaré le Dr Roy Muriiga, chef de l'Autorité nationale de biosécurité.

Le Kenya est le huitième pays du continent à approuver l'utilisation des OGM. Leur culture est actuellement autorisée dans 70 pays du monde.