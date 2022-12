Elections 2023 au Nigeria : la chasse aux enfants et aux morts

il y a 56 minutes

Des enquêteurs numériques amateurs ont découvert de nombreuses cartes d'électeurs sur lesquelles figuraient des photos d'enfants. D'autres personnes figurant sur la liste préliminaire semblaient s'être inscrites plus d'une fois, simplement en changeant l'expression de leur visage, leurs vêtements ou leur façon de s'asseoir.

L'âge minimum légal pour voter est de 18 ans et en inscrivant des enfants et en obtenant plus d'une voix, les politiciens véreux peuvent gonfler leur soutien.