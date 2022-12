Attaque de pit-bull en Afrique du Sud : "Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où les chiens mangent les enfants".

Vumani Mkhize

BBC News, Phomolong

il y a une heure

Avertissement : Certains lecteurs peuvent trouver les détails de cette histoire choquants.

Les habitants du township de Phomolong, en Afrique du Sud, ont été réveillés par des cris horribles dimanche matin dernier.

Ils provenaient d'un petit garçon de trois ans qui avait été attaqué et déchiqueté à mort par deux pit-bull terriers américains.

Le petit garçon était sorti avec des amis dans le jardin clos d'un voisin, où les deux pitbulls étaient habituellement attachés dans une cage. Mais ce matin-là, ils étaient en liberté et se promenaient.

C'est alors que les enfants jouaient que les chiens se sont jetés sur Keketso Saule.

Sa famille dévastée affirme que l'attaque sauvage a duré plusieurs minutes.

"Si quelqu'un ne l'avait pas tiré de là, les chiens auraient fini de [le] manger", déclare sa tante désemparée, Nthabeleng Saule, à la BBC.

"Un côté de son visage était parti et on pouvait voir son cerveau".

Une vidéo prise pendant l'attaque montre des parents et des voisins horrifiés qui crient de stupeur et regardent les chiens vicieux sans savoir quoi faire ni comment intervenir.

Ce n'est que lorsque quelqu'un a versé de l'eau chaude sur les chiens que les gens ont pu tirer le corps sans vie de Keketso loin d'eux.

Dans un élan de colère, la foule, qui s'était précipitée sur les lieux, s'est retournée contre les chiens et a commencé à leur jeter des objets.

Ils ont réussi à en assommer et à en attraper un, qu'ils ont brûler.

La police est alors arrivée alors que la communauté criait vengeance, et le propriétaire des chiens, Lebohang Pali, âgé de 21 ans, a été arrêté et inculpé pour détention de chiens dangereux. Il risque une amende ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans, ou les deux.

Le deuxième chien a été emmené et euthanasié par la SPCA, une association de protection des animaux.

M. Pali a depuis été libéré sous caution - fixée à 300 rands (14960 F CFA). On ne sait pas s'il retournera dans la maison qu'il louait.

Lorsque nous avons visité le quartier de la province de l'État libre, à environ 250 km au sud-ouest de Johannesburg, les restes calcinés dans la rue devant la maison de la famille Saule témoignaient des scènes macabres du week-end.

Des rochers, des bâtons et un pneu calciné jonchaient la zone où le chien avait été brûlé. Les habitants sont sortis pour exprimer leur choc et leur colère face à ce dont ils ont été témoins dimanche.

"Cet incident nous a brisé le cœur", a déclaré Emily Moerane, une jeune mère portant son enfant en bas âge.

"Nous ne voulons plus de pitbulls", déclare-t-elle, ajoutant que si le propriétaire du chien ne faisait pas face à la justice, ils "prendraient la loi entre nos mains".

À l'intérieur de la maison des Saule, la tante de Kekesto nous a montré une photo du petit garçon aux yeux brillants et souriants sur son téléphone.

Luttant pour retenir ses larmes, elle a évoqué le traumatisme de la famille.

"Les choses ne vont pas bien, pas bien du tout. Même la mère, la grand-mère et le grand-père de l'enfant ont été témoins de ce qui s'est passé", déclare-t-elle.

"Il va falloir du temps pour qu'ils comprennent pourquoi ils [les chiens] ont mangé l'enfant".

Cessiondes pitbulls

L'un des badauds à l'extérieur m'a dit qu'il y avait un autre pitbull dans la rue, indiquant une maison directement en face de celle des Saule.

Le propriétaire du chien, Mokete Selebano, m'a accueilli et m'a emmené dans sa cour arrière, son pitbull brun sautant ludiquement sur lui et sa femme.

Légende image, Mokete Selebano, qui vit à Phomolong, a décidé d'abandonner son pitbull Junior.

"C'est Junior - il est comme mon fils", a-t-il dit.

Mais craignant l'animosité de la communauté envers les pitbulls, M. Selebano a déclaré qu'il allait abandonner son animal.

"Nous ne pouvons pas vivre comme ça dans un monde où les chiens mangent les enfants. Si la communauté est en colère, je ne peux rien faire. Mais le voir partir est très douloureux pour moi et ma femme".

Suite à une récente vague d'attaques mortelles de pitbulls, de nombreuses personnes comme M. Selebano ont volontairement rendu leurs chiens.

Trois jours après la mort de Kekesto, un bambin de 15 mois est mort à l'hôpital après avoir été attaqué par un pitbull dans la province du Cap-Oriental.

À Bloemfontein, 49 pitbulls ont été remis à la SPCA après qu'un garçon de huit ans, Olebogeng Mosime, ait été tué par l'un d'eux la semaine précédente.

Le jour même de la mort de Kekesto, une jeune fille a été attaquée par trois pitbulls à Cape Town. Blessée et transportée d'urgence à l'hôpital, la communauté s'est retournée contre les animaux, les lapidant et les incendiant.

Les chiens remis à la SPCA seront tous évalués individuellement et l'organisation a lancé un appel au gouvernement pour qu'il l'aide à faire face à cet afflux.

L'association à but non lucratif Animals 24-7 dispose d'un registre des attaques de chiens mortelles rapportées dans les médias sud-africains depuis 2004. Avec les deux décès de cette semaine, qui doivent encore être inclus dans sa liste, elle portera à 37 le nombre total de décès dus à des pitbulls au cours des 18 dernières années.

Dix-huit des victimes étaient des enfants - dont cinq ont été tués cette année, ce qui en fait le pire bilan en matière de décès d'enfants.

Quatre décès d'enfants ont été signalés en 2017, la pire année enregistrée depuis 2004 avec huit décès au total - et depuis 2016, au moins un décès par un pitbull a été signalé chaque année.

Selon le cabinet d'avocats DSC Attorneys, qui traite les cas de blessures corporelles, les incidents impliquant des chiens sont en hausse.

"Nous avons eu plus de 70 demandes liées à des morsures de chiens cette année à ce jour - donc une moyenne de six par mois - et rien qu'en octobre, nous avons eu 50 % de demandes de plus que le mois précédent", a déclaré la directrice du cabinet, Kirstie Halsam, à la BBC.

Le meurtre de Storm Nuku, 10 ans, par les deux pitbulls de compagnie de sa famille en septembre a incité la Fondation Sizwe Kupelo à lancer une pétition en ligne demandant l'interdiction des chiens comme animaux de compagnie en Afrique du Sud.

"La défense des amoureux des pitbulls selon laquelle c'est la façon dont on élève le chien qui compte ne tient pas la route. De nombreuses personnes, y compris des joggeurs, ont été attaquées et tuées par des pitbulls", peut-on lire dans la pétition, qui compte à ce jour plus de 129 000 signatures.

"Il est temps que le gouvernement sud-africain prenne des mesures décisives et impose une interdiction totale de la possession de pitbulls comme animaux domestiques."

Les rings de combats de chiens

La peur du crime est considérée comme un facteur majeur dans le dressage d'animaux comme les pitbulls pour en faire des chiens de garde. M. Selebano, qui a acheté Junior pour protéger sa femme lorsqu'elle était seule à la maison, affirme qu'il y a beaucoup de pitbulls dans la commune de Phomolong.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les pitbulls sont populaires comme chiens de garde en Afrique du Sud - et on les voit souvent dans les townships.

L'augmentation du nombre de propriétaires de pit-bulls, en particulier dans les townships, n'a pas pour seul but de se protéger, mais de participer à des combats de chiens illégaux.

Les animaux sont dressés pour être agressifs, maintenus dans des enclos étroits et enchaînés dans le seul but de se battre et de s'entretuer. Souvent organisés par des syndicats, les gens paient pour assister à ces combats et y parier.

En juillet, la SPCA a démantelé un réseau de combats de chiens dans le Grassy Park du Cap, sauvant sept chiens, dont trois chiots pitbulls, après que les autorités ont eu connaissance d'une vidéo montrant des chiens encouragés à se battre.

Les combats de chiens sont passibles d'une amende de 4 700 dollars ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans, ou des deux.

"L'élevage de basse-cour est également devenu un problème : des propriétaires croisent des pitbulls avec d'autres races, comme les Boerboels, pour des combats de chiens illégaux.

Légende image, Lins Rautenbach, de la Pitbull Federation of South Africa, affirme que le comportement d'un chien dépend de ses propriétaires.

Cela signifie que les chiens peuvent ressembler à des pitbulls terriers américains, mais qu'ils sont plus agressifs et plus enclins à mordre les gens, en particulier les enfants

Les détracteurs d'une interdiction pure et simple des pitbulls affirment que cela ne résoudra pas le problème des propriétaires irresponsables.

"Ces mutilations sont tout simplement tragiques", a déclaré à la BBC Lins Rautenbach, porte-parole de la Pitbull Federation of South Africa.

Mais elle a rejeté la faute sur les propriétaires des chiens - en disant que des lois doivent être mises en place pour s'occuper d'eux.

"L'interdiction de la race signifie que les personnes en Afrique du Sud qui veulent se sentir en sécurité vont passer de cette race à une autre.