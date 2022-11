Coupe du monde 2022 : Salima Mukansanga veut "ouvrir les portes" aux femmes arbitres

Par Celestine Karoney

BBC Sport Africa, Doha

il y a 54 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'arbitre Salima Mukansanga a marqué l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations masculine cette année et le fera à nouveau lors de la Coupe du monde.

La Rwandaise Salima Mukansanga espère que sa sélection pour arbitrer la Coupe du monde masculine, la première fois que des femmes le font en 92 ans de compétition, ouvrira des portes à d'autres aspirantes officielles en Afrique.

Au début de l'année, elle est devenue la première femme à diriger un match de la Coupe d'Afrique des Nations masculine, qui a été disputée pour la première fois en 1958, et l'année dernière, elle a arbitré les Jeux olympiques de Tokyo.

La jeune femme de 34 ans espère que le fait d'être l'une des six femmes pionnières - aux côtés de ses collègues arbitres Stephanie Frappart et Yoshimi Yamashita et de trois arbitres assistants - dans un tournoi mondial masculin créera des opportunités pour davantage de femmes.

"C'est un honneur et un privilège car cela ne s'est jamais produit auparavant", déclare Mukansanga à BBC Sport Africa.

"Cela signifie que vous allez être la première et que vous allez ouvrir la porte à d'autres femmes, surtout en Afrique.

"Vous portez beaucoup de choses sur vos épaules et vous devez bien le faire, pour que les autres puissent voir que la porte est ouverte et qu'ils peuvent aussi la franchir.

"Cela signifie que les opportunités sont là - et c'est à nous de les saisir et d'en devenir productives."

Arbitre pour l'instance dirigeante mondiale de la Fifa depuis 2012, Mukansanga prend sa place sur certaines des plus grandes scènes du sport après avoir défié des rejets précoces dans la vie.

Rejet précoce

Jeune fille, elle a choisi de se concentrer sur le football après avoir appris qu'elle n'était pas assez âgée pour faire partie d'une équipe nationale de basket-ball des moins de 17 ans - mais ce dernier sport a allumé un feu en elle.

"Quand j'allais voir des matchs, je voyais ces personnes à l'intérieur du [terrain] appelées arbitres", explique-t-elle lors de la Coupe des Nations en janvier.

"Ils pouvaient prendre des décisions et tout changer sur le terrain, alors je me suis enthousiasmée et à partir de ce moment, alors que j'étais encore à l'école primaire, j'ai commencé à penser à ces personnes."

Elle a commencé à arbitrer alors qu'elle était à l'école secondaire, sur ce qui a été une courbe d'apprentissage rapide.

"Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de choses à faire - des lois à suivre, une mentalité à suivre, un professionnalisme intérieur - mais j'ai commencé à apprendre étape par étape.

"C'était très difficile. Quand vous lisez les lois du jeu, c'est facile à comprendre, mais sur le terrain, il faut du temps pour sentir le travail."

Après un bref passage en tant que joueuse amateur, elle tombe sur une annonce annonçant une formation d'arbitre, mais après avoir contacté la Fédération rwandaise de football (Ferwafa) pour suivre une formation d'arbitre dès la fin de ses études secondaires, elle est de nouveau rejetée car elle est trop jeune.

Cette personne à la voix douce, mais déterminée, a donc pris les choses en main et a appris elle-même les lois du jeu de la FIFA. Son dur labeur a été récompensé lorsque Ferwafa lui a finalement donné l'occasion d'étudier avec d'autres aspirants arbitres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mukansanga est un arbitre à plein temps qui a également officié dans la Ligue des champions africaine féminine.

Le parcours sinueux de Mukansanga l'a menée de l'arbitrage de matchs de ligue masculine au Rwanda, à la Coupe des Nations féminine 2016, à la Coupe du monde féminine 2019 et aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le 18 janvier, un point de repère plus important - être au milieu pour la victoire du Zimbabwe sur la Guinée - a eu lieu lors de la Coupe des Nations masculine au Cameroun, Mukansanga distribuant six cartons jaunes et séparant les joueurs qui se chamaillent dans une performance honorable et posée.

"Après le coup de sifflet final, j'étais vraiment émue - j'étais vraiment très, très heureuse", déclare-t-elle aux journalistes à l'époque.

"Je n'étais pas seule à l'intérieur du terrain de jeu. Cette émotion venait de mes collègues et elle a produit du bonheur - parce que nous avons écrit l'histoire et fait en sorte que le match se déroule sans accroc.

"Nous méritons d'être ici. Nous avons nos antécédents, et de là viennent la passion et le travail acharné, et voilà le fruit."

Pour savourer une telle douceur, il a toutefois fallu des années pour surmonter les obstacles.

Une "étape extraordinaire"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a cinq ans, Mukansanga a arbitré le match de football le plus haut du monde sur le Kilimandjaro, en Tanzanie.

Peu après son passage à la Coupe des Nations, Mukansanga - dont le seul travail est d'arbitrer - a exposé certains des défis qu'elle a dû relever pour y parvenir, allant des différences sexuelles et culturelles à la biologie de base.

"Nous avons nos règles - donc parfois vous ne pouvez pas être en mesure de courir ou d'arbitrer", explique-t-elle.

"Si nous sommes enceintes, nous ne pouvons pas courir. Nous donnons naissance à un enfant et nous avons besoin de temps pour récupérer et préparer notre corps pour le prochain voyage.

"La vitesse des hommes est à un niveau élevé, donc parfois je ne peux pas courir comme les hommes, mais je peux en faire plus, pousser plus pour au moins être sur le même rythme, avoir une proximité avec les joueurs et un bon angle de vision."

Ses séances d'entraînement et ses tests de condition physique se déroulent aux côtés d'hommes, Mukansanga étant ouvertement reconnaissante à la Fifa et à la Confédération africaine de football (Caf) pour leurs cours de coaching.

Après avoir fait face à un accueil initialement froid dans le football masculin, la Rwandaise - qui prend des décisions rapides sur le terrain - a embrassé les défis du métier.

"Dans un domaine dominé par les hommes, vous devez doubler votre travail - puis avoir la passion, parce que sans cette passion, vous allez vous fatiguer et puis vous l'abandonnez", explique-t-elle.

"Mais nous ne voulons pas abandonner. Nous devons avoir une longueur d'avance et travailler, réussir et nous battre ensemble."

L'instructeur principal de l'arbitrage de la Caf, Jérôme Damon, estime que Mukansanga a gagné ses galons.

"C'est une étape absolument incroyable - elle est dans une position unique où elle est l'une des rares personnes capables de participer à une Coupe du monde masculine senior et à une Coupe du monde féminine senior", explique Damon.

"Cela n'a jamais été fait auparavant, donc cela en dit long sur l'arbitrage et son développement en Afrique."

Le soutien aux femmes "portera ses fruits"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Yoshimi Yamashita (à gauche) et Stephanie Frappart (à droite) rejoindront Mukansanga en tant que premières femmes arbitres de la Coupe du monde masculine.

Au début de l'année, la Fifa avait déclaré que la désignation des officiels féminins de la Coupe du monde masculine, dont les matchs au Qatar n'ont pas encore été annoncés, concluait un "long processus".

"C'est la qualité qui compte pour nous et non le sexe", poursuit Pierluigi Collina, le président de la commission des arbitres de la Fifa.

"J'espère qu'à l'avenir, la sélection d'officiels de match féminins d'élite pour d'importantes compétitions masculines sera perçue comme quelque chose de normal".

"Elles méritent d'être présentes à la Coupe du monde car elles réalisent constamment des performances de très haut niveau".

Mukansanga sera rejointe au Qatar par la Française Frappart et la Japonaise Yamashita, ainsi que par les arbitres assistantes Neuza Back du Brésil, Karen Diaz Medina du Mexique et Kathryn Nesbitt des États-Unis.

"Nous allons travailler ensemble pour le succès des femmes", déclare Mukansanga.

"Si une femme soutient une autre femme, bien sûr vous allez voir des fruits.

"Il existe des barrières, des obstacles et des défis. Il n'y a rien d'autre à faire que de se battre avec une mentalité forte, un engagement et une implication totale - alors nous vaincrons."

Mukansanga sait qu'elle fera l'objet d'une attention particulière en raison de l'intérêt porté au plus grand tournoi de football.

"Les gens ne seront jamais toujours contents de vous. C'est donc à vous de faire ce que vous avez à faire - rester dans les lignes, ne pas sortir de l'interprétation des Lois du Jeu et de ce que le jeu exige.