L'Afrique semble être la mariée potentielle courtisée par des prétendants du monde entier.

Chacun est désireux d'adoucir, mais il semble admis que, de nos jours, insister sur une relation exclusive avec les pays africains n'est peut-être plus tenable.

Washington se bat pour attirer l'attention de Pékin, et dans une certaine mesure de Moscou, et le sommet américano-africain qui vient de s'achever est le dernier exemple en date de cette lutte.

Ces dernières années, la Chine a devancé les États-Unis. Ses échanges commerciaux avec l'Afrique dépassent désormais le montant que les États-Unis, ou d'autres nations occidentales, réalisent avec le continent.

La précédente administration américaine du président Donald Trump avait été explicite dans son évaluation de la relation de la Chine avec l'Afrique.

Elle a axé sa politique africaine sur la lutte contre ce qu'elle considérait comme une Chine "prédatrice" lorsqu'elle a été dévoilée par l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Il a également déclaré ne pas vouloir gaspiller "l'argent durement gagné par les contribuables".

Mais cette semaine, la rhétorique de la Maison Blanche a montré une approche différente.

Crédit photo, Reuters/EPA Légende image, Le président du Mozambique, Filipe Nyusi (en haut à gauche), le Nigérien Mohamed Bazoum (en haut à droite), le Somalien Hassan Sheikh Mohamud (en bas à droite) et le Rwandais Paul Kagame (en bas à gauche) ont tous eu l'occasion de s'exprimer lors du sommet.

Tout d'abord, le mot "Chine" n'est pas sorti des lèvres du président Joe Biden lors de son discours principal devant les dirigeants africains mercredi.

Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait donné un indice de cette approche lorsque, lors de sa première visite sur le continent, il avait déclaré : "Notre politique africaine concerne l'Afrique, pas la Chine".

Néanmoins, la rivalité ne fait aucun doute et les États-Unis ont clairement fait part de leur intention de promouvoir et d'étendre leurs intérêts dans les domaines de la santé, de l'environnement, des énergies propres et de la sécurité, ainsi que du commerce.

Les discussions du sommet se sont concentrées sur le renforcement des programmes déjà existants, notamment :

Prosper Africa - une initiative du gouvernement américain "visant à accroître le commerce bilatéral" entre les nations africaines et les États-Unis, lancée en 2018.

La loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (Agoa) de l'ère Clinton, qui offre aux fabricants de vêtements africains un accès préférentiel au marché américain

L'initiative Power Africa lancée par le président Obama pour connecter des millions d'Africains au réseau électrique, entre autres.

Mais les succès de ces programmes ont été lents à se concrétiser.

L'Afrique ne représente qu'un peu plus de 1 % du commerce extérieur américain, qui est dominé par les importations de pétrole du Nigeria et de l'Angola.

M. Blinken a décrit les possibilités qu'une coopération plus étroite pourrait apporter.

"Ensemble, en tant que plus grande économie du monde et l'une des régions économiques à la croissance la plus rapide, il est possible de construire l'un des partenariats économiques les plus fructueux du 21e siècle".

Pour y contribuer, il a annoncé l'intention de son pays d'envoyer un conseiller en investissement au secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, créée par l'Union africaine pour éliminer les obstacles au commerce et promouvoir la croissance sur le continent.

Crédit photo, AFP Légende image, Le président sénégalais et actuel chef de l'Union africaine, Macky Sall, a déclaré que l'Afrique voulait "porter notre partenariat à un niveau supérieur dans une approche inclusive".

Les États-Unis sont sans aucun doute à l'affût des opportunités économique

Outre les économies à croissance rapide, l'Afrique abrite également la population la plus jeune et la plus dynamique du monde. Cela signifie que le marché de la consommation se développe rapidement, tout comme la main-d'œuvre, deux aspects qui rendent les affaires avec le continent attrayantes.

Mais cela présente également des défis potentiels en matière de sécurité.

Si les économies ne se développent pas, les jeunes sont plus susceptibles de faire des voyages risqués pour trouver une meilleure vie ailleurs. En outre, une population mécontente peut servir de terreau à l'extrémisme.

Ce phénomène a en partie alimenté la violence actuelle dans la Corne de l'Afrique et dans la zone du Sahel en Afrique de l'Ouest.

Les États-Unis participent à la lutte contre ce phénomène dans ces deux régions, aux côtés des pays hôtes.

Mais l'entrée du groupe russe Wagner et l'alliance de plusieurs gouvernements africains avec ce groupe ont tendu les relations de ces pays avec les États-Unis en particulier et l'Occident en général.

Plus d'une douzaine de pays africains entretiennent également des relations amicales avec le gouvernement russe. Au moins 17 d'entre eux se sont abstenus lors d'un vote de l'ONU visant à condamner la guerre en Ukraine.

Beaucoup invoquent la neutralité pour justifier leur position. Les États-Unis leur ont toutefois fait comprendre que ce n'était pas le moment d'être neutres.

Lors du sommet, cependant, il n'en a pratiquement pas été question.

L'adoucissement des relations entre les États-Unis et l'Afrique est perceptible.

Mais cela ne signifie pas nécessairement que les États-Unis abandonnent leur engagement envers les principes de la démocratie, des droits humains et de l'État de droit.

La Chine et la Russie ne posent pas les mêmes conditions et ont donc souvent une offre plus attrayante pour certains dirigeants africains qui sont réticents à l'idée que leurs problèmes de gouvernance soient examinés de près.