Élections au Nigeria en 2023 : Ce que vous devez savoir

Cecilia Macaulay

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, AFP Légende image, Les partisans de Bola Tinubu disent qu'il a transformé Lagos lorsqu'il y était gouverneur

Le mois prochain, les électeurs du pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, se rendront aux urnes pour élire leur prochain président, dans un contexte de mécontentement croissant dans le pays en raison de l'aggravation de l'insécurité et des difficultés économiques. L'un des principaux candidats, dont la plupart sont dans le système politique depuis des décennies, sera-t-il capable de redresser le pays ?

De la forte inflation aux attaques meurtrières perpétrées par des hommes armés contre des civils innocents, les sept années de règne du président sortant Muhammadu Buhari ont vu le Nigeria faire face à diverses crises.

Ses partisans affirment qu'il a fait de son mieux et soulignent ses réalisations, comme son travail sur les projets d'infrastructure et ses tentatives de lutte contre l'extrémisme violent. Mais même sa propre épouse, Aisha Buhari, a présenté ses excuses au peuple nigérian pour n'avoir pas répondu à ses attentes.

Le vainqueur de l'élection, quel qu'il soit, n'aura donc pas la tâche facile.

Quand l'élection aura-t-elle lieu ?

Elle doit avoir lieu le samedi 25 février 2023. Si aucun vainqueur ne se dégage, un second tour sera organisé dans les trois semaines. Des élections pour les puissants gouverneurs des États du pays auront également lieu le samedi 11 mars.

Le chef de la commission électorale a rejeté les suggestions selon lesquelles le vote pourrait être retardé en raison de l'insécurité.

Qui est candidat à la présidence ?

Au total, 18 candidats font campagne pour le poste suprême, mais seuls trois d'entre eux ont une chance réaliste de l'emporter, selon les sondages d'opinion.

Bola Ahmed Tinubu, 70 ans, représente le parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC). Connu comme un parrain politique dans la région du sud-ouest, il exerce une énorme influence mais a été poursuivi par des allégations de corruption au fil des ans et de mauvaise santé, ce qu'il nie. Certains estiment que son slogan de campagne, Emi Lokan, qui signifie "c'est mon tour [d'être président]" en langue yoruba, témoigne d'un sentiment d'appropriation.

Atiku Abubakar, 76 ans, se présente au nom du principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire (PDP). Il s'est déjà présenté cinq fois à l'élection présidentielle, qu'il a toutes perdues. L'essentiel de sa carrière s'est déroulé dans les coulisses du pouvoir, puisqu'il a été haut fonctionnaire, vice-président sous Olusegun Obasanjo et homme d'affaires de premier plan. Tout comme M. Tinubu, il a été accusé de corruption et de copinage, ce qu'il nie.

Peter Obi, 61 ans, espère briser le système bipartite qui domine le Nigéria depuis la fin du régime militaire en 1999 et se présente pour le Parti travailliste, peu connu. Bien qu'il ait été membre du PDP jusqu'à l'année dernière, il est considéré comme un visage relativement nouveau et bénéficie d'un soutien fervent sur les médias sociaux et parmi les jeunes Nigérians. Ce riche homme d'affaires a été gouverneur de l'État d'Anambra (sud-est du pays) de 2006 à 2014. Ses partisans, connus sous le nom d'"OBIdients", affirment qu'il est le seul candidat intègre, mais ses détracteurs affirment qu'un vote pour Obi est gaspillé car il a peu de chances de gagner.

Qui est susceptible de gagner ?

La convention suggère qu'un candidat de l'un des deux principaux partis l'emportera - M. Atiku ou M. Tinubu. Mais les partisans de M. Obi espèrent qu'il pourra créer la surprise s'ils parviennent à mobiliser le vote important des jeunes pour le soutenir.

Pour gagner, un candidat doit obtenir le plus grand nombre de voix au niveau national et plus d'un quart des bulletins de vote dans au moins deux tiers des États du Nigeria.

Si aucun des candidats n'y parvient, il y aura un deuxième tour, ou un second tour, dans un délai de 21 jours entre les deux premiers candidats.

Quels sont les principaux enjeux ?

La réduction de l'insécurité est l'une des principales préoccupations des électeurs, dans un pays qui connaît actuellement une crise des enlèvements contre rançon et qui est aux prises avec une insurrection islamiste dans certaines régions du nord.

Deux des cas les plus choquants de l'année dernière ont été la fusillade dans une église catholique à Owo et l'attaque par des hommes armés d'un train de passagers, au cours de laquelle des dizaines de personnes ont été tuées ou enlevées.

Crédit photo, AFP Légende image, Les partisans de Peter Obi, qui semblent être de jeunes Nigérians, se font entendre sur les réseaux sociaux.

Le président Buhari affirme avoir tenu sa promesse de "s'attaquer frontalement et courageusement au terrorisme", mais de nombreux Nigérians estiment que le pays n'est toujours pas sûr.

L'économie est un autre sujet de préoccupation. En 2022, l'inflation a augmenté pendant 10 mois d'affilée, tombant tout juste à 21,3 % selon les derniers chiffres publiés ce mois-ci. En raison de cette hausse du coût de la vie, de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts, les médias locaux qualifiant la situation de "désastreuse".

Le chômage est également un problème majeur, laissant de nombreux diplômés craindre de ne pas trouver de travail même après des années d'études universitaires. Les derniers chiffres du Bureau national des statistiques du pays montrent que 33 % de la population est sans emploi, ce chiffre passant à 42,5 % pour les jeunes adultes.

Bien qu'il s'agisse d'un important producteur de pétrole, quatre Nigérians sur dix vivent sous le seuil de pauvreté et "manquent d'éducation et d'accès aux infrastructures de base, telles que l'électricité, l'eau potable et des installations sanitaires améliorées", selon la Banque mondiale.

De nombreux candidats ont placé ces questions au centre de leur campagne.

Mais ces problèmes s'accumulent depuis plusieurs années, laissant certains Nigérians sceptiques quant à la capacité du vainqueur de l'élection à les résoudre. Malgré le grand nombre d'électeurs inscrits - 93,5 millions - des inquiétudes persistent quant à l'apathie et au nombre de personnes qui se présenteront le jour du scrutin pour voter.

Avec près de 40 % des électeurs inscrits âgés de moins de 34 ans, le scrutin a été qualifié d'"élection des jeunes" par le responsable des élections, Mahmood Yakubu.

Le scrutin sera-t-il libre et équitable ?

Lors des précédentes élections au Nigeria, des rapports crédibles ont fait état de politiciens qui auraient truqué le scrutin, soit en provoquant des violences pour effrayer les électeurs, soit en s'emparant des urnes et en les bourrant.

Mais la Commission électorale nationale indépendante (Inec) affirme que l'utilisation des nouvelles technologies permettra de garantir que le scrutin est sécurisé et n'est pas entaché de fraude ou de truquage.

Il y a également eu des cas où des politiciens ont payé des électeurs pauvres pour les soutenir, même dans les bureaux de vote.

Mais le récent changement des billets en naira a provoqué une pénurie d'argent qui rendra difficile l'achat de votes, et les agents de sécurité arrêtent également les suspects qui donnent ou reçoivent de l'argent.

L'Inec a également déclaré qu'il était illégal pour les électeurs d'apporter des téléphones dans les isoloirs et de prendre des photos de leurs bulletins de vote, car cette preuve est généralement exigée par les acheteurs de votes.

Certains bureaux de l'Inec ont été attaqués à l'approche du scrutin. En novembre dernier, l'organisme électoral a tenu une réunion d'urgence sur les attaques contre ses bâtiments, que les médias locaux ont décrites comme une "tendance inquiétante".

Des plaintes ont également été déposées concernant des inscriptions suspectes sur les listes électorales. L'année dernière, des détectives numériques ont découvert des cartes d'électeurs sur le registre électoral numérique qui semblaient comporter des photos d'enfants. L'âge légal pour voter au Nigeria est de 18 ans.

D'autres personnes figurant sur la liste préliminaire semblaient s'être inscrites plus d'une fois, en changeant l'expression de leur visage, leurs vêtements ou leur façon de s'asseoir.

Au moment des découvertes, l'Inec a déclaré qu'elle accueillait favorablement l'aide des Nigérians pour nettoyer le registre.

Le 11 janvier, l'Inec a publié un nouveau registre, dans lequel elle a indiqué que 53 264 électeurs inéligibles avaient été supprimés. Elle a également déclaré que les électeurs mineurs et les acheteurs de voix seraient poursuivis.

Quelles sont les autres élections qui se déroulent ?

Outre le vote présidentiel, le public choisira également ses représentants au Parlement - l'Assemblée nationale.

Celle-ci compte 469 législateurs, soit 109 sénateurs et 360 membres de la Chambre des représentants.

Deux semaines plus tard, le 11 mars, des élections auront également lieu pour élire les gouverneurs de 28 des 36 États du Nigeria.

De quoi avez-vous besoin pour voter ?

Pour pouvoir voter, vous devez être en possession d'une carte d'électeur permanente (PVC) en cours de validité, qui montre essentiellement que vous êtes inscrit sur les listes électorales et prouve l'identité de l'électeur.

Crédit photo, AFP Légende image, Les Nigérians doivent retirer leur carte d'électeur permanente (PVC) pour pouvoir voter.

Le PVC contient les données biométriques de l'électeur, utilisées comme vérification supplémentaire le jour du scrutin. Ces données sont stockées dans la carte.

Toutefois, le temps est compté, car la date limite pour obtenir un PVC est le 29 janvier.

Pour voter, vous devez vous présenter à votre bureau de vote entre 8h00 et 14h00 avec votre carte d'électeur. Si vous êtes dans la file d'attente pour voter avant 14 heures, vous serez autorisé à voter, indique l'Inec.

Les Nigérians vivant dans la diaspora ne sont pas autorisés à voter à l'étranger.

Qu'est-ce que le BVAS ?

Cette élection est différente des précédentes car un nouveau système est utilisé : le système d'accréditation bimodal des électeurs (BVAS), un dispositif introduit par l'Inec en 2021 pour mettre fin à la fraude électorale.

Le BVAS est essentiellement une petite boîte rectangulaire avec un écran qui est plus avancé technologiquement que les lecteurs de cartes à puce utilisés dans le passé.

Le principal avantage du BVAS est qu'il a la capacité d'effectuer une double identification des électeurs le jour des élections grâce à leurs empreintes digitales et à la reconnaissance faciale. Cela devrait empêcher les personnes sans PVC valide de voter, ainsi que celles qui n'ont pas le droit de vote de tenter de le faire.

Un autre aspect du BVAS est qu'il télécharge les résultats du vote directement sur le portail de visualisation des résultats de l'Inec pour que tout le monde puisse les voir, ce qui, en théorie, signifie que les résultats ne peuvent pas être trafiqués.

Le BVAS a suscité des inquiétudes après avoir connu des dysfonctionnements lors des élections nationales de 2021 et 2022, mais l'Inec insiste sur le fait que ces problèmes ont été résolus.

Quand aurons-nous les résultats ?

Lors des deux dernières élections présidentielles, le vainqueur a été connu le troisième jour après le scrutin.

Mais les votes seront comptés dès la fin du scrutin, le samedi 25 février. Ceux qui resteront dans leur bureau de vote se verront annoncer les résultats, mais le processus est long avant que tous les résultats ne parviennent à Abuja depuis les dizaines de milliers d'unités de vote du pays.

Le BVAS pourrait accélérer le processus cette année, mais les fonctionnaires nommés par l'Inec devront toujours se rendre à Abuja depuis les 36 États avec des copies papier à lire à haute voix.

Ce n'est qu'à ce moment-là que le président de l'Inec annoncera le gagnant - ou la nécessité d'un second tour.