Coupe du monde 2022 au Qatar : qui sont ces héros qui sont en train d'écrire une belle page de l'histoire du Maroc ?

il y a une heure

Leurs résultats au Qatar qui leur a permis de devenir la première équipe africaine à atteindre ce stade, ont été une surprise pour beaucoup. D'autant plus qu'après que le licenciement au mois d'août de l'entraîneur qui a qualifié les Lions de l'Atlas à ce tournoi.

Considéré comme l'un des plus grands outsiders du football nord-africain, avec un seul titre continental en 1976, le Maroc a gagné 2-0 contre la Belgique lors de son deuxième match du groupe F. C'était sa première victoire en Coupe du monde depuis 1998, après avoir échoué à se qualifier pour quatre tournois consécutifs.

Quatorze des 26 joueurs de l'équipe marocaine sont nés à l'étranger - plus que n'importe quelle autre équipe du tournoi - et un mélange éclectique de joueurs issus de communautés de migrants en pleine expansion à travers l'Europe les aide à innover.

Un tournant crucial pour l'équipe a eu lieu trois mois avant la phase finale, lorsque Vahid Halilhodzic a été limogé de son poste d'entraîneur et remplacé par Regragui, qui a remporté le championnat national et la Ligue des champions africaine avec le Wydad Casablanca la saison dernière.

Le Maroc a été soutenu avec véhémence lors de la première Coupe du monde organisée dans le monde arabe et ses légions de supporters seront rejointes par des milliers d'autres. La compagnie nationale Royal Air Maroc a annoncé qu'elle effectuera des vols spéciaux de Casablanca à Doha mardi.

Les joueurs sont devenus des héros au milieu des célébrations de victoires joyeuses à travers l'Afrique du Nord, et par la diaspora en Europe, mais ils ont gardé les pieds sur terre - à l'image de Achraf Hakimi embrassant sa mère après les victoires et l'ailier Sofiane Boufal dansant avec la sienne sur le terrain après avoir battu le Portugal en quarts de finale.

Bono et le Maldini marocain - Les arguments de la défense

La solidité défensive a été un facteur clé, avec un seul but encaissé en huit matches sous la direction de Regragui , qui d'ailleurs un but contre son camp lors de la victoire contre le Canada.

L'arrière droit Hakimi est sans aucun doute la figure de proue de l'équipe et n'est pas étranger aux grands clubs européens, avec des passages au Real Madrid, au Borussia Dortmund et à l'Inter Milan à l'âge de 24 ans.

Il a dû modérer quelque peu ses instincts offensifs, mais la star du Paris St-Germain a montré un éclat de son tempérament et de son talent avec son penalty de la Panenka pour la victoire en huitième de finale contre l'Espagne.

Le Maroc a battu l'Espagne 3-0 aux tirs au but après un match nul 0-0 en huitièmes de finale, Hakimi ayant inscrit le penalty décisif.

Le capitaine Romain Saiss , surnommé "le Maldini marocain" par l'ancien entraîneur des Wolves Bruno Lage, et Nayef Aguerd, de West Ham, ont été très solides en défense centrale, mais comme ils sont tous les deux incertains pour le match contre la France, Jawad El Yamiq et Badr Benoun pourraient être appelés à débuter.

Jouant actuellement en Espagne pour le Real Valladolid après un passage en Italie, El Yamiq, 30 ans, faisait partie de l'équipe du Maroc qui a remporté le Championnat d'Afrique des Nations, une compétition réservée aux joueurs nationaux, en 2018, tandis que Benoun mesure 1,85 m et était surnommé "Sultan" par ses coéquipiers d'Al Ahly avant de passer du géant égyptien à un club qatari cette année.

Noussair Mazraoui, du Bayern Munich, n'ayant pas pu participer au quart de finale en raison d'une blessure, Yahya Attith-Allah , l'un des trois joueurs de l'ancien club de Regragui, le Wydad, est entré en jeu et a semblé calme malgré ses débuts internationaux en mars.

Si vous parvenez à prendre le dessus sur une défense redoutable, il vous faudra ensuite trouver le moyen d'éliminer Yassine Bounou , né au Canada et surnommé Bono.

Remplaçant en Russie il y a quatre ans, le joueur de 31 ans a remporté la Ligue Europa avec Séville en 2020 et a gagné le Trophée Zamora la saison dernière pour avoir été le meilleur gardien de la Liga espagnole.

"Quand vous avez l'un des meilleurs gardiens du monde, cela vous donne de la confiance, et Yassine nous donne cela", a déclaré Regragui après que son équipe ait éliminé le Portugal.

"Il nous a beaucoup aidés et quand il entre dans le jeu, nous sommes pratiquement inarrêtables".

"D'où vient ce garçon ?" - Milieu de terrain travailleur

Sofyan Amrabat a été l'un des joueurs les plus marquants dans la course au dernier carré, avec son pressing incessant et ses tacles durs constituant un écran solide pour la défense marocaine.