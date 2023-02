Poutine - France : La campagne pro-Kremlin visant l'Afrique

Par Grigor Atanesian

Équipe de désinformation globale

Crédit photo, AFP Légende image, Le réseau fait la promotion des mercenaires Wagner de Russie.

Un vaste réseau social qui promeut des idées anti-occidentales et pro-Kremlin en Afrique francophone a été mis au jour.

Appelé Russosphère, les messages typiques accusent la France de "colonialisme" moderne, font l'éloge de Vladimir Poutine et traitent l'armée ukrainienne de "nazis" et de "satanistes". Ils font également l'éloge des mercenaires russes de Wagner, allant jusqu'à communiquer des informations sur le recrutement au cas où les adeptes souhaiteraient s'engager.

Selon les experts, ces fausses informations alimentent la méfiance entre les nations africaines et l'Occident, et contribuent au manque de soutien à l'Ukraine sur le continent.

En collaboration avec Logically, l'organisation technologique qui a tracé le réseau, l'équipe de la BBC chargée de la désinformation dans le monde a retrouvé la figure surprenante qui en est à l'origine : un homme politique belge de 65 ans qui se dit stalinien.

Défendre la Russie et remercier Wagner

Légende image, Une publication typique de la Russosphere.

"Russosphère" se décrit comme "un réseau de défense de la Russie." Composé de plusieurs groupes de médias sociaux sur différentes plateformes, il a été créé en 2021, mais a été pleinement lancé en février 2022, quelques jours avant l'invasion russe de l'Ukraine. Le réseau a rapidement gagné plus de 80 000 adeptes.

Après l'invasion, les médias d'État russes ont été restreints ou interdits sur toutes les plateformes sociales grand public. Ce n'était pas le cas de Russosphère, qui est rapidement devenu actif sur Facebook, YouTube et Twitter, ainsi que sur Telegram et VK, la version russe de Facebook.

Kyle Walter est responsable des enquêtes américaines chez Logically. À l'aide des données de sa plateforme interne alimentée par l'intelligence artificielle et de renseignements provenant de sources ouvertes, Logically a remonté la piste du réseau jusqu'à un homme appelé Luc Michel.

Dans le passé, Michel a œuvré à la légitimation des votes dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie et a été lié à "Merci Wagner", un groupe soutenant le travail des mercenaires russes.

Nous avons contacté Michel et il a accepté de discuter de Russosphère. Il nous a dit qu'il l'avait créée, mais a affirmé qu'elle ne recevait aucun soutien financier de la Russie, affirmant qu'elle était financée par des "fonds privés".

Il a également insisté sur le fait qu'il n'avait aucun lien avec Wagner et son chef Yevgeny Prigozhin. "Je gère la cyberguerre, la guerre médiatique... et Prigozhin mène des activités militaires", a-t-il expliqué.

Crédit photo, Luc Michel's website Légende image, Luc Michel est peu connu en Europe, mais se fait connaître en Afrique.

Selon Kyle Walter, cette campagne est la première fois que les efforts de Michel ont un impact réel dans le monde : "Russosphère est la première fois que Luc Michel et les opérations d'influence générale qu'il dirige ont eu un succès significatif."

Même si les groupes ont été aidés par des bots au début, ils sont maintenant une authentique opération d'influence organique, avec une grande partie de vrais adeptes de toute l'Afrique."

Admirateur de Mouammar Kadhafi et de Vladimir Poutine

L'histoire de Michel est inhabituelle pour un ami autoproclamé de l'Afrique.

Né en 1958, il a été politiquement actif dès son plus jeune âge, d'abord dans les groupes néofascistes de sa Belgique natale, puis comme disciple de Jean Thiriart, un ancien collaborateur nazi qui envisageait un "empire euro-soviétique de Vladivostok à Dublin", uni contre l'Amérique.

Sa carrière l'a conduit en Libye pour soutenir le dirigeant Mouammar Kadhafi, puis au Burundi comme conseiller du président controversé Pierre Nkurunziza.

Légende image, Michel interviewant le président de la RCA Touadéra.

Tout au long, il a maintenu une connexion russe, travaillant avec "Nashi", le mouvement de jeunesse du Kremlin, et créant un autoproclamé "groupe de surveillance des élections" qui a déclaré "libres et équitables" les référendums illégaux organisés par Moscou en 2014 en Crimée, à Donetsk et à Louhansk.

"Je suis un stalinien", a-t-il indiqué à la BBC. "Je défends la Russie depuis les années 1980. Je pense que la Russie est la seule force restante en Europe qui est anti-américaine. Je suis un nostalgique de l'Union soviétique. Je veux un monde libre sans l'Amérique."

Des réseaux sociaux aux rues

Il est difficile d'évaluer l'impact de campagnes de désinformation spécifiques, mais en Afrique, le message pro-russe est entendu - amplifié, selon les analystes, par des influenceurs locaux cultivés par la Russie.

"Le succès de personnes comme Luc Michel est dû à son opposition à la France. Il exploite les griefs réels sur le terrain", explique Kevin Limonier, professeur associé à l'Université de Paris-8, qui étudie les opérations d'information de Moscou en Afrique.

"La désinformation russe a été un facteur contribuant à chasser les forces françaises des pays du Sahel, notamment du Burkina Faso", selon Ulf Laessing, de la Fondation Konrad Adenauer, un think tank allemand de centre-droit.

Depuis 2013, quelque 5 000 soldats français avaient été déployés pour combattre les groupes djihadistes militants au Mali ainsi qu'au Burkina Faso, au Tchad, au Niger et en Mauritanie. Mais l'année dernière, ils se sont retirés du Mali et s'apprêtent à quitter le Burkina Faso.

Crédit photo, AFP Légende image, Drapeau russe lors d'une manifestation au Tchad en octobre 2022.

Beverly Ochieng, de BBC Monitoring, partage cet avis : "Des drapeaux russes ont été brandis lors de manifestations au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, et cela est dû en partie à des opérations d'information pro-russes".

Au Burkina Faso, des manifestants ont attaqué l'ambassade de France et ont été entendus réclamant des liens plus étroits entre Ouagadougou et Moscou.

Cela rejoint directement les objectifs de Luc Michel : "Je pense que la Russie doit remplacer les Français dans toute l'Afrique", a-t-il confié à la BBC.

"Estimer l'impact des opérations d'information est presque impossible", affirme Kevin Limonier. Mais une chose est sûre : ces opérations inquiètent l'Occident.