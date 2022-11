Tensions France - Mali : Bamako met fin aux activités des ONG soutenues par l'État français

Le gouvernement de transition du Mali a annoncé lundi soir avoir décidé d'interdire, avec effet immédiat, les activités menées par des organisations non gouvernementales (ONG) opérant dans le territoire malien avec un financement ou un soutien matériel et technique de la France.

Le colonel Abdoulaye Maïga dénonce dans son communiqué des "allégations fantaisistes" et un "subterfuge destiné à tromper et à manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali".