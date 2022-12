Coupe du monde 2022 : six choses que l'Afrique a apprises lors d'une phase finale historique

il y a une heure

Youssef En-Nesyri a marqué trois buts en Coupe du monde, plus que tout autre Marocain.

Un record de sept victoires en phase de groupe - les cinq équipes ayant remporté au moins un match - a suffi à propulser deux équipes, le Maroc et le Sénégal, le champion d'Afrique, à une phase à élimination directe pour la deuxième fois seulement, et la première depuis 2014.

Le miracle du Maroc

C'est l'histoire africaine de la Coupe du monde : le Maroc, un outsider, a failli aller jusqu'au bout. Les Marocains ont terminé en tête de leur groupe en battant la Belgique et le Canada avant de se débarrasser de l'Espagne et du Portugal pour, finalement, atteindre le dernier carré.

Nommé en août dernier, l'entraîneur Walid Regragui a rappelé des exclus, a fait appel à des jeunes et a cultivé un esprit qui a fait des Lions de l'Atlas l'une des quatre meilleures équipes du monde.

"Nous sommes beaucoup plus qu'une famille, davantage un club qu'une équipe nationale, a déclaré Regragui. Je pense que c'est ce qui nous a donné cette grande force."

"Le monde entier est fier de cette équipe marocaine. Nous avons montré de l'envie, nous avons joué dur et nous avons donné une bonne image du Maroc et du football africain", a-t-il ajouté.

Avant le parcours sensationnel du Maroc, l'Afrique - qui a officiellement terminé quatrième - n'avait jamais dépassé les quarts de finale. Seuls le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) avaient atteint ce stade de la compétition.

Une nette avancée pour les femmes arbitres

La Rwandaise Salima Mukansanga, la Française Stéphanie Frappart et la Japonaise Yoshimi Yamashita ont été les pionnières de l'arbitrage, même si seule Mme Frappart est la première femme à avoir dirigé un match.

L'Afrique tue à nouveau les géants

Vincent Aboubakar a quitté le Qatar avec beaucoup de sensation en marquant le but qui a battu le Brésil, avant de sourire avec amertume de son carton rouge. Il lui est reproché d'avoir enlevé son maillot en célébrant son but.

L'Afrique n'est pas étrangère à l'élimination des champions en titre, le Cameroun et le Sénégal ayant battu l'Argentine et la France en 1990 et 2002 respectivement, mais un tel exploit remontait à une vingtaine d'années.