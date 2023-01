Attentat à la bombe contre l'église de Kasindi en RD Congo : le gouvernement accuse les rebelles

il y a une heure

Les attaques des ADF dans l'est de la RD Congo sont devenues plus fréquentes depuis mars 2020.

L'ADF est l'un des groupes rebelles actifs les plus notoires dans l'est du Congo.

Mais depuis sa réémergence en RD Congo - avec une série d'attaques contre des civils congolais et une dimension jihadiste plus globale - les ADF ont de plus en plus revendiqué des attaques au nom du groupe dit État islamique.