Scandale du sirop contre la toux en Gambie : Une commission estime que l'entreprise indienne est responsable des décès

il y a 23 minutes

Mais l'organisme mondial de santé a déclaré à la BBC qu'il ne faisait que suivre son mandat et qu'il "s'en tenait aux mesures prises".

Après des semaines d'enquête, la commission parlementaire gambienne a recommandé aux autorités de prendre des mesures sévères, notamment l'interdiction de tous les produits Maiden Pharmaceuticals dans le pays et l'engagement de poursuites judiciaires contre la société.

La commission a déclaré qu'elle "est convaincue que Maiden Pharmaceuticals [est] coupable et doit être tenue responsable de l'exportation des médicaments contaminés".

"Les conclusions restent les mêmes que celles des rapports précédents, à savoir que la solution orale de prométhazine, le sirop pour bébé Kofexmalin contre la toux, le sirop pour bébé Makoff contre la toux et le sirop pour le rhume Magrip N étaient contaminés par du diéthylène glycol et de l'éthylène glycol", a déclaré la commission parlementaire dans son rapport.

Le diéthylène glycol et l'éthylène glycol sont toxiques pour l'homme et peuvent être mortels en cas de consommation. Mais la commission a ajouté que la cause scientifique exacte de la mort des enfants était toujours en cours d'investigation.