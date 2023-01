Gambie : Ce héros qui a marqué l’histoire en affrontant un tyran

Crédit photo, Sandeng family

Dans notre série de lettres de journalistes africains, l'écrivain sierra-léonais et gambien Ade Daramy rend hommage à un homme dont la mort, il y a près de sept ans, a sans doute changé l'histoire de la Gambie.

Ebrima Solo Sandeng n'était pas dans le moule traditionnel du combattant africain de la liberté. Il n'était pas un Amílcar Cabral, libérateur de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, ni un Thomas Sankara, le révolutionnaire anti-impérialiste qui a dirigé le Burkina Faso - deux hommes tués avant d'avoir accompli l'œuvre de leur vie.

Mais en tant que politicien de l'opposition en Gambie, il s'est dressé contre la tyrannie alors que très peu osaient le faire. Près de sept ans après son assassinat, il a été honoré lors de funérailles nationales.

Crédit photo, AFP Légende image, Des funérailles nationales ont été organisées pour Ebrima Solo Sandeng dernier dans la capitale, Banjul.

Sandeng s'est battu contre les lois électorales de la petite nation d'Afrique de l'Ouest - une législation conçue pour perpétuer l'oppression et l'injustice, permettant au président de l'époque, Yahya Jammeh, de rester au pouvoir indéfiniment, après être arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1994.

Il était furieux que les frais de candidature à la présidence soient passés de 10 000 dalasi gambiens (161 dollars) à 500 000 dalasi (8 050 dollars).

En outre, les candidats de l'opposition n'ont eu droit qu'à deux semaines pour faire campagne et passer a la télévision, tandis que les tournées nationales du président pour rencontrer le peuple ont bénéficié d'une couverture générale.

En avril 2016, armé de rien de plus sinistre qu'un mégaphone, l'homme de 57 ans a pris la tête d'une marche réclamant le changement.

Mais à la vue du public, et filmés par les caméras des téléphones portables, lui et d'autres marcheurs ont été malmenés, arrêtés et embarqués dans un véhicule.

On a rapidement appris qu'ils avaient été battus, torturés et, dans le cas de Sandeng, on craignait qu'il ait été tué par des membres de la tristement célèbre Agence nationale de renseignement (NIA).

Deux jours après son arrestation, alors qu'il n'avait pas été présenté au tribunal et que les rumeurs allaient bon train, sa famille et les membres de son Parti démocratique uni sont descendus dans la rue pour réclamer son retour "mort ou vif".

Les disparitions et les meurtres n'étaient pas rares pour ceux qui sont considérés comme une épine dans le pied du régime de M. Jammeh.

Crédit photo, AFP Légende image, Le président Jammeh (à droite) a bénéficié d'une couverture générale et les politiciens de l'opposition ont à peine été mentionnés.

On pourrait dire que sa mort et la marche qui s'est déroulée deux jours plus tard ont été les événements cruciaux - ils ont allumé l'étincelle qui a finalement conduit M. Jammeh à perdre l'élection présidentielle huit mois plus tard.

Les gens en avaient tout simplement assez.

Après avoir refusé de céder, M. Jammeh a finalement pris le chemin de l'exil après sa défaite et les mesures répressives utilisées pendant ses 22 années au pouvoir ont été exposées par la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC) mise en place par le nouveau gouvernement.

Preuves médico-légales recueillies

Les preuves fournies à la TRRC ont conduit à la découverte du corps de Sandeng à Tanji, un petit village de pêcheurs.

Le cadavre a été exhumé en 2017 et, à la demande du procureur général, des experts médico-légaux ont été employés pour analyser les restes.

Crédit photo, AFP Légende image, La veuve d'Ebrima Solo Sandeng, ici en blanc, et sa famille se sont battus sans relâche pour que ses assassins soient traduits en justice.

Ils ont monté un dossier contre ses assassins, en démontrant que les abrasions et les traumatismes sur la dépouille prouvaient qu'il avait été torturé à mort et qu'il n'était pas mort d'un "choc et d'une insuffisance respiratoire", comme l'indiquait un faux certificat de décès apparu plus tard.

En juillet de l'année dernière, la Haute Cour a condamné cinq membres de l'ancienne NIA - ainsi que le médecin qui a fourni le certificat de décès - pour leur rôle dans son assassinat.

La veuve de Sandeng et ses six enfants n'ont jamais laissé son souvenir s'effacer et étaient présents au tribunal lorsqu'ils ont été condamnés.

Le chef de la NIA, Yankuba Badjie, et quatre de ses agents ont été condamnés à des peines allant de cinq à dix ans pour diverses infractions. Le médecin a été condamné à 10 ans de prison pour falsification.

Pour ceux qui souhaitaient attirer l'attention de la communauté internationale sur le cas de Sandeng, celui-ci a été présenté comme le Steve Biko de la Gambie, en référence au célèbre militant sud-africain de la lutte contre l'apartheid, mort en détention en 1977.

Mais la plupart des Gambiens se souviennent de lui comme d'un homme ordinaire qui a fait preuve d'un courage extraordinaire.

Son cousin a déclaré qu'il avait été averti que sa marche pouvait être dangereuse, mais Sandeng avait répondu : "Ne me conseillez pas, je me battrai jusqu'au bout. C'est un point de non-retour".

Des milliers de personnes en deuil

L'affluence à ses funérailles cette semaine témoigne de ce courage. Sa famille et de nombreux autres dignitaires, dont des ministres de premier plan, étaient présents.

Quelques ironies ont toutefois été notées le jour de son enterrement.

Crédit photo, AFP Légende image, Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Banjul pour rendre hommage à Sandeng lors de ses funérailles.

Les rites funéraires dans la capitale, Banjul, se sont déroulés devant un monument construit à l'origine pour commémorer le coup d'État de M. Jammeh. Connu sous le nom d'Arch 22 (le chiffre faisant référence à la date du coup d'État, le 22 juillet 1994), il a depuis été rebaptisé Never Again Arch.

Et malgré toutes les belles paroles et les éloges funèbres, les lois électorales pour lesquelles Sandeng s'est battu et est mort sont toujours en vigueur.

La meilleure façon de rendre hommage à celui qui est considéré comme un héros en Gambie serait de les abroger.