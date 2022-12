Choléra en RD Congo : l'épidémie sévit dans les camps des déplacés

il y a une heure

Le centre de traitement du choléra installé dans le territoire de Nyiragongo enregistre entre 50 et 60 cas par jour.

"Mon enfant vient de finir un sérum et se sent mieux. On nous a acheminés ici, ce matin. La prise en charge est gratuite", dit Claudine à BBC Afrique.