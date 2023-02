Inondations au Nigeria : chansons et témoignages d'un monde qui se noie

il y a 42 minutes

Crédit photo, Gideon Mendel

Les communautés touchées par les pires inondations enregistrées au Nigeria sont au centre d'une exposition du photographe Gideon Mendel. Il a pris des portraits de personnes debout au milieu de leurs maisons noyées dans l'État méridional de Bayelsa.

Fin novembre de l'année dernière, je me suis rendu au Nigeria, plus d'un mois après l'arrivée des eaux de crue, et j'ai constaté que de nombreuses maisons étaient encore inondées.

L'eau se retirant lentement, mes sujets ont pu m'emmener chez eux, souvent en canoë.

Crédit photo, Gideon Mendel

"C'est la troisième fois que je subis une inondation, mais celle-ci est de loin la pire", a déclaré Gift Ikuru (photo ci-dessus) de la municipalité d'Ogbia.

"Tous mes biens sont détruits. Il n'y a pas d'abri pour nous, alors nous dormons sur le bord de la route".

Lire aussi :

J'ai été à plusieurs reprises ému par l'accueil que j'ai reçu dans cette communauté - de la part de personnes confrontées à des circonstances aussi difficiles. Tant de personnes souhaitaient que leur expérience soit documentée que j'avais souvent une file d'attente pour être photographiée.

Crédit photo, Gideon Mendel

Mes sujets ont profité de ce moment de témoignage, faisant face à la caméra avec une telle dignité, comme Shiphrah Timbiri Otuoke (ci-dessus).

Elle s'est mise à chanter spontanément devant sa maison, exprimant son chagrin mais aussi la résilience dont font preuve tant de personnes à Ogbia, où beaucoup possèdent de petites parcelles de terre pour cultiver.

"Dans notre ferme, l'eau était au-dessus de nos têtes et nous devions prendre le risque de plonger pour récolter notre manioc", a-t-elle dit.

"Cela a apporté tant de destruction et de faim à notre communauté. Je suis étudiante en sociologie et l'inondation a été un désastre pour moi sur le plan scolaire. J'ai perdu tellement d'heures d'apprentissage. Mes manuels, mes polycopies et mes cahiers sont tous endommagés. Je ne sais pas par où commencer maintenant, car je subviens à mes besoins avec l'agriculture en tant qu'étudiant."

Crédit photo, Gideon Mendel

Les résidents vivant au niveau inférieur des appartements Dorcas, des logements pour étudiants universitaires, ont tous été inondés.

"Aucun d'entre nous n'a reçu d'aide dans cette terrible situation", a déclaré Joy Christian, dont le mari est concierge de l'immeuble.

Crédit photo, Gideon Mendel

"Nous avons vu des pluies énormes cette année, plus que jamais, mais nous savons que cette inondation provient de l'ouverture d'un barrage au Cameroun", a déclaré Eruabai Ase Otuaba (ci-dessus).

"Nous pensions que les inondations de 2012 étaient les pires, mais le niveau est bien plus élevé cette fois-ci. Il n'y a nulle part où dormir et l'eau est venue avec des maladies. Avec autant de moustiques, le paludisme est là.

"Je vis avec ma famille au dernier niveau du bâtiment incomplet. Nous devons utiliser cette eau contaminée pour nous laver et boire."

Crédit photo, Gideon Mendel

Mme Otuaba a déclaré que les familles déplacées n'avaient reçu aucune aide du gouvernement.

"Les eaux de crue ont détruit nos réserves de nourriture provenant de la ferme familiale et nous n'avons rien pour nous nourrir. Les fondations de notre maison sont également endommagées. Nous ne savons pas si elle sera encore debout après avoir reçu tant d'eau à l'intérieur.

"Mais dans notre communauté, nous nous soutenons mutuellement. Quand il y a de la nourriture, nous la partageons. J'ai un diplôme en études commerciales, mais je n'ai pas d'emploi pour le moment. Je travaille dans notre ferme familiale."

Crédit photo, Gideon Mendel

"On nous a dit qu'une inondation allait arriver, mais nous ne nous sommes pas préparés à quelque chose de cette ampleur, notamment parce que dans cette communauté, les inondations sont rares", a déclaré l'agriculteur Prince Ogiasa Lume Otuoke (ci-dessus).

"L'inondation est arrivée soudainement. Nous n'avons pas eu le temps de nous préparer car l'eau a débordé avec une force extrême. Je n'ai pas eu la chance de plonger dans l'eau et de sauver mes cultures.

"Notre principale culture ici est le plantain, et pour la plantation, nous avons besoin des drageons. Mais ils auront tous pourri sous l'eau de la crue."

Crédit photo, Gideon Mendel

Selon l'agence des Nations unies pour les secours en cas de catastrophe (Ocha), les inondations au Nigeria ont touché plus de trois millions de personnes.

Plus de 600 personnes ont perdu la vie et 1,5 million d'autres ont été contraintes de fuir leur foyer. Les inondations ont gravement endommagé les maisons, les fermes et les infrastructures de base et ont décimé les moyens de subsistance dans tout le pays.

"Les dégâts subis par les aliments de base tels que le manioc, le riz et le plantain, entre autres cultures, risquent d'aggraver la crise alimentaire et nutritionnelle déjà alarmante au Nigeria", a déclaré Matthias Schmale d'Ocha.

Crédit photo, Gideon Mendel

"L'expérience n'a pas été facile. Nous nous sommes déplacés d'un endroit à l'autre pour nous abriter. Nous vivons maintenant à l'étage d'un bâtiment incomplet", a déclaré Iruaro Robert Otuaba, un élève (ci-dessus à droite).

"Nous avons perdu nos effets personnels, mais ce qui m'a le plus bouleversée, c'est de voir tous les manuels scolaires de mes enfants dans l'eau", a déclaré sa mère Edigiraru Donald (ci-dessus à gauche).

"Toutes les récoltes de notre ferme sont détruites. Nous souffrons sérieusement maintenant car je ne peux faire aucun commerce pour survivre."

Crédit photo, Gideon Mendel

Voici l'extérieur d'une église à Ogbia, montrant la lenteur avec laquelle les eaux se retirent.

"Je me souviens de l'inondation de 2012, quand j'étais enfant, mais elle était loin d'être aussi grave que celle-ci. Personne dans notre communauté ne s'attendait à ce qu'elle soit aussi importante", a déclaré M. Otuaba.

Crédit photo, Gideon Mendel

Pour l'agricultrice Orubo Oro Tombia (ci-dessus), de la municipalité voisine de Yenagoa, le pire aspect a été la perte des tiges de manioc : "C'est une catastrophe pour moi à bien des égards et la cause de tant de stress.

"Les terres agricoles sont submergées et toutes les tiges sont mortes. Cela signifie qu'il n'y aura pas de récolte l'année prochaine."

Crédit photo, Gideon Mendel

"Nous savons que de nombreuses choses ont causé cette inondation. Un barrage situé de l'autre côté de la frontière, au Cameroun, a libéré de l'eau, et notre gouvernement n'a pas su s'y préparer en construisant un barrage pour l'endiguer", a-t-elle déclaré.

"Je crois aussi que le changement climatique a provoqué les pluies inhabituelles et le débordement du barrage. J'ai un canoë, donc au moins je suis capable de me déplacer et de retourner chez moi."

Crédit photo, Gideon Mendel

Fidelia Shedrack Igbogene (ci-dessus), également à Yenagoa, a déclaré que sa famille était la seule qui restait dans sa rue car elle avait un étage supérieur : "Là où nous sommes, il n'y a aucun confort car le bâtiment n'est pas terminé. Les moustiques se régalent sur nous. La situation est terrible et mauvaise.

"Je vis de l'élevage de poissons et nous avions deux étangs à poissons. Ils ont été emportés et j'ai perdu tous mes poissons."

Crédit photo, Gideon Mendel

"Je suis étudiant à l'université. Beaucoup de mes livres universitaires sont endommagés, et comment puis-je étudier quand je vis comme ça ?", a déclaré Winner Odums (ci-dessus) à Ogbia.

"C'est difficile pour ma famille de survivre avec des prix alimentaires aussi élevés et tous nos produits agricoles détruits. Avec toute l'eau qui reste ici, cela rend la vie insupportable. "

Crédit photo, Gideon Mendel

De nombreuses personnes ont eu du mal à trouver un refuge - ici Dorcas Apartments où seuls les niveaux supérieurs étaient accessibles.

"Quelqu'un nous a donné son logement, mais il vient de nous demander de partir, alors nous restons maintenant au bord de la route", a déclaré Aruaman Ase à Ogbia.

Crédit photo, Gideon Mendel

"Je travaille dans un immeuble pour étudiants et la plupart de leurs biens, sous ma surveillance en tant que concierge de l'appartement, ont disparu, submergés sous les eaux de crue", a déclaré Alawei Christian (ci-dessus).

"C'est ma quatrième expérience en matière d'inondations, mais c'est bien pire cette fois-ci, la plus importante de toutes. Cela a vraiment affecté ma famille. Nous avons perdu tellement de choses, notamment 25 poulets."

Crédit photo, Gideon Mendel

"Une aide a été proposée, mais elle est loin d'être suffisante", a déclaré M. Christian.

"Imaginez un sac de riz et de haricots pour des centaines de personnes dans la communauté. Nous n'avons reçu qu'une mesure d'une seule tasse de riz et de haricots."

Crédit photo, Gideon Mendel

L'agricultrice Janet Eke Otuoke dort chez son frère à Ogbia : "Nous sommes sept personnes dans cette petite pièce avec nos enfants, nous vivons et nous nous débrouillons ensemble.

"J'ai également perdu toutes mes tiges de manioc. Pour pouvoir planter l'année prochaine, nous devrons donc en acheter. Mais chaque tige coûte plus de 1 000 naira [2,20 $, 1,75 £], ce qui est bien au-delà de nos moyens.

"Mon appel au gouvernement est qu'il devrait nous aider à continuer à cultiver et aussi à aider les propriétés qui ont été tellement endommagées."

Entretiens réalisés par Tife Owalabi et Stanley Boroh.

L'exposition Fire / Flood de Gideon Mendel est présentée à Londres au Soho Photography Quarter, qui fait partie de The Photographers' Gallery, jusqu'en mai 2023.