Entrepreneuriat au Sénégal : le franc succès entrepreneurial de la styliste et actrice Ndèye Bineta Lèye

il y a 33 minutes

"C'était très difficile quand je commençais. Je me rappelle que n'avais même pas une chaise, pas d'argent non plus pour refaire la peinture de ma boutique. Pendant les premières semaines, j'utilisais une chaise que me prêtait le vigile", se souvient Ndèye Bineta Lèye.