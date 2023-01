Egyptologie : La momie d'Egypte qui a été enterrée avec un "cœur d'or" il y a 2 300 ans

Toutankhamon a trouvé un concurrent. Il s'agit d'un autre adolescent qui appartenait à la classe supérieure de l'Égypte ancienne et qui a été momifié avec un cœur d'or il y a 2 300 ans.

Le corps du jeune homme, dont on estime qu'il est mort entre 14 et 15 ans, a été retrouvé en 1916. Cependant, les restes sont restés entreposés pendant plus d'un siècle, ainsi que des dizaines d'autres, dans les entrepôts du Musée égyptien au Caire, sans avoir été minutieusement examiné par des experts.