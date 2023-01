La quête du Biafra alimente le conflit au Nigeria : Trop peur pour se marier et enterrer les corps

Chiagozie Nwonwu

BBC News, Lagos

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Une série de meurtres horribles, d'enlèvements et d'extorsions de fonds a plongé les habitants du sud-est du Nigeria dans la peur. Un groupe armé lutte pour l'indépendance de la région, mais la frontière entre ses actions et la criminalité est de plus en plus floue.

Les troubles ont contraint les habitants à fuir des villages où ils menaient une vie paisible il y a encore quelques années.

"Mon oncle s'est enfui du village parce que ces gens lui ont demandé de leur donner de l'argent pour acheter des armes et des balles. Nos villages sont vides parce qu'ils font la loi maintenant", a déclaré un homme que nous appellerons Chike Anyikwa pour le protéger des représailles.

Campés dans les forêts voisines, les hommes armés ont formé un gouvernement parallèle dans le village ancestral de M. Anyikwa, et dans de nombreux autres, dans l'État d'Imo, qui, avec l'État d'Anambra, est le plus durement touché par le conflit.

Des camps similaires existent dans les trois autres États, Abia, Ebonyi et Enugu, qui constituent le sud-est - que les combattants voudraient voir devenir l'État indépendant du Biafra.

Les hommes armés ont usurpé les pouvoirs des fonctionnaires du gouvernement et des chefs traditionnels. Si quelqu'un veut organiser un mariage ou une cérémonie d'enterrement, il a besoin de leur permission et doit payer une taxe pour obtenir le feu vert.

Les chefs de gangs ont même assumé la responsabilité de résoudre les conflits entre les villageois sur des questions telles que les droits fonciers - un signe de l'ampleur de leur prise de contrôle.

M. Anyikwa vit dans la ville d'Enugu et - comme des milliers d'autres - n'a pas pu passer les deux derniers Noëls dans son village, rompant ainsi avec la tradition qui consiste à y retourner pour renouer avec ses racines ancestrales.

"Un parent a fait un mariage traditionnel dans notre village. Personne n'y est allé. La peur n'a permis à personne d'y aller. Les agents de sécurité viennent d'Owerri [la capitale de l'État d'Imo] et repartent ensuite parce que de nombreux postes de police ont été détruits.

"La loi que les gens connaissent est celle qui a été imposée par des tireurs inconnus, qui disent être pour le Biafra, mais nous savons qu'ils ne le sont pas", a-t-il ajouté.

La création du Biafra est un rêve de longue date pour de nombreux Igbo qui souhaitent que le sud-est et une partie du delta du Niger deviennent leur patrie indépendante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Peuple indigène du Biafra (Indigenous People of Biafra - IPOB) bénéficie d'un soutien important au sein de la diaspora.

Connus pour leurs compétences entrepreneuriales, les Igbos constituent le troisième groupe ethnique du Nigeria, représentant environ 15 % de la population du pays, estimée à quelque 217 millions d'habitants, selon le site statista.com.

La campagne sécessionniste a pris de l'ampleur dans les années 1960, lorsqu'un officier de l'armée igbo, Emeka Odumegwu Ojukwu, a déclaré la naissance du Biafra à la suite de meurtres d'habitants du sud-est dans le nord du Nigeria, mais la tentative de sécession a pris fin après une guerre sanglante de trois ans qui a fait plus d'un million de morts à cause des combats, de la famine et du manque de soins médicaux.

Malgré l'échec de la campagne du lieutenant-colonel Ojukwu, le sentiment sécessionniste perdure depuis lors, son dernier porte-flambeau étant le groupe Indigenous People of Biafra (Ipob).

Formé en 2012 par deux Igbos basés au Royaume-Uni, Nnamdi Kanu et Uche Mefor, en tant que mouvement pacifique, il a lancé une branche armée, l'Eastern Security Network (ESN), dans le sud-est du Nigeria en 2020, affirmant qu'il agissait ainsi pour défendre les Igbos, bien que ses détracteurs affirment qu'il a déclenché des violences qui ont causé d'énormes souffrances.

Le gouvernement nigérian a interdit l'Ipob et un tribunal l'a désigné comme une organisation "terroriste". Les détracteurs du gouvernement affirment que la tentative de détruire le groupe par la force militaire n'a fait qu'ajouter à la souffrance des civils qui ont vu leurs villages envahis par les troupes, et des jeunes hommes être arrêtés ou tués sur la simple suspicion d'être des partisans du mouvement.

Le maintien en détention de M. Kanu par les agents de sécurité nigérians, bien qu'un tribunal ait ordonné sa libération après avoir jugé qu'il avait été arrêté illégalement à l'étranger, signifie que le groupe ne fonctionne plus comme une force cohérente, avec une structure de commandement ou un programme politique clair.

Au lieu de cela, il s'est divisé en factions rivales, dont certaines sont plus violentes et moins disciplinées, ce qui a fait perdre à l'Ipob le soutien de nombreux Igbos qui l'avaient soutenu lors de sa création.

Les attaques menées dans toute la région par des hommes armés, que les agences de sécurité nigérianes relient au groupe, ont entraîné la mort de centaines de civils et de membres des forces de sécurité depuis le début des violences en 2020.

Les femmes, les enfants et les personnes âgées n'ont pas été épargnés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La détention du leader de l'Ipob, Nnamdi Kanu, est devenue un cri de ralliement pour le mouvement sécessionniste.

La vidéo d'une femme nue et ligotée a fait le tour des réseaux sociaux pendant les vacances de Noël,

Elle a ensuite été identifiée comme étant un officier de l'armée nigériane, qui était allé rendre visite à sa grand-mère dans l'État d'Abia, lorsque des hommes armés l'ont enlevée et ont diffusé la vidéo dans laquelle ils menaçaient de la tuer.

Une femme soldat qui se rendait à son mariage traditionnel a été enlevée de la même manière en mai 2022 et ses ravisseurs ont diffusé une vidéo dans laquelle on les voit la tuer et la décapiter. Son fiancé, un soldat à la retraite, et le neveu de celui-ci ont également été tués par les hommes qui se sont présentés comme des séparatistes.

Les ravisseurs de l'officier de l'armée se sont présentés comme des hommes armés inconnus luttant pour le Biafra et ont nié être affiliés à l'Ipob.

C'est ainsi que de nombreux gangs s'identifient dans leurs vidéos, semblant se moquer des médias qui attribuent souvent la violence dans la région à des tireurs inconnus.

Des témoins oculaires ont déclaré à la BBC que les soldats incendiaient des maisons et des commerces dans les villages alors qu'ils recherchaient l'officier de l'armée et ses ravisseurs. Le porte-parole de la 34e brigade d'artillerie à Obinze dans l'État d'Imo, le capitaine Joseph Akubo, a déclaré à la BBC que les soldats n'étaient pas responsables des incendies criminels.

Toutefois, ces incendies criminels ne sont pas rares dans la région. Dans l'un des cas les plus choquants, en octobre 2021, des soldats ont été accusés par la population locale d'avoir incendié plus de 40 maisons dans le village d'Izombe, dans l'État d'Imo, après que deux soldats et un civil aient été tués lors d'un affrontement entre des jeunes et des soldats.

Des groupes d'autodéfense, constitués avec l'appui du gouvernement pour lutter contre l'insécurité, ont également été accusés d'atrocités - un cas notable étant le meurtre de cinq jeunes hommes qui revenaient d'un mariage dans le village d'Awomama, également dans l'État d'Imo, en juillet 2022.

Chigozie Ekesinachi, dont deux de ses frères et sœurs figurent parmi les victimes, a déclaré que le groupe d'autodéfense Ebubeagu, soutenu par l'État, était à l'origine de ces meurtres.

Il a ajouté que les vigiles l'ont agressé, ainsi que certains de ses proches, et les ont arrêtés lorsqu'ils se sont identifiés comme étant la famille des morts, dont les corps se trouvaient encore sur les lieux. Le Département de la sécurité de l'État (DSS) a ensuite reconnu sa responsabilité dans ces meurtres, déclarant que les hommes étaient des combattants séparatistes.

Des personnes qui se sont identifiées comme des séparatistes ont également été accusées de s'en prendre à des civils. En décembre 2021, deux chefs traditionnels ont été enlevés dans leur palais.

L'un d'eux, Paul Ogbu, a été tué et son corps jeté dans une fosse avec d'autres cadavres en décomposition, tandis que les forces de sécurité ont sauvé l'autre chef traditionnel, Acho Ndukwe, du camp des hommes armés.

Une vidéo publiée ultérieurement montre les deux hommes âgés torturés par leurs ravisseurs et accusés d'être des saboteurs de la campagne pour l'indépendance du Biafra.

Plusieurs autres chefs traditionnels ont également été enlevés, et leurs palais ont été brûlés ou tués par des séparatistes présumés.

Légende image, Les politiciens et les chefs traditionnels ont été pris pour cible par les séparatistes qui les accusent de vouloir saboter leur cause.

Chidiebube Okeoma, un journaliste qui couvre l'État d'Imo pour le journal nigérian Punch, a déclaré que l'insécurité s'étend à la capitale de l'État.

"Owerri était connue pour son activité nocturne, mais tout cela a disparu maintenant à cause des poches de meurtres. Lorsque les gens voient des visages étranges, ils se mettent à l'abri. Si un pneu de voiture éclate, les gens se mettent à courir. Imo n'était pas comme ça", a-t-il déclaré.

La ville, comme toutes les autres villes du sud-est, est déserte tous les lundis, car les séparatistes appliquent l'ordre "sit-at-home [restez chez vous]", fermant les commerces, les écoles et les bureaux du gouvernement.

Les étudiants ont ainsi manqué des examens cruciaux et les entreprises ont subi de lourdes pertes financières.

"Même les gouverneurs sont à l'intérieur de leurs bâtiments gouvernementaux, obéissant à l'ordre de rester chez soi", commente M. Anyikwa avec ironie.

Il craint que de nombreux habitants du sud-est ne puissent pas voter lors des élections générales du mois prochain, car certaines factions séparatistes ont appelé au boycott du scrutin.

En outre, des hommes armés, prétendant agir pour la cause du Biafra, ont attaqué les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante (Inec) et des personnes s'inscrivant sur les listes électorales. Ils ont également tué un membre du personnel de l'Inec en 2022.

"J'ai très honte de l'état de l'insécurité dans le sud-est", a déclaré M. Anyikwa.

À ce stade, la violence semble ne pas avoir de fin en vue. Le 2 janvier 2023, cinq personnes, dont le président général de la ville d'Obosi, proche de la ville commerciale d'Onitsha dans l'État d'Anambra, ont été tuées dans ce que le gouvernement de l'État a décrit comme des "meurtres liés à la secte".

Le même jour, dans l'État d'Imo, quatre policiers ont été tués lorsque le convoi de l'ancien gouverneur de l'État, Ikedi Ohakim, a été attaqué par des hommes armés. Le véhicule blindé dans lequel ils se trouvaient a sauvé M. Ohakim et ses enfants.

Le président Muhammadu Buhari, qui a combattu du côté nigérian pendant la guerre civile du Biafra, avait promis de traiter les séparatistes dans "la langue qu'ils comprennent" en juin 2021, suscitant de nombreuses critiques et la suppression du tweet par Twitter.

Il doit quitter ses fonctions après l'élection, et M. Okeoma espère que son successeur prendra des mesures pour résoudre le conflit dans le sud-est et les conflits dans d'autres régions du Nigeria.

"C'est un échec du gouvernement", a-t-il déclaré.