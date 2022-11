Afrique Avenir : Lengo, la plateforme qui connecte grandes marques et boutiquiers

il y a 52 minutes

Parti du constat que les marques ont du mal à améliorer leurs distributions par manque de données, Lengo recense les boutiques et les produits commercialisés par ces derniers dans le but de remonter les informations aux industries dans l'agroalimentaire.

En près d'un an d'existence, la plateforme a enregistré et travaille avec plus de dix milles boutiques rien que dans la capitale sénégalaise, Dakar et veut étendre ses activités dans d'autres pays de la sous-région.