Bronzes du Bénin : l'Allemagne restitue des objets pillés au Nigeria

il y a une heure

Le retour de cet ensemble de bronzes du Bénin fait suite à un accord conclu plus tôt cette année pour transférer la propriété de plus de 1 000 de ces objets précieux.

Réparer une "histoire coloniale sombre"

Les mesures visant à restituer les objets volés à l'époque coloniale ont pris de l'ampleur ces dernières années alors que les pays et les musées européens se débattent avec la manière dont les artefacts sont entrés en leur possession.

Le terme bronzes du Bénin fait référence à des milliers de sculptures, plaques et gravures en métal réalisées entre le XVe et le XIXe siècles et pillées par les troupes britanniques en 1897 dans le royaume ouest-africain du Bénin, dans l'actuel État d'Edo au Nigeria.