Nonuplés du Mali : ils quittent le Maroc pour rentrer chez eux

il y a une heure

Les filles - nommées Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama et Oumou - et les garçons - nommés Mohammed VI, Oumar, Elhadji et Bah - pesaient entre 500g et 1kg à la naissance, a déclaré à l'agence de presse AFP le professeur Youssef Alaoui, directeur médical de la clinique où ils sont nés.