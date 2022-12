Tentative de coup d'État en Gambie : que savons-nous de la situation ?

il y a une heure

Quatre militaires ont été arrêtés et trois complices présumés sont en fuite, selon un communiqué.

On ne sait pas exactement qui était derrière la tentative de renverser mardi le président Adama Barrow, qui a remporté un second mandat aux élections de l'année dernière.

La Gambie est un pays en grande partie stable d'Afrique de l'Ouest qui est populaire auprès des vacanciers en raison de ses plages et de sa faune.

Aucun coup de feu n'a été entendu et rien n'indique que des forces loyalistes aient été déployées pour sécuriser des sites stratégiques.

Qui sont les soldats arrêtés ?

Le gouvernement a publié hier les noms de sept soldats soupçonnés d'être à l'origine du coup d'État manqué contre le gouvernement du président Adama Barrow et a demandé à la population de ne pas paniquer, affirmant qu'il avait le "contrôle total" de la situation.

"Les personnes arrêtées sont : Le caporal Sanna Fadera de la marine gambienne, chef présumé du complot; le caporal Mbarra Touray du 1er bataillon d'infanterie, caserne de Yundum; le caporal Ebrahima Sanno de la police militaire, actuellement en congé d'études, et le sergent Gibril Darboe de la marine gambienne", a révélé Sankareh.

"Pendant ce temps, les soldats présumés impliqués dans le complot, qui sont poursuivis ou en fuite, sont : Le caporal Njie B du State Guards Battalion, l'adjudant de classe 2 Jadama de la Gambia Navy et un certain Badjie de la Gambia Navy. Les prénoms de Jadama et Badjie n'ont pas encore été établis."