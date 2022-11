Coupe du monde 2022 : six questions auxquelles sont confrontées les équipes africaines au Qatar

il y a une heure

Le latéral droit marocain Achraf Hakimi et le gardien de but sénégalais Edouard Mendy font partie des stars du football africain en quête de gloire à la Coupe du monde.

Certaines équipes peuvent-elles atteindre les quarts de finale ?

Les sélections africaines qualifiées à la phase finale de la compétition ont un défi à relever, car aucune équipe du continent n'a atteint les quarts de finale en 2018. Le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, qui reviennent tous cette année, représentaient l'Afrique aux côtés de l'Égypte et du Nigeria, il y a quatre ans.

Le Cameroun et le Ghana retrouvent la compétition mondiale cette année, après de mauvaises prestations en 2014. Leur participation s'était soldée par des bagarres sur le terrain et une dispute relative aux primes à percevoir.

Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des nations pour la première fois en février dernier, le Sénégal a vu l'absence de Sadio Mané, pour cause de blessure, réduire considérablement ses espoirs. Ses penaltys ont permis au Sénégal de remporter la couronne continentale et de se qualifier à la Coupe du monde.

Malgré un entraîneur qui a pris ses fonctions il y a seulement deux mois, le Maroc pourrait être l'équipe la moins heureuse du groupe F, qu'il partage avec la Belgique, dont la sélection vieillit, la Croatie, vice-championne du monde 2018, et le Canada.

Le Cameroun a joué avec le rythme et la puissance à certains moments, lorsqu'il accueillait la Coupe d'Afrique des nations de cette année. S'agissant du Cameroun, il faut se souvenir de la prédiction de l'attaquant devenu président de sa fédération de football, Samuel Eto'o, selon laquelle les Lions indomptables, dirigés par Rigobert Song, décevants lors des récents matchs amicaux, battront le Maroc en finale de la Coupe du monde.

Seules trois équipes africaines ont atteint les quarts de finale de la compétition mondiale. Aucune autre équipe n'a été plus près que le Ghana du but. Son penalty manqué à la dernière minute des prolongations, contre l'Uruguay en 2010, sera constamment présent à l'esprit lorsque les deux équipes se rencontreront encore dans le groupe H.

Le Sénégal a perdu à la fois son talisman et son principal attaquant lorsque Mané, meilleur buteur de l'histoire de son pays avec 34 réalisations, a été écarté du tournoi.

L'attaquant de Watford Ismaïla Sarr et l'attaquant d'Alanyaspor Famara Diédhiou, avec 10 buts internationaux chacun, sont les deux autres meilleurs buteurs des Lions du Sénégal. La pointe de l'attaque pourrait également revenir à Boulaye Dia, de Salernitana.

Cissé, qui a fait partie de la génération dorée du Sénégal ayant atteint les quarts de finale au Japon et en Corée du Sud en 2002, a pris les rênes de l'équipe il y a sept ans et s'appuiera sur toute son expérience pour élaborer un nouveau plan de jeu au pied levé.

Les Sénégalais affronteront les Pays-Bas dans leur premier match du groupe A, lundi 21 novembre, avant de rencontrer le pays hôte et l'Équateur.

Qui sera la star africaine en remplacement de Mané ?

Mohammed Salah et Riyad Mahrez étant également absents, l'Égypte et l'Algérie n'ayant pas réussi à se qualifier, l'occasion est donnée à d'autres joueurs d'être les vedettes africaines de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain ghanéen Mohammed Kudus se fera remarquer s'il poursuit sa forme étincelante en Ligue des champions avec l'Ajax, et le Cameroun possède des attaquants talentueux avec Eric Maxim Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi et Vincent Aboubakar, qui a inscrit huit buts en sept matchs lors de la Coupe d'Afrique des nations.

Les Tunisiens espèrant que le milieu de terrain Aïssa Laïdouni continuera de faire bonne impression, Hakim Ziyech tentera d'être à la hauteur après la longue saga de son exclusion de la sélection marocaine. Avec un but dans sa propre moitié de terrain, lors d'un récent match amical.

En raison d'une querelle avec l'ancien entraîneur Vahid Halilhodzic, l'ailier de Chelsea avait été écarté l'année dernière et n'avait pas été retenu pour la Coupe d'Afrique des nations. Le joueur de 29 ans, qui a quitté le football international en février, a retrouvé sa place après le licenciement du Bosniaque il y a trois mois.

Le climat est-il favorable aux équipes africaines ?

Cette Coupe du monde se tient en dehors du calendrier habituel de la compétition, qui se jouait en juin et juillet, pour éviter la chaleur de la mi-année au Qatar, où les températures moyennes de l'après-midi sont d'environ 40 degrés Celsius. Le mercure peut même y atteindre 50 degrés.

Le climat peut s'avérer trop lourd pour les équipes européennes, avec des températures de 27 à 30 degrés en novembre et décembre, et une humidité qui donne l'impression qu'il fait plutôt 30 à 35 degrés, bien que les habitants parlent d'un temps anormalement chaud au Qatar en ce moment.

Cependant, les températures baissent en soirée et les stades construits pour le tournoi ont été conçus pour maximiser l'ombre, avec de l'air conditionné, qui devrait également faire baisser les températures sur le terrain à 21 degrés.

Les équipes africaines sont habituées à diverses conditions lors des éliminatoires et des tournois organisés sur le deuxième plus grand continent du monde, notamment à une chaleur intense. Cette expérience pourra-t-elle leur être profitable au Qatar ?

Les Qataris, dont l'équipe nationale prend part à la Coupe du monde, soutiendront-ils les deux équipes nord-africaines ?

Les Aigles de Carthage ont bénéficié de la présence d'un grand nombre de supporters au Qatar pendant leur parcours. On s'attend à ce que l'atmosphère soit comme à la maison lorsqu'ils reviendront dans le Groupe D pour affronter le Danemark, l'Australie et la France, l'équipe championne en titre.

Les Nord-Africains ont besoin de toute l'aide possible pour atteindre la phase à élimination directe pour la première fois, à la sixième tentative.

"Nous allons jouer sur un continent qui nous est familier, il y a une grande diaspora tunisienne au Qatar. Elle s'est montrée lors de la Coupe arabe, dont les stades étaient remplis de rouge tunisien. Et si cela peut nous aider à nous surpasser et à faire plus, ce sera excitant", ajoute Khazri.