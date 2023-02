Homosexualité en Égypte : utiliser des applications de rencontre pour traquer les LGBTQ+

il y a une heure

Légende image, Ahmed est retourné au Caire, sa ville natale, pour enquêter sur la façon dont la police se fait passer pour des cavaliers.

En Égypte, l'homosexualité est fortement stigmatisée, et il y a longtemps que l'on prétend que la police fait la chasse aux personnes LGBTQ+ en ligne. Ahmed Shihab-Eldin rapporte que BBC News a vu des preuves de l'utilisation par les autorités d'applications sociales et de rencontres à cette fin.

Tous les noms des victimes ont été modifiés.

Ayant grandi en Égypte, je suis conscient de l'homophobie omniprésente qui imprègne tous les aspects de la société égyptienne. Mais mes amis sur place me disent que l'atmosphère est récemment devenue beaucoup plus brutale, et les tactiques de traque des personnes LGBTQ+ plus sophistiquées.

Il n'existe pas de loi explicite contre l'homosexualité en Égypte, mais notre enquête a révélé que le crime de "débauche" - une loi sur le travail sexuel - est utilisé pour criminaliser la communauté LGBTQ+.

Articles recommandés :

Les transcriptions présentées dans les rapports d'arrestation de la police montrent comment les agents se font passer pour des internautes afin de rechercher - et dans certains cas de fabriquer des preuves contre - des personnes LGBTQ+ à la recherche de rendez-vous en ligne.

Elles révèlent comment les policiers entament des conversations textuelles avec leurs cibles.

L'Égypte est l'un des alliés occidentaux les plus importants sur le plan stratégique au Moyen-Orient et reçoit chaque année des milliards de dollars de soutien de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Environ un demi-million de touristes britanniques visitent le pays chaque année et le Royaume-Uni forme les forces de police, par l'intermédiaire des Nations unies.

Dans une conversation textuelle entre un policier en civil et un utilisateur de l'application de réseau social et de rencontre WhosHere, le policier semble faire pression sur l'utilisateur de l'application pour qu'il se rencontre en personne - cette personne a ensuite été arrêtée.

Police : Avez-vous déjà couché avec des hommes ?

Utilisateur de l'application : Oui

Police : Et si on se rencontrait ?

Utilisateur de l'application : Mais je vis avec maman et papa

Police : Allez mon cher, ne sois pas timide, nous pouvons nous rencontrer en public et ensuite aller dans mon appartement.

Il existe d'autres exemples, mais ils sont trop explicites pour être publiés.

Il est extrêmement difficile pour les personnes LGBTQ+ de rencontrer ouvertement des partenaires potentiels en public en Égypte, et les applications de rencontre sont donc un moyen populaire de le faire. Mais le simple fait d'utiliser ces applications - quelle que soit votre sexualité - peut constituer un motif d'arrestation en vertu des lois égyptiennes sur l'incitation à la débauche ou la moralité publique.

Les Égyptiens ne sont pas les seuls à être visés. Dans une transcription, la police décrit l'identification d'un étranger, que nous appellerons Matt, sur l'application de rencontre gay populaire Grindr. Un informateur de la police a alors engagé la conversation avec Matt, et - selon la transcription - Matt "a admis sa perversion, sa volonté de se livrer à la débauche gratuitement, et a envoyé des photos de lui-même et de son corps".

Matt a déclaré à la BBC qu'il avait ensuite été arrêté, accusé de "débauche" et finalement expulsé.

Dans certaines transcriptions, la police semble essayer de faire pression sur des personnes qui semblent simplement chercher des rendez-vous ou de nouvelles amitiés pour qu'elles acceptent des relations sexuelles contre de l'argent. Les experts juridiques égyptiens nous disent que prouver qu'il y a eu un échange d'argent, ou une offre d'argent, peut donner aux autorités les munitions dont elles ont besoin pour porter une affaire devant les tribunaux.

L'une de ces victimes, que nous avons trouvée grâce aux transcriptions, est un homme gay que nous appelons Laith. En avril 2018, le danseur contemporain a été contacté depuis le numéro de téléphone d'un ami.

Légende image, Laith (à droite) - l'identité de tous nos contributeurs doit être masquée.

"Bonjour, comment vas-tu ?", disait le message. L'"ami" a demandé à se rencontrer pour prendre un verre.

Mais lorsque Laith est arrivé pour le rencontrer, son ami n'était nulle part en vue. Il a été accueilli par des policiers qui l'ont arrêté et jeté dans une cellule de la brigade des mœurs.

Un policier lui a écrasé une cigarette sur le bras, m'a-t-il dit en me montrant la cicatrice.

"C'est la seule fois de ma vie où j'ai essayé de me tuer", dit Laith.

Il affirme que la police a ensuite créé un faux profil pour lui sur l'application WhosHere, et a modifié numériquement ses photos pour les rendre explicites. Il affirme qu'ils ont ensuite simulé une conversation sur l'application qui semblait le montrer en train de proposer des services sexuels.

Il affirme que les photos sont la preuve qu'il a été piégé, car les jambes sur la photo ne ressemblent pas aux siennes - une de ses jambes est plus grande que l'autre. La BBC n'a eu accès qu'à des photocopies pixélisées de dossiers de police et ne peut donc pas vérifier ce détail de manière indépendante.

Trois autres personnes nous ont dit que la police avait également forcé ou falsifié des aveux dans le cadre de leur affaire.

Laith a été emprisonné pendant trois mois pour "débauche habituelle", peine réduite à un mois en appel. Laith dit que la police a également essayé de l'amener à dénoncer d'autres homosexuels qu'il connaissait.

"[Le policier] lui a dit : "Je peux inventer toute une histoire sur vous si vous ne me donnez pas de noms"".

Le gouvernement égyptien a parlé publiquement de son utilisation de la surveillance en ligne pour cibler ce qu'il décrit comme des "rassemblements homosexuels".

En 2020, Ahmed Taher, ancien assistant du ministre de l'Intérieur pour les crimes sur Internet et la traite des êtres humains, a déclaré au journal Ahl Masr : "Nous avons recruté des policiers dans le monde virtuel pour découvrir les masses de fêtes sexuelles collectives, de rassemblements homosexuels."

Le ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré à la BBC qu'aucun financement britannique n'avait servi à former la police égyptienne à des activités en rapport avec les allégations formulées dans l'enquête.

La députée britannique Alicia Kearns, présidente de la commission des affaires étrangères, a déclaré à la BBC qu'elle souhaitait que davantage de mesures soient prises pour avertir les voyageurs LGBTQ+ des risques dans des pays tels que l'Égypte, "où leur sexualité pourrait être utilisée comme une arme contre eux".

"Je demande instamment au gouvernement égyptien de cesser toutes les activités qui ciblent les individus sur la base de leur orientation sexuelle."

Le gouvernement égyptien n'a pas répondu à la demande de commentaire de la BBC.

L'application WhosHere est mentionnée dans presque toutes les transcriptions de police auxquelles la BBC a eu accès.

Les experts en cyberconfidentialité nous ont dit que WhosHere semble présenter des vulnérabilités spécifiques, permettant aux pirates de récupérer à grande échelle des informations sur ses utilisateurs, comme leur localisation.

Selon eux, la manière dont WhosHere collecte et stocke les données est probablement contraire aux lois sur la protection de la vie privée en vigueur au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

Ce n'est qu'après une démarche officielle de la BBC auprès de WhosHere que l'application a modifié ses paramètres, supprimant la sélection "recherche du même sexe", qui pouvait faire courir un risque d'identification.

WhosHere conteste les conclusions de la BBC concernant les vulnérabilités et affirme qu'elle a l'habitude de traiter les problèmes lorsqu'ils sont soulevés. Et qu'ils ne gèrent aucun service spécifique pour la communauté LGBTQ+ en Égypte.

Grindr, également utilisé comme application par la police et les criminels pour trouver des personnes LGBTQ+ en Égypte, a déclaré : "Nous travaillons intensivement avec les militants LGBTQ égyptiens, les défenseurs internationaux des droits de l'homme et les technologues axés sur la sécurité pour servir au mieux nos utilisateurs dans la région."

Les bandes criminelles utilisent les mêmes tactiques que la police pour trouver les personnes LGBTQ+. Ils les attaquent et les humilient ensuite, et les extorquent en menaçant de publier les vidéos en ligne.

Légende image, Laila (à droite) - l'identité de tous nos contributeurs doit être masquée.

Pour le documentaire de la BBC Queer Egypt Under Attack (L'Égypte des homosexuels attaquée), nous avons utilisé un système innovant de masquage 3D avec suivi du visage pour garantir la protection des identités. L'objectif était de donner au film une esthétique plus attrayante que ne le permet la technique habituelle du déguisement.

J'ai réussi à retrouver deux personnes que nous appelons Laila et Jamal, qui ont été victimes d'une vidéo devenue virale en Égypte il y a quelques années. La vidéo les montre forcés à se déshabiller et à danser, tout en étant battus et maltraités. Sous la menace d'un couteau, ils sont contraints de donner leur nom complet et d'admettre qu'ils sont homosexuels. Ils m'ont dit que le duo à l'origine de la vidéo - Bakar et Yehia - était bien connu dans la communauté.

Nous avons vu au moins quatre vidéos dans lesquelles Bakar et Yehia apparaissent ou sont entendus en train d'extorquer et d'agresser des personnes LGBTQ+ avant de les télécharger sur Whatsapp, Youtube et Facebook. Dans l'une de ces vidéos, un homosexuel de 18 ans que nous appelons Saeed est contraint de dire, à tort, qu'il est un travailleur du sexe. Je l'ai rencontré pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Il m'a dit qu'il avait envisagé d'intenter une action en justice mais que son avocat le lui avait déconseillé, lui disant que sa sexualité serait perçue comme un crime plus grave que l'agression dont il a été victime.

Saeed est maintenant éloigné de sa famille. Il dit qu'ils lui ont coupé les vivres lorsque le gang leur a envoyé la vidéo dans le but de les faire chanter eux aussi.

"Je souffre de dépression depuis ce qui s'est passé, et les vidéos ont circulé parmi tous mes amis en Égypte. Je ne sors pas, et je n'ai pas de téléphone.

"Avant, personne ne savait rien de moi."

On nous a parlé de dizaines d'attaques comme celle-ci - menées par plusieurs gangs. Il n'y a que quelques rapports d'arrestations d'agresseurs.

J'ai été choqué d'apprendre, au cours de l'enquête, que le chef d'un gang, Yahia, est homosexuel et qu'il publie activement en ligne des informations sur son propre travail sexuel.Mais peut-être que cela lui donne un avantage criminel - il sait à quel point ses cibles sont vulnérables. Et sans doute sa propre position, comme un homme gay avec peu d'opportunités, alimente sa criminalité.

Nous n'avons aucune preuve que Yahia ait été impliqué dans les récentes attaques, et il a nié toute implication dans l'une ou l'autre des attaques.

Couvrir l'une de ces questions à l'intérieur même de l'Égypte est interdit depuis 2017, lorsque le Conseil suprême de régulation des médias du pays a imposé un black-out médiatique sur la représentation des LGBTQ+, sauf si la couverture "reconnaît le fait que leur comportement est inapproprié".

Les défenseurs de la communauté LGBTQ+, dont beaucoup sont en exil, sont divisés sur la question de savoir si les problèmes en Égypte doivent être soulignés dans les médias ou abordés en coulisses.