Crise de liquidité au Nigeria : La chasse à l'épargne sous les matelas

il y a une heure

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Mannir Dan Ali, ancien rédacteur en chef du journal nigérian Daily Trust, se penche sur la dernière crise financière qui a frappé le pays le plus peuplé d'Afrique à quelques semaines des élections.

L'argent liquide est roi au Nigeria - la banque électronique n'en est qu'à ses débuts. En fait, très peu de gens gardent leur argent dans les banques - et on dit souvent en plaisantant que la plupart mettent leurs économies sous leur matelas.

C'est l'une des raisons pour lesquelles il a annoncé de manière fracassante en octobre que trois des plus grosses coupures du pays allaient être remplacées.

Le principal changement de conception semble être la couleur des billets. Le billet de 1 000 naira est passé du marron au bleu, le billet de 500 du violet au vert et le billet de 200 du marron et bleu au rose.

Poussière d'or

Le problème pour un pays où les choses se déroulent rarement comme prévu, c'est que le changement doit se faire dans une fenêtre de six semaines - et après la fin du mois de janvier, les anciens billets n'auront plus cours légal.