Élections au Nigeria : Comment les influenceurs sont secrètement payés par les partis politiques

il y a 48 minutes

L'équipe de la BBC chargée de la désinformation dans le monde s'est entretenue avec des lanceurs d'alerte travaillant pour deux des partis politiques nigérians, ainsi qu'avec d'éminents influenceurs qui ont décrit cette activité comme "une industrie". Les dénonciateurs disent que les partis donnent de l'argent, des cadeaux somptueux, des contrats gouvernementaux et même des nominations politiques pour leur travail.

Nous avons changé leurs noms pour protéger leur identité. "Yemi" est un éminent stratège et "Godiya" un homme politique.

Les salles de crise ou "situation rooms" sont monnaie courante à l'approche d'une élection. C'est là que les partis politiques élaborent des stratégies, développent des plans et suivent le progrès de leurs campagnes. Mais dans les salles que les dénonciateurs nous ont décrites, il y avait une autre fonction : suivre la performance des faux récits attribués aux influenceurs.

Il nous a dit qu'il avait été "courtisé" par un parti d'opposition pour cesser de promouvoir le candidat de l'APC et apporter son soutien à leur candidat.

Les messages sur sa timeline Facebook confirment qu'il l'a fait. Il nous a dit qu'il n'avait pas reçu de cadeaux d'aucune sorte pour le faire. Mais nous avons découvert un post Facebook de 2019 dans lequel il disait avoir reçu une voiture et de l'argent d'une fête en échange de son soutien sur les médias sociaux.

Un influenceur dit qu'il crée et diffuse de fausses histoires par le biais d'autres micro-influenceurs qu'il embauche.

Tactiques

Avec environ 80 millions de Nigérians en ligne, les médias sociaux jouent un rôle énorme dans les débats nationaux sur la politique. Notre enquête a mis en lumière différentes tactiques utilisées pour atteindre un plus grand nombre de personnes sur Twitter. Beaucoup d'entre elles jouent sur des sujets de division tels que les différences religieuses, ethniques et régionales.

Ce faux récit a pris de l'ampleur sur Twitter et a été partagé des milliers de fois, se répandant sur WhatsApp et d'autres plateformes.

En utilisant la recherche inversée d'images, nous avons découvert que les personnes figurant sur la photo avec M. Shettima étaient des parents peuls nomades dont il avait inscrit les enfants dans des écoles laïques en 2017, et non des membres de Boko Haram.

Un mois plus tard, des influenceurs ont largement partagé une affirmation sans preuve selon laquelle le candidat à la présidence du Parti travailliste, Peter Obi, était lié au Peuple indigène du Biafra (Ipob) - un mouvement séparatiste désigné au Nigeria comme un groupe terroriste - et suivait ses ordres. Son parti a démenti cette affirmation.

Parmi les personnes qui ont partagé cette information figure Reno Omokri, assistant spécial de l'ancien président de l'opposition Goodluck Jonathan, qui compte plus de deux millions d'abonnés sur Twitter.

Pendant ce temps, de fausses allégations selon lesquelles le candidat du PDP à la présidence, Atiku Abubakar, est tombé malade et a été évacué d'urgence hors du pays ont été partagées plusieurs fois sur Twitter.

Godiya, l'homme politique que nous avons interrogé, explique que les partis politiques demandent aux influenceurs de susciter autant d'émotions que possible avec leurs posts rémunérés.

"Nous utilisons des images qui ne sont peut-être même pas pertinentes pour l'histoire que nous essayons de raconter. Nous pouvons prendre des photos d'Afrique de l'Est dans les années 1990 dans des zones de guerre et les joindre à un tweet sur la façon dont mon groupe ethnique est tué. Lorsque les gens sont émus, ils retweetent, ils aiment, et l'histoire prend de l'ampleur", explique-t-elle.