Crise d'identité du Maroc : Africain, arabe ou amazigh ?

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Magdi Abdelhadi examine comment le football a déclenché une polémique sur l'identité marocaine.

Il est juste de dire que la Coupe du Monde au Qatar cette année a été marquée par la controverse comme aucun autre tournoi auparavant.

De la décision controversée d'accorder au Qatar le privilège d'accueillir l'événement malgré son piètre bilan en matière de droits humains au tout dernier moment où l'émir du Qatar a posé une cape arabe sur les épaules de la légende du football argentin, Lionel Messi, alors qu'il s'apprêtait à soulever le trophée dimanche.

Mais il y a une controverse qui a attiré peu ou pas d'attention en dehors de l'Afrique du Nord. Elle a commencé par une question simple : comment qualifier l'équipe marocaine, les Lions de l'Atlas, qui a stupéfié le monde entier par sa performance remarquable - défiant les pronostics pour battre des poids lourds comme l'Espagne et le Portugal ? La "première équipe arabe" ou "africaine" à atteindre la demi-finale ?

Culturellement, de nombreux Marocains se considèrent davantage comme des Arabes que comme des Africains - et certains Africains subsahariens vivant au Maroc se plaignent que les attitudes racistes ne sont jamais loin de la surface.

Mais les commentaires de l'ailier marocain Sofiane Boufal après leur victoire en Coupe du monde contre l'Espagne ont mis en lumière le débat sur l'identité continentale du pays. Il a remercié "tous les Marocains du monde entier pour leur soutien, à tous les peuples arabes, et à tous les peuples musulmans. Cette victoire vous appartient".

Après un retour de bâton sur les médias sociaux, il s'est excusé sur Instagram de ne pas avoir mentionné le soutien du continent africain à l'équipe - exprimé à un moment donné par le président nigérian Muhammadu Buhari lorsqu'il a déclaré que le Maroc avait "rendu le continent entier fier de son cran et de sa dextérité".

Crédit photo, AFP Légende image, Le Maroc a reçu le soutien du reste de l'Afrique - y compris de cette foule au Sénégal - lors de son match contre la France.

Remis de ses émotions, Boufal a posté : "Je vous dédie aussi la victoire, bien sûr. Nous sommes fiers de représenter tous nos frères du continent. ENSEMBLE".

La fureur reflète les récents efforts du monarque pour encourager des liens plus étroits avec le reste du continent africain. "L'Afrique est ma maison, et je reviens à la maison", a déclaré le roi Mohammed VI en 2017, alors que le Maroc était réadmis au sein de l'Union africaine après une absence de 30 ans, en raison d'un différend sur le territoire contesté du Sahara occidental. Ce rapprochement a permis de faire fleurir les liens commerciaux, notamment avec l'Afrique de l'Ouest.

Mais le Maroc est également membre de la Ligue arabe - il appartient donc officiellement aux deux sphères culturelles.

Si l'adjectif "africain" pour décrire le Maroc est un fait géographique, l'utilisation du terme "arabe" a également aliéné de nombreux Marocains qui ne s'identifient pas comme tels.

Le Maroc compte une importante population de Berbères, ou Amazighs comme ils préfèrent être appelés - selon certaines estimations, elle représente près de 40 % de la population du pays, qui compte plus de 34 millions d'habitants. L'une des principales langues amazighes - le tamazight - est désormais reconnue comme une langue officielle aux côtés de l'arabe.

Mais il s'agissait d'une controverse longuement préparée. Immédiatement après l'attribution au Qatar du droit d'accueillir la Coupe du monde de football de 2022, ses médias ont présenté l'événement comme une "victoire de l'islam et du panarabisme", comme le soulignait un gros titre en 2010.

Au fur et à mesure que le tournoi se déroule, le vocabulaire du panarabisme et de l'islamisme revient sur le devant de la scène. Dans le conflit sur l'interdiction de l'alcool ou l'utilisation du brassard OneLove des LGBTQ, les partisans de l'islamisme et du panarabisme ont pris la défense du Qatar, de l'islam et des valeurs traditionnelles contre "l'Occident impérialiste".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Amazighs sont le peuple indigène de l'Afrique du Nord.

Mais la formulation initiale de l'événement par les médias qataris comme une "conquête islamique ou arabe", qui était passée largement inaperçue, a provoqué une réaction de colère lorsqu'elle est devenue partie intégrante du langage des commentaires courants sur les jeux.

Ainsi, lorsque les Lions de l'Atlas sont entrés dans l'histoire en devenant la première équipe masculine d'Afrique et du Moyen-Orient à se qualifier pour la demi-finale de la Coupe du monde, cela a été salué comme une victoire pour les nations musulmanes et arabes.

Après que d'autres équipes de la région - Tunisie, Arabie saoudite et Qatar - aient été disqualifiées en début de course, il était naturel que les amateurs de football des pays voisins se rallient au Maroc.

Mais certains groupes ont cherché à dépeindre le succès marocain comme quelque chose de beaucoup plus grand, plus idéologique et politique. Par conséquent, l'équipe marocaine s'est vu attribuer le rôle de porte-drapeau de l'Islam et du panarabisme.

Cet argument a été renforcé lorsque certains joueurs de l'équipe marocaine ont célébré leurs succès en déployant un drapeau palestinien sur le terrain.

Ce type de rhétorique a indigné de nombreuses personnes en Afrique du Nord, mais surtout les Marocains qui n'adhèrent pas à ces idéologies et à leur vision du monde.

Guerre des cultures

Dans une tirade d'une heure, un YouTubeur marocain dissident a critiqué ceux qui cherchent à politiser le jeu et à le transformer en une guerre culturelle mondiale.

Le frère Rachid a également rappelé à ses 385 000 abonnés que la moitié de l'équipe marocaine, y compris son entraîneur, était en fait née et avait grandi en Europe, les enfants de migrants marocains qui ont appris le jeu et sont devenus des footballeurs professionnels en Europe.

"Si vous deviez faire une analyse ADN de l'équipe marocaine, vous constateriez que la plupart d'entre eux sont amazighs. La plupart d'entre eux ne parlent pas arabe. Et s'ils le font, ce sera un 'arabe brisé' parce qu'ils ont grandi en Occident", a-t-il déclaré.

Le rôle de l'islam et la liberté d'expression sont des sujets sensibles au Maroc, où la dynastie royale se considère comme les descendants du prophète Mohamed et où le roi conserve le titre de Commandeur des croyants, terme historique désignant les premiers souverains musulmans. Pourtant, le YouTuber n'a pas eu peur d'aborder des questions épineuses :

"Le Maroc est différent du Moyen-Orient, parce que c'est fondamentalement une société berbère, les Arabes sont arrivés comme des étrangers au 7ème siècle. Aujourd'hui au Maroc, il y a des Arabes, des Berbères, des musulmans, des juifs, des athées, des non-religieux et des bahaïs, il y a des chiites et des sunnites."

Considérer ce succès marocain "comme une victoire de l'arabisme et de l'islam est une attaque contre les différentes composantes de la société marocaine", a-t-il poursuivi.

En réponse aux panarabistes ou aux islamistes qui cherchent à détourner le triomphe marocain pour leur propre usage, les messages sur les médias sociaux ont proliféré pour revendiquer l'équipe comme étant celle du Maroc. Certains ont publié des photos de l'équipe arborant des symboles amazighs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains fans marocains se sont drapés dans le drapeau amazigh.

D'autres critiques ont souligné l'absurdité de transformer un match de football en une guerre religieuse ou ethnique, arguant qu'il est inconcevable qu'une victoire de la France, du Brésil ou de l'Argentine puisse être considérée comme un triomphe du christianisme.

Ils ont souligné que cela serait impossible, étant donné le mélange ethnique et religieux de certaines équipes nationales de football en Europe par exemple.

La controverse sur la véritable identité de l'équipe marocaine est la dernière manifestation en date d'une "guerre culturelle" qui fait rage depuis des décennies en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

L'identité nationale est au cœur des deux idéologies - l'islamisme et le panarabisme - qui ont façonné le discours politique dans la région pendant des décennies.