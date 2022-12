Demandeurs d'asile au Rwanda : "Se battre pour survivre"

Par Lebo Diseko

BBC News, Kigali

il y a une heure

Légende image, La BBC ne divulgue pas l'identité de Mohammed, un demandeur d'asile au Rwanda.

"Je me bats juste pour survivre", me dit un homme au regard nerveux, d'une voix légèrement tremblante.

Nous nous trouvons sur un terrain vague à Kigali, la capitale du Rwanda. Il est entouré d'arbres pour nous cacher des regards indiscrets.

Mohammed est venu dans ce pays en demandant l'asile. Il dit avoir fui vers le Rwanda depuis l'Éthiopie, où il s'était réfugié jusqu'à ce que des agents de son pays d'origine tentent de le kidnapper.

Mohammed dit que la vie à Kigali est difficile, mais il a tellement peur des représailles pour avoir parlé à un journaliste qu'il m'a demandé de ne pas divulguer son vrai nom ou le nom de son pays d'origine, sauf qu'il est en Afrique.

Depuis des jours, nous essayons d'obtenir d'un demandeur d'asile vivant au Rwanda qu'il nous parle officiellement. À chaque fois, les gens acceptent, puis deviennent mystérieusement indisponibles, souvent après avoir reçu la visite d'un "chef de communauté".

"J'ai demandé l'asile", me dit Mohammed.

"Les autorités ne disent pas non, mais tout est 'demain', ou 'revenez le mois prochain'. Cela fait presque un an qu'ils ne me l'ont pas donné".

Je m'étais entretenu avec Mohammed alors que la Haute Cour de Londres examinait la légalité du projet controversé du gouvernement britannique d'envoyer certains demandeurs d'asile au Rwanda.

Plus tôt dans la journée de lundi, les juges ont estimé que la politique du gouvernement britannique était légale et que toute relocalisation au Rwanda serait "conforme à la Convention des Nations unies sur les réfugiés", bien que les cas de huit demandeurs d'asile individuels n'aient pas été correctement examinés.

Le gouvernement britannique estime que la perspective d'être envoyé au Rwanda pour y faire traiter les demandes d'asile aura un effet dissuasif sur les personnes qui traversent la Manche sur de petits bateaux.

Mais les critiques de l'opposition affirment que cette politique est cruelle, inapplicable et coûteuse.

Auparavant, l'ONG Human Rights Watch (HRW) avait exprimé son inquiétude quant aux conditions de vie au Rwanda, affirmant qu'il y avait "répression de la liberté d'expression, détention arbitraire, mauvais traitements et torture".

Dans son évaluation publiée au début de l'année, le gouvernement britannique avait déclaré que "nonobstant certaines restrictions à la liberté d'expression et/ou à la liberté d'association", il était peu probable qu'une personne relocalisée depuis le Royaume-Uni soit victime de mauvais traitements.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le projet d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda suscite la controverse au Royaume-Uni.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés a déclaré à la Cour que le Rwanda ne disposait pas des "éléments minimums nécessaires à un système d'asile accessible, fiable, équitable et efficace".

Elle craignait que des personnes ne soient renvoyées dans des pays où elles risquent la torture.

Dans un rapport publié en juin, l'agence des Nations unies a déclaré que "l'efficacité et la rapidité de la procédure d'asile sont préoccupantes, les décisions pouvant prendre jusqu'à un ou deux ans pour être rendues dans certains cas".

Mohammed dit qu'il a l'impression que sa vie est en suspens. Il ne peut pas travailler légalement car il n'a pas de papiers en règle.

"Les amis et les parents nous aident", me dit-il, ajoutant que des petits boulots lui assurent un petit revenu.

Mais avec une femme et des enfants à charge, l'incertitude fait des ravages.

Il dit qu'il aimerait quitter le Rwanda et aller "partout où règne la paix, comme au Canada ou en Australie".

Parmi les préoccupations soulevées par les militants opposés au projet britannique figure le traitement réservé aux personnes LGBT au Rwanda.

Contrairement à certains pays voisins, les actes homosexuels ne sont pas illégaux au Rwanda. Mais dans une lettre ouverte adressée au ministère britannique de l'intérieur, HRW a déclaré que "dans la pratique, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels sont stigmatisés au Rwanda".

En 2021, elle a documenté la manière dont les autorités ont "détenu arbitrairement, harcelé, insulté et battu" neuf personnes transgenres ou homosexuelles au centre de transit de Gikondo à Kigali, un lieu de détention non officiel, selon HRW.

Crédit photo, Getty Images Légende image, HRW a critiqué le centre de transit de Gikondo dans la capitale rwandaise (photo d'archive).

"Les personnes interrogées ont déclaré avoir été ciblées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre et avoir été traitées plus mal que les autres détenus. Les policiers ou les gardiens les accusaient d'être des sans-abri, des voleurs ou des délinquants et les gardaient dans une pièce réservée aux hommes "délinquants", a indiqué l'ONG.

Une personne qui comprend la stigmatisation associée à l'homosexualité au Rwanda est Patrick Uwayezu.

Il est membre homosexuel de l'Église évangélique de Dieu en Afrique au Rwanda, la seule à Kigali qui accueille les membres LGBT.

Homme de petite taille, doté d'une voix puissante, il dirige la chorale le dimanche où nous visitons l'église.

Il me dit ensuite que les personnes LGBT ont souvent du mal à accéder à des services tels que les soins de santé en raison des attitudes à leur égard. Cela peut même affecter les chances de trouver un emploi.

"Si vous cachez votre identité, ils peuvent vous donner un emploi. Mais si [les employeurs découvrent] votre identité, ils vous diront : "Partez, partez, on ne peut pas travailler avec vous."

"Je pense que beaucoup de gens ne nous comprennent pas dans ce pays", dit-il.

Légende image, Patrick Uwayezu affirme que les personnes LGBT ont souvent du mal à accéder à des services tels que les soins de santé au Rwanda

Au cours de notre visite de six jours, nous avons demandé à plusieurs reprises une interview avec le gouvernement. Bien qu'un porte-parole ait accepté de le faire, l'entretien promis ne s'est jamais concrétisé.

Nous avons cependant obtenu une déclaration dans laquelle un porte-parole a dit : "La discrimination sous toutes ses formes est proscrite par notre constitution et le Rwanda est accueillant pour tous."

Il a ajouté que la position de l'ONU était "clairement contradictoire" puisqu'elle critiquait le Rwanda tout en continuant à envoyer des demandeurs d'asile dans le pays, dont plus de 100 en provenance de Libye au début de cette année.

Mais en réponse à la décision de la Haute Cour de Londres, qui a estimé que le plan du gouvernement britannique était légal, le gouvernement rwandais s'est félicité de cette décision et a déclaré qu'il était "prêt à offrir aux demandeurs d'asile et aux migrants la sécurité et la possibilité de construire une nouvelle vie au Rwanda".

Il y a aussi des histoires de réfugiés qui ont réussi au Rwanda. Teklay Teame est arrivé ici d'Érythrée il y a presque 25 ans, en 1998.

Il dirige aujourd'hui une chaîne de magasins de gros et de supermarchés.

Lorsque je le rencontre, son personnel est en train de décharger un camion rempli de gros cartons et de les transporter dans l'un de ses nombreux magasins.

Légende image, Teklay Teame est arrivé au Rwanda en provenance de l'Érythrée en 1998.

"Lorsque je suis arrivé ici, tout était nouveau pour moi. Mais les gens étaient si amicaux qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour m'intégrer. J'ai commencé avec quatre personnes. Maintenant, j'en ai plus de 600", dit-il.

Contrairement à de nombreux réfugiés, M. Teklay disposait de l'argent nécessaire pour lancer son entreprise.

Pourtant, dit-il, le Rwanda offre des opportunités pour tous, à condition de respecter les règles du jeu.

M. Teklay dit qu'il connaît des Erythréens qui "sont arrivés ici sans rien en tant que réfugiés. Mais ils ont lancé leur propre vie et leurs propres entreprises".

Je lui demande s'il comprend les craintes des personnes opposées au projet d'envoyer des demandeurs d'asile du Royaume-Uni au Rwanda.

"Je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais je ne vois pas de raison d'avoir peur ici", répond-il.

La vue au coucher du soleil sur Kigali est spectaculaire : un soleil rouge vif disparaissant derrière des collines verdoyantes.

La circulation et la ville en contrebas sont ordonnées et efficaces, ce que les pays du monde entier pourraient envier.

Ceux qui se sont opposés à l'accord du gouvernement britannique ont dit que sous la surface se cache un véritable sentiment de peur.

C'est pourquoi - comme on s'y attendait largement - les opposants à ce plan vont probablement faire appel.